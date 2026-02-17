Skupina zemí se ohradila proti postupu Izraele na Západním břehu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Osm zemí včetně Turecka, Egypta, Saúdské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů ostře odsoudilo nová pozemková opatření, která schválila izraelská vláda a která mají upevnit izraelskou kontrolu nad okupovaným Západním břehem Jordánu. S odvoláním na společné prohlášení, které v úterý zveřejnilo turecké ministerstvo zahraničí, o tom informovala agentura Reuters.

Izraelská vláda a bezpečnostní kabinet v únoru schválily řadu opatření, která mají usnadnit židovským osadníkům na Západním břehu získávání půdy a izraelským úřadům dát více pravomocí nad palestinským obyvatelstvem. Izrael také ve velké části palestinského území zahájí kontroverzní proces registrace pozemků, který může vést k tomu, že ovládne rozsáhlé oblasti Západního břehu pro budoucí rozvoj.

Izrael chce židovským osadníkům usnadnit získávání půdy na okupovaném Západním břehu
Okupovaný Západní břeh Jordánu

Osm zemí ve společném prohlášení podle Reuters uvedlo, že taková politika představuje nebezpečnou eskalaci, která dále zvýší napětí a nestabilitu na tomto území i v širším regionu. Přijatá opatření jsou navíc „flagrantním porušením mezinárodního práva“, uvádí se v prohlášení s tím, že ministři zahraničí jednotlivých států „vyzývají mezinárodní společenství, aby převzalo odpovědnost a podniklo jasné a rozhodné kroky k zastavení tohoto porušování“.

Pozemková opatření izraelské vlády už minulý týden kritizovaly mimo jiné OSN, Evropská unie, Británie či Kanada, také podle nich porušují mezinárodní právo a oslabují vyhlídky na dvoustátní řešení, tedy vznik nezávislého palestinského státu. Podle palestinské samosprávy se současný postup izraelské vlády rovná de facto anexi palestinského území.

Trump nesouhlasí s možnou izraelskou anexí Západního břehu
Donald Trump

Západní břeh Jordánu, kde žijí přes tři miliony Palestinců a přes půl milionu Izraelců, se má podle představ Palestinců i mezinárodního společenství stát základem budoucího nezávislého palestinského státu, Izrael ho ale už od roku 1967 okupuje a rozšiřuje tam židovské osady, které jsou dle mezinárodního práva ilegální. Nynější izraelská koaliční vláda Benjamina Netanjahua, která se opírá o krajně pravicové strany, se netají tím, že chce vzniku palestinského státu zabránit.

Načítání...

Výběr redakce

Sněmovní imunitní výbor řeší možné vydání Babiše a Okamury

Sněmovní imunitní výbor řeší možné vydání Babiše a Okamury

10:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusko zaútočilo na Ukrajinu stovkami dronů a desítkami raket

Rusko zaútočilo na Ukrajinu stovkami dronů a desítkami raket

před 1 hhodinou
Slovensko-český tým objevil nejstarší kovový vrták z Egypta. Vznikl před faraony

Slovensko-český tým objevil nejstarší kovový vrták z Egypta. Vznikl před faraony

před 1 hhodinou
Sněhová kalamita zkomplikovala provoz na D1

Sněhová kalamita zkomplikovala provoz na D1

05:59Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Rozpoznávací nástroje dokáží odhalit deepfake videa. Většinou jsou ale placené

Rozpoznávací nástroje dokáží odhalit deepfake videa. Většinou jsou ale placené

před 4 hhodinami
ICE nelegálně uvěznil skoro čtyři a půl tisíce lidí, rozhodly soudy

ICE nelegálně uvěznil skoro čtyři a půl tisíce lidí, rozhodly soudy

před 6 hhodinami
Reportéři ČT zmapovali spornou zakázku na svoz odpadu v Praze

Reportéři ČT zmapovali spornou zakázku na svoz odpadu v Praze

před 13 hhodinami
Ukrajincům se v některých oblastech daří postupovat, píší média

Ukrajincům se v některých oblastech daří postupovat, píší média

před 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Zemřel americký bojovník za občanská práva Jesse Jackson

Ve věku 84 let zemřel americký černošský baptistický pastor a bojovník za občanská práva Jesse Jackson, oznámila podle stanice NBC News jeho rodina. Jackson se v osmdesátých letech dvakrát neúspěšně ucházel o kandidaturu na prezidenta Spojených států za Demokratickou stranu. Za vlády prezidenta Billa Clintona působil jako zvláštní vyslanec pro Afriku.
před 9 mminutami

Západ Francie se potýká s rozsáhlými povodněmi

Západní Evropou se přehnala bouře Nils, která přinesla silný vítr i vytrvalé deště a na řadě míst způsobila vážné potíže. Vyžádala si tři oběti a stovky tisíc domácností se ocitly bez elektřiny. S rozsáhlými záplavami se potýkali i na západě Francie. Půda, která je po neustálých deštích v minulém měsíci rekordně nasycená vodou, již nezvládá vstřebat další. V důsledku toho i při menších deštích hladiny řek rychle stoupají.
před 32 mminutami

Skupina zemí se ohradila proti postupu Izraele na Západním břehu

Osm zemí včetně Turecka, Egypta, Saúdské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů ostře odsoudilo nová pozemková opatření, která schválila izraelská vláda a která mají upevnit izraelskou kontrolu nad okupovaným Západním břehem Jordánu. S odvoláním na společné prohlášení, které v úterý zveřejnilo turecké ministerstvo zahraničí, o tom informovala agentura Reuters.
před 1 hhodinou

Začalo druhé kolo rozhovorů USA a Íránu o jaderném programu

V Ženevě začalo druhé kolo nepřímých rozhovorů USA a Íránu o jaderném programu Teheránu, píší tiskové agentury s odvoláním na íránská státní média. Během noci z pondělí na úterý americký prezident Donald Trump prohlásil, že se rozhovorů nepřímo zúčastní, a varoval Írán před následky, pokud nebude ochotný přistoupit na dohodu.
03:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rusko zaútočilo na Ukrajinu stovkami dronů a desítkami raket

Rusko v noci na úterý zaútočilo na Ukrajinu 396 drony a 29 střelami různého typu, protivzdušná obrana zneškodnila 367 bezpilotních letounů a 25 raket, uvedlo ukrajinské letectvo. Nálet cílil podle Kyjeva na energetiku, mrtvé či zraněné hlásí Sumská a Oděská oblast. Ukrajinské drony zasáhly podle ruských úřadů mimo jiné rafinerii v Krasnodarském kraji. V Ženevě by mělo začít další kolo americko-rusko-ukrajinských jednání.
před 1 hhodinou

Zůstat, či odejít? Strasti vysídlených sester z Donbasu popsali Reportéři ČT

Vleklá válka s Ruskem staví řadu Ukrajinců před obtížné dilema, zda opustit své domovy. Podle místních úřadů je v současnosti vysídlených 4,6 milionu lidí. Těžké rozhodnutí učinily i tři sestry z Doněcké oblasti, které prožily klidných šedesát let na svém hospodářství, než jim rodnou půdu začaly spalovat ruské útoky. Některá zvířata při útěku nedokázaly zachránit. Osud tří Ukrajinek zmapovala pro pořad Reportéři ČT zpravodajka Darja Stomatová.
před 2 hhodinami

V Ženevě budou USA, Ukrajina a Rusko jednat o možném klidu zbraní

Americká, ukrajinská i ruská delegace míří do Ženevy. Cílem jednání je dlouho vyhlížený klid zbraní. Řeč má být i o návrhu USA na zřízení nárazníkového území na Donbasu. Rusko chce také probrat územní otázky, s útoky proti Ukrajincům ale nepřestává ani krátce před ženevskou schůzkou. A podle ukrajinských tajných služeb chystá další údery na energetiku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil, že takové útoky dohodu ztěžují. K tématu se také vyjádřil ředitel Pražského centra pro výzkum míru Michal Smetana. „Rusko aktuálně necítí žádný velký tlak, aby bylo nuceno přistoupit na diplomatické kompromisy k ukončení rusko-ukrajinské války. Nadále tak trvá na svých maximalistických požadavcích,“ míní Smetana. Rozhovor moderovala Hana Scharffová.
před 3 hhodinami

FBI odmítla spolupracovat s Minnesotou v případu zastřelení Prettiho

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) nebude sdílet informace a důkazy s vyšetřovateli státu Minnesota v případu zastřelení zdravotníka Alexe Prettiho federálními imigračními agenty v Minneapolisu. FBI minulý týden oznámila minnesotskému úřadu kriminálního vyšetřování (BCA), že s ním na vyšetřování nebude spolupracovat. BCA to uvedl ve svém pondělním prohlášení.
před 3 hhodinami
Načítání...