Vystrčil odletěl speciálem na paralympiádu. Uvedl, že měl povolení od armády

Mezi vládními politiky a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) se strhnul spor o jeho cestu na paralympiádu do Itálie, ke které využil armádní speciál. Učinil tak v době, kdy tisíce Čechů uvázly v zemích Blízkého východu a armádní stroje jsou využívány k repatriačním letům. O sporu informoval server iDNES.cz.
Premiér Andrej Babiš (ANO) sdělil, že všem politikům cesty speciály zakázal, uvedl server. Prohlásil, že šéf Senátu odletěl i přes jeho zákaz. Vystrčil reagoval, že ho obrana ujistila, že daný letoun neslouží k repatriačním letům.
„Armáda ČR, která vládní speciály provozuje, nás ujistila, že letoun CASA není využíván k repatriačním letům a navíc se hned vrací zpět do České republiky,“ napsal Vystrčil na síti X.
O udělení, či neudělení vládního speciálu rozhoduje ministerstvo obrany. Resort obrany pro iDNES.cz potvrdil, že Vystrčil odcestoval vojenským letounem. Kapacita zmíněného stroje je až 66 osob. Redakce nyní od ministerstva shání vyjádření, proč Vystrčilovi využití stroje schválilo, když Babiš tvrdí, že vydal zákaz.
Vystrčil odletěl v doprovodu zástupce Českého paralympijského výboru a dvou pracovníků Kanceláře Senátu, uvedl server.
Celá akce mezitím vyvolala kritiku ze strany vládních politiků. Šéf české diplomacie Petr Macinka (Motoristé) serveru sdělil, že z Prahy do Milána pravidelně létají asi čtyři běžné lety denně. „Pan předseda Senátu asi nechtěl zabírat místo turistům mířícím do Milána v některé z komerčních linek, které tam z Prahy létají asi čtyři denně,“ řekl.
Jeho stranický kolega a ministr sportu, zdraví a prevence Boris Šťastný označil Vystrčilovu cestu za důkaz papalášství.
Ke kritice Vystrčila se přidal i šéf sněmovny Tomio Okamura (SPD), který to považuje za aroganci moci.
Vystrčila naopak hájil bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr. za ODS), který zmínil, že letadla přiděluje ministr obrany.
V pátek večer začnou v Itálii zimní paralympijské hry. Páteční slavnostní ceremoniál i jednotlivé soutěže bude vysílat Česká televize. Paralympiáda se koná do 15. března.