USA mají problém s íránskými drony, řešení může přinést Ukrajina

Íránské drony jsou větší problém, než jsme očekávali, a ani v dalších fázích války nebudeme schopni sestřelovat všechny, přiznali podle televizní stanice CNN za zavřenými dveřmi americký ministr obrany Pete Hegseth a šéf Sboru náčelníků štábů Dan Cane. Íránské drony létají nízko a pro obránce je těžké je zachytit radary, takže umí zaútočit bez varování. Teherán jich má dostatečnou zásobu na několik měsíců, a tak Spojené státy americké hledají způsob, jak jim čelit. Řešení může přinést Ukrajina, která již má s obranou proti dronům bohaté zkušenosti, může nabídnout svoje know-how i prodej vlastní technologie, informovala Zóna ČT24.
Pořad Zóna ČT24 rozebral také americké drony LUCAS, které USA zkonstruovaly po vzoru íránských dronů Šáhed. Pořad se věnoval také sporu společnosti Anthropic s americkým ministerstvem obrany o způsobech využití umělé inteligence Claude z dílny zmíněné firmy. Zóna ČT24 rovněž přiblížila zahraniční mise českých vojáků a zahraniční zpravodajka Darja Stomatová připravila reportáž z porodnice v Chersonu.