USA mají problém s íránskými drony, řešení může přinést Ukrajina

před 28 mminutami|Zdroj: ČT24
Zóna ČT24: Americké a izraelské zbraně na Blízkém východě
Íránské drony jsou větší problém, než jsme očekávali, a ani v dalších fázích války nebudeme schopni sestřelovat všechny, přiznali podle televizní stanice CNN za zavřenými dveřmi americký ministr obrany Pete Hegseth a šéf Sboru náčelníků štábů Dan Cane. Íránské drony létají nízko a pro obránce je těžké je zachytit radary, takže umí zaútočit bez varování. Teherán jich má dostatečnou zásobu na několik měsíců, a tak Spojené státy americké hledají způsob, jak jim čelit. Řešení může přinést Ukrajina, která již má s obranou proti dronům bohaté zkušenosti, může nabídnout svoje know-how i prodej vlastní technologie, informovala Zóna ČT24.

Pořad Zóna ČT24 rozebral také americké drony LUCAS, které USA zkonstruovaly po vzoru íránských dronů Šáhed. Pořad se věnoval také sporu společnosti Anthropic s americkým ministerstvem obrany o způsobech využití umělé inteligence Claude z dílny zmíněné firmy. Zóna ČT24 rovněž přiblížila zahraniční mise českých vojáků a zahraniční zpravodajka Darja Stomatová připravila reportáž z porodnice v Chersonu.

Rusko zasáhlo bytový dům v Charkově, mezi jedenácti mrtvými jsou děti

Rusové masivně zaútočili na Ukrajinu, v Charkově zasáhli bytový dům a zabili nejméně jedenáct lidí včetně dvou dětí. Jeden člověk zemřel při ruských útocích v Dněpropetrovské oblasti. Zraněné hlásí i další města, náletu čelil také Kyjev a ukrajinské železnice. Moskva na sousední zemi zaútočila třemi desítkami raket a téměř pěti sty drony. Kromě toho shodila leteckou pumu na Kramatorsk, který hlásí zraněné včetně dětí.
05:11Aktualizovánopřed 23 mminutami

Írán schválil pozastavení útoků na okolní země. Údery však pokračovaly

Prozatímní vládnoucí rada Íránu schválila pozastavení útoků na okolní země, pokud z jejich území nepřijde útok, prohlásil podle agentury Reuters prezident Masúd Pezeškján v projevu odvysílaném v íránské státní televizi. Írán ještě v sobotu podnikl další údery na státy v Perském zálivu, včetně Bahrajnu, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Spojené státy uvedly, že v prvním týdnu války proti Íránu zasáhly v této zemi více než tři tisíce cílů.
00:27Aktualizovánopřed 34 mminutami

Netanjahu chce destabilizovat a změnit režim v Teheránu

Izrael má pro další fázi války s Íránem propracovaný plán s mnoha překvapeními. Podle agentury AP to v sobotu večer uvedl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Cílem je podle něj destabilizovat režim v Teheránu a umožnit změnu. Netanjahu vyzval příslušníky íránských revolučních gard, aby složili zbraně. Slíbil, že pokud tak učiní, nebude jim ublíženo. USA a Izrael zahájily údery na Írán minulou sobotu.
před 1 hhodinou

Slovensko chce zrušit korespondenční volbu. Opozice varuje před omezením hlasování ze zahraničí

Slovensko se chystá zrušit korespondenční volbu. Vládní koalice tvrdí, že chce zabránit podvodům, podle opozice tím ale může ovlivnit volby ve svůj prospěch. Slováci žijící v zahraničí by nově místo pošty hlasovali na ambasádách. Korespondenčně je dosud možné odevzdat hlas v parlamentních volbách a referendech.
před 2 hhodinami

Trump oznámil vznik vojenské koalice s cílem zničit drogové kartely

Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil novou vojenskou koalici, jejímž cílem je zlikvidovat drogové kartely na západní polokouli. Podle šéfa Bílého domu se do aliance zapojilo sedmnáct zemí. Americký prezident zároveň na summitu se zástupci latinskoamerických zemí uvedl, že Spojené státy se po skončení konfliktu s Íránem zaměří na Kubu, a naznačil, že Washington bude chtít s Havanou uzavřít dohodu, poznamenala agentura AP.
před 5 hhodinami

Satelitní snímky ukazují škody po úderech na Blízkém východě

Izrael a USA pokračují v úderech proti Íránu, které zahájily v sobotu 28. února 2026. Při úderech zemřel íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí a desítky dalších vysokých představitelů tamního režimu. Teherán v reakci spustil protiútok například na izraelský Tel Aviv, ale i na cíle v dalších zemích regionu. Satelitní snímky přibližují způsobené škody.
2. 3. 2026Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Izraelské údery na východě Libanonu zabily 41 lidí

Izraelské vzdušné údery na vesnici Nabí Šít a okolní města na východě Libanonu zabily 41 lidí a dalších 40 zranily. Oznámilo to podle agentur Reuters a AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi mrtvými jsou tři libanonští vojáci, oznámila v sobotu armáda. Předchozí bilance čítala 16 mrtvých. Izraelský úder na město Šmustar ve východním Libanonu pak zabil šest lidí, včetně čtyř dětí. Podle libanonské agentury NNA se jednalo o členy jedné rodiny vysídlené z města Baalbek v důsledku současného konfliktu.
před 9 hhodinami
