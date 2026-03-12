Vědci spočítali, kolik emisí způsobila válka v Gaze


Vědci poprvé spočítali, kolik emisí skleníkových plynů způsobil konflikt mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy. Tvrdí, že v souvislosti s konfliktem se do atmosféry uvolnilo asi 33 milionů tun oxidu uhličitého, což odpovídá celoročním emisím Jordánska.

Emise skleníkových plynů vznikají z celé řady lidských aktivit a samozřejmě v tom mají roli i války. Problém je, že se tato data jen špatně odhadují. Teď se to ale podařilo skupině britských vědců.

Nová studie tak odhaduje, že válka mezi Izraelem a Hamásem vyprodukovala přibližně 33 milionů tun „ekvivalentu oxidu uhličitého“ – což znamená, že množství všech skleníkových plynů odpovídá 33 milionům tun CO2.

Pro lepší představu, co to znamená: 33 milionů tun oxidu uhličitého odpovídá například celkovým emisím Jordánska v roce 2024 nebo ročním emisím 7,6 milionu automobilů poháněných benzinem. Podle autorů to poukazuje na často přehlížený dopad ozbrojených konfliktů na životní prostředí.

Autoři do čísel zahrnuli přímo emise související s vojenskými aktivitami, ale také ty spojené s rozvojem infrastruktury a poválečnou rekonstrukcí.

Studie vyšla v odborném časopise One Earth, podíleli se na ní vědci z Lancaster University a Queen Mary University v Londýně. Výzkum navazuje na dřívější práci, která zkoumala emise během prvních měsíců konfliktu. Nejhorším dopadem války jsou samozřejmě ztráty na lidských životech, pak ekonomické škody, ale podle vědců mají negativní dopady také emise.

Ofenziva Izraele v Pásmu Gazy začala po útoku Hamásu z října 2023, při kterém v Izraeli zahynulo na dvanáct set civilistů a do Pásma Gazy bylo uneseno 251 lidí. Během konfliktu židovský stát zahájil mohutné bombardování a pozemní útok v Pásmu Gazy, což zdevastovalo tamní města a podle palestinských úřadů ovládaných Hamásem bylo zabito přes 72 tisíc lidí. Loni v říjnu pak obě strany přistoupily na Spojenými státy zprostředkovanou dohodu o příměří, ale násilnosti pokračují na téměř každodenní bázi. Obě strany se vzájemně viní z porušování klidu zbraní.

Emise z různých druhů válečných aktivit se liší

Emise pocházející přímo z vojenských operací přesáhly 1,3 milionu tun CO2; do toho zahrnuli vědci emise spojené s dělostřelectvem, raketami a další vojenskou technikou, včetně jejich přesunů.

Zbytek emisí, tedy jejich drtivá většina, je spojená s výstavbou obranné infrastruktury a značnou uhlíkovou stopou spojenou s obnovou poškozených silnic, budov a další nezbytné infrastruktury po skončení konfliktu.

„Ozbrojené konflikty způsobují obrovské humanitární a ekonomické škody, ale jejich dopady na životní prostředí se jenom málokdy počítají. Náš výzkum ukazuje, že válka může vytvářet značné emise skleníkových plynů, a to od aktivních vojenských operací až po následnou obnovu,“ konstatoval Benjamin Neimark z Queen Mary University, který výzkum vedl.

Porozumět dopadům konfliktů na životní prostředí je podle autorů zásadní, pokud chce věda poctivě a detailně porozumět všem faktorům, které ovlivňují změny klimatu. Tyto dopady se podle nich dosud často ignorovaly. „Environmentální náklady konfliktů jsou obrovské a přehlížené. Tím, že počítáme emise uhlíku z konfliktů, zviditelňujeme to, co je neviditelné,“ dodávají autoři.

Zdůrazňují, že emise z vojenských aktivit jsou z velké části vyloučeny z mezinárodních rámců pro podávání zpráv o klimatu, což znamená, že dopad války na životní prostředí často chybí v globálních analýzách klimatu. Studie také vyzývá k větší transparentnosti při podávání zpráv o emisích z vojenských činností prostřednictvím mezinárodních mechanismů, jako je Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC).

Mise Artemis pro přistání na Měsíci může mít zásadní problémy, varuje inspektor

NASA nedávno změnila své plány ohledně mise na Měsíc. Stále ale doufá, že tam do roku 2028 její astronauti přistanou. Teď se objevila další překážka – podle zprávy kontrolního orgánu by let byl spojený s riziky pro bezpečnost posádky.
před 1 hhodinou

Češi umírají předčasně hlavně v severních regionech. Data ukazují, kde se žije nejdéle

Mapové výstupy ukazují, kde v České republice lidé nejčastěji umírají před 65. rokem života, kolik potenciálních let života se tím ztrácí a kde mají největší naději na dožití. Přehledná vizualizace velkých dat zobrazuje rozdíly na úrovni všech 206 správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
před 6 hhodinami

Hromadné hroby odhalily míru černé smrti v Čechách

Kutnohorská kostnice je místem, které budí zájem turistů i spisovatelů. Ale také vědců; v jejím okolí je totiž pohřbeno asi 40 tisíc lidí. Nová analýza jejich kostí prokázala, jak dramaticky zasáhla české země v půlce čtrnáctého století morová epidemie.
včera v 12:25

Estonsko a Brno společně pracují na ochraně před kvantovým hackováním

Čeští a estonští vědci spojili síly, aby vybudovali přeshraniční centrum kybernetické bezpečnosti, které posílí digitální obranu Evropy tváří v tvář rostoucím hrozbám ve virtuálním prostoru.
včera v 10:55

Archeologové popsali unikátní masakr žen a dětí z doby železné

Před 2800 lety se odehrál masakr, při kterém neznámí útočníci pobili desítky žen a dětí. Archeologové teď pomocí forenzních metod zkoušejí popsat, co se tehdy vlastně stalo a proč je celá řada okolností spojených s touto masovou vraždou tak podivná.
včera v 06:30

Vědci vysvětlili „problém první noci“

Radost z cestování může mnohdy pokazit první noc na novém místě. Člověk se převaluje, má divoké sny, vzbudí ho každé šustnutí a ani druhý den si kvůli nevyspalosti moc neužije. Druhá noc už zpravidla bývá mnohem lepší. Tento fenomén se odborně označuje jeho „problém první noci“. Vědci teď exaktně popsali, v čem spočívá.
10. 3. 2026

Evropské lesy je třeba připravit na kůrovce i další požáry, varuje velký model

Podmínky pro vznik kůrovcových kalamit podobných té z let 2018 až 2022 se v budoucnosti budou opakovat, ukazuje nový model vytvořený s pomocí umělé inteligence. Podíleli se na něm i čeští vědci a předpovídá vývoj v Evropě, včetně Česka. I v nejoptimističtějším scénáři předpokládá výrazný nárůst zasažených lesů.
10. 3. 2026
