Ukrajinské zkušenosti s obranou proti dronům nacházejí uplatnění na Blízkém východě

Katar, Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie požádaly Kyjev o pomoc s obranou proti íránským dronům a podle mluvčího ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského už tam ukrajinští odborníci působí. Deníku New York Times zároveň Zelenskyj řekl, že se ukrajinští experti podílejí na ochraně americké základny v Jordánsku před stejnou hrozbou.
Napadená Ukrajina jen za poslední tři měsíce napočítala devatenáct tisíc ruských dronů útočících na její území. Většina z nich vychází z íránských strojů Šáhed, proti nimž se nyní brání země Blízkého východu. O těžce nabyté obranné zkušenosti Ukrajinců je tak enormní zájem.
„Chceme zájemcům ukázat, že máme velmi slibné a bojištěm prověřené firmy,“ tvrdí operační ředitelka iniciativy Brave1 Irina Zabolotná. Zástupce několika ukrajinských výrobců bezpilotních systémů zastihl blízkovýchodní konflikt na turné po USA. Nabízejí technologie a shánějí investory.
Tvrdí, že jsou schopni uspokojit poptávku napříč kontinenty, aniž by utrpěla obrana Ukrajiny před ruskou agresí. „Jen naše firma loni vyrobila 360 tisíc dronů. V současnosti jich vyrábíme 70 tisíc za měsíc. Takže věřte, že naše kapacity jsou obrovské,“ prohlásil ředitel pro mezinárodní vztahy společnosti General Cherry Serhyj Orlov.
Ekonomické úspory
Klíčový je poměr ceny a výkonu. Američané používají zbraně za miliony dolarů k sestřelování íránských dronů, které stojí řádově desetitisíce. Ukrajinské systémy ovšem vyjdou na pár tisíc dolarů. Výrobci se navíc snaží zbavit závislosti na Číně a doma vyrábět nejen celé stroje, ale také komponenty.
„Nejenže jsou komponenty vyrobené na Ukrajině cenově zajímavější, jsou také lepší, protože jsou do nich vložené zkušenosti ukrajinských vojáků,“ hájí ředitel společnosti The Fourth Law Jaroslav Ažňuk.
Zelenskyj ukrajinské drony Spojeným státům nabídl už dříve. Podle serveru Axios během jednání v Bílém domě loni v srpnu argumentoval právě ochranou základen USA na Blízkém východě. Prezident Spojených států Donald Trump sice svým lidem řekl, aby se věcí zabývali, ti ale nic nepodnikli a s prosbou o pomoc za Ukrajinou přišli až teď.
Žádosti o spolupráci na obraně proti dronům registruje Ukrajina zatím od jedenácti zemí. Vedle USA a zemí Blízkého východu má zájem i několik evropských států. Kyjev výměnou žádá hlavně střely do systému Patriot určené proti ruským balistickým raketám.