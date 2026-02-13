Německo a Ukrajina spustily společnou výrobu dronů


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Společná německo-ukrajinská výroba dronů byla spuštěna a do konce roku jich nejméně deset tisíc dodá ukrajinským ozbrojeným silám, které se brání ruské agresi, informovala agentura DPA. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že společný podnik navštívil a převzal první společně vyrobený útočný dron. Přesné místo provozu na jihu Německa je tajné.

Zelenskyj se cestou na Mnichovskou bezpečnostní konferenci zastavil ve společném německo-ukrajinském závodě, prohlédl si výrobní linku a sledoval i první let dronu, který zde vyrobili. „Toto je moderní ukrajinská technologie. Ověřená v boji. Poháněná umělou inteligencí. Bude útočit, bude provádět průzkum, bude chránit naše vojáky. A letos deset tisíc zde vyrobených dronů poputuje na Ukrajinu a posílí naše síly,“ napsal Zelenskyj na síti X.

„Podporujeme Ukrajinu v jejím boji,“ řekl podle agentury DPA německý ministr obrany Boris Pistorius na krátkém ceremoniálu symbolického převzetí prvního dronu. „Ale profitujeme z toho i my sami,“ zdůraznil sociálnědemokratický politik. Další společné zbrojní projekty mezi zeměmi NATO a Ukrajinou podle něj budou následovat.

Nový podnik se jmenuje Quantum Frontline Industries. Bavorský výrobce Quantum Systems dodává Ukrajině průzkumné drony už od roku 2022. Podle společnosti je v současné době v provozu 1500 těchto malých bezpilotních letadel. Společný podnik nyní vyrábí drony Linza od ukrajinské společnosti Frontline Robotics v licenci. Vzhledem k tomu, že ukrajinský zbrojní průmysl trpí ruskými útoky, má přemístění výroby do Německa umožnit navýšení produkce.

Dron Linza není zbraň, ale lze ho jako zbraň použít. Transportní dron může nést až dvoukilogramový náklad, včetně bomb a granátů. Na příští rok je plánováno další rozšíření výroby. „Směrem nahoru nakonec neexistují žádná skutečná omezení, kromě kapacity firmy,“ řekl Pistorius. Projekt byl podle něj realizován „rychlostí světla“.

Volodymyr Zelenskyj a Boris Pistorius společně drží první dron vyrobený v německo-ukrajinské spolupráci
Zdroj: Reuters/Thilo Schmuelgen

Zelenskyj poděkoval německé vládě za podporu. „Naši lidé se podělí o znalosti, technologie a vyškolení,“ poznamenal ukrajinský prezident.

Další podniky se chystají

Podle DPA jsou plánovány další podobné společné podniky. Například výrobce softwaru Auterion, který má dvojité sídlo v USA a Mnichově, plánuje vyrobit tisíce bezpilotních letadel společně s ukrajinskou společností Airlogix. „Dohromady do konce roku otevřeme deset společných podniků na výrobu ukrajinských dronů,“ avizoval Zelenskyj na X.

Zelenskyj již dříve v únoru připomněl, že chystaná výroba ukrajinských dronů v Německu doplní ty, které se už vyrábí v Británii v rámci společné výrobní iniciativy.

Musíme navýšit výrobu obranných prostředků, uvedl Rutte
Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov a šéf NATO Mark Rutte

