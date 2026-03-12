Rusové zabíjeli v Černihivu, útočili i na Záporoží. Ukrajina zasáhla ropný sklad

Při ruském útoku v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny zemřela v noci na čtvrtek patnáctiletá dívka, její rodiče utrpěli zranění, informovaly ukrajinské úřady, které citovala agentura AFP. Rusko udeřilo také na město Záporoží a jeho okolí, kde naváděné letecké pumy zranily nejméně třináct lidí, včetně dvou dětí, píše Kyiv Independent.
Podle AFP zasáhla neupřesněná ruská střela dvě budovy ve vesnici Menska na okraji města Černihiv. „Nepřátelský útok stál život patnáctileté dívky, jejíž rodiče byli zraněni,“ uvedla radnice obce na facebooku.
V Záporožské oblasti ve středu cílily letecké pumy na Záporoží a vesnici Rozumivku, píše Kyiv Independent. Poškodily bytové domy, auta či kritickou infrastrukturu. Mezi třinácti zraněnými je i jedenáctiletý chlapec a dvanáctiletá dívka.
Bránící se země trpí vážným nedostatkem prostředků protiletecké obrany. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj ve středu potvrdil, že jeho země obdržela od Německa klíčové rakety PAC-3 do systémů letecké obrany Patriot. Podle Kyiv Independent německý deník Der Spiegel v úterý napsal, že by Ukrajina měla v příštích týdnech obdržet 35 raket PAC-3, z toho nejméně pět jich poskytl již v úterý právě Berlín.
Ukrajinské útoky na Rusko
Moskva oznámila, že po ukrajinském dronovém útoku vypukl požár v ropném skladu v ruské Krasnodarské oblasti. Při incidentu nebyl nikdo zraněn, uvedla agentura Reuters.
Ukrajinská bezpečnostní služba SBU potvrdila, že ukrajinské drony zasáhly infrastrukturu ropné stanice Tichoreck v Krasnodarské oblasti. Tichoreck je jedním z největších překladišť ropy v jižním Rusku a nachází se v něm velký ropný sklad a terminál, uvedla SBU, kterou citovala Reuters.
Ruské ministerstvo obrany pak ve čtvrtek podle tamních zpravodajských agentur tvrdilo, že se Ukrajina pokusila zaútočit na čerpací stanici plynu provozovanou společností Gazprom, která exportuje zemní plyn přes podmořský plynovod TurkStream evropským zákazníkům. Podle agentur k žádnému poškození stanice nedošlo.
Ruské ministerstvo obrany také prohlásilo, že během noci bylo nad ruskými regiony zachyceno a zničeno osmdesát ukrajinských dronů. Moskva neinformuje o celkovém počtu útočících dronů, pouze o údajně sestřelených strojích. Informace nelze nezávisle ověřit.