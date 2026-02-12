Chceme vyváženější „NATO 3.0“, řekl zástupce USA v Bruselu


12. 2. 2026
Vyjádření šéfa NATO Rutteho a zástupce USA Colbyho před jednáním ministrů obrany
Evropa i Kanada by měly dál zvyšovat výdaje na obranu. Před jednáním ministrů obrany zemí NATO v Bruselu to uvedl šéf Aliance Mark Rutte. USA chtějí vyváženější NATO 3.0, řekl náměstek amerického ministra obrany Elbridge Colby. Ministři budou jednat i o další vojenské pomoci Ukrajině a posílení role NATO v oblasti Arktidy. Organizace ve středu oznámila zahájení mise Arctic Sentry (Arktická stráž). Česko bude poprvé zastupovat nový ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).

Od návratu prezidenta USA Donalda Trumpa do Bílého domu sílí tlak na spojence, aby dávali více na obranu, poznamenal před jednáním Rutte. „Je důležité, aby Evropa i Kanada pokračovaly ve zvyšování výdajů na obranu. Spojené státy jsou plně zavázány NATO, ale musí řešit i otázky ve zbytku světa, třeba v Indo-pacifické oblasti, proto je důležité, aby Evropa a Kanada toho dělaly více,“ zdůraznil šéf Aliance.

Podle Colbyho došlo loni k přenastavení rámce tak, aby Evropa měla větší roli v konvenční obraně. USA chtějí Alianci posunout do takzvaného NATO 2.0, v němž bude větší rovnováha. „Vracíme se k základním principům NATO, Aliance založené na obraně a odstrašování. Musíme společně strategicky postupovat, ale být i pragmatičtí,“ prohlásil Colby.

ŽIVĚ: Summit ministrů obran zemí NATO
Neúčast Hegsetha

Schůzku v sídle NATO v Bruselu již před jejím začátkem zastínil podle světových agentur fakt, že svou účast na jednání zrušil americký ministr obrany Pete Hegseth, jehož zastupuje právě Colby. Americký ministr zahraničí Marco Rubio zase loni v prosinci zrušil svou účast na dlouho plánované schůzce šéfů diplomacií NATO v Bruselu.

Odpoledních rozhovorů týkajících se Ukrajiny se zúčastní i nový ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov. „Budeme s ním diskutovat o tom, jak mohou spojenci navýšit pomoc Ukrajině a zajistit, aby byla efektivnější,“ uvedl ve středu Rutte.

Do muniční iniciativy je třeba sehnat 3,6 miliardy eur, uvedl zdroj z NATO
Ilustrační snímek

Debaty se povedou rovněž o program nákupu zbraní PURL, v jehož rámci spojenci nakupují na základě ukrajinských prioritních požadavků americké vojenské vybavení pro obránce napadené země. Do programu se podle zdrojů ČTK zapojilo již pětadvacet zemí Aliance, Česko zatím nikoliv.

Na závěr jednacího dne se uskuteční diskuse takzvané kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, které pořádá Německo a Velká Británie.

