Trump oznámil vznik vojenské koalice s cílem zničit drogové kartely

Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil novou vojenskou koalici, jejímž cílem je zlikvidovat drogové kartely na západní polokouli. Podle šéfa Bílého domu se do aliance zapojilo sedmnáct zemí. Americký prezident zároveň na summitu se zástupci latinskoamerických zemí uvedl, že Spojené státy se po skončení konfliktu s Íránem zaměří na Kubu, a naznačil, že Washington bude chtít s Havanou uzavřít dohodu, poznamenala agentura AP.
Iniciativu zaměřenou na boj s kartely prezident představil na summitu se zástupci latinskoamerických zemí v Miami na Floridě. Akce se zúčastnili lídři Argentiny, Bolívie, Chile, Kostariky, Dominikánské republiky, Ekvádoru, Salvadoru, Guyany, Hondurasu, Panamy, Paraguaye a Trinidadu a Tobaga.
„Jediný způsob, jak tyto nepřátele porazit, je plně využít sílu našich armád,“ prohlásil Trump o boji s kartely. „Musíme nasadit armádu. I vy musíte nasadit své armády,“ dodal. S odkazem na koalici vedenou Spojenými státy, která na Blízkém východě bojovala proti teroristické skupině Islámský stát, republikánský prezident dodal, že „totéž teď musíme udělat i doma, abychom vymýtili drogové kartely“.
Prezident rovněž prohlásil, že Kuba chce s USA uzavřít dohodu a že jedná s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem. Podle Trumpa velmi brzy čeká Kubu velká změna. „Chtějí jednat a jednají s Markem, se mnou a s dalšími. Řekl bych, že dohodu s Kubou by šlo uzavřít velmi snadno,“ citovala Trumpa agentura Reuters.
Setkání, které Bílý dům označil za summit „Štítu Amerik“, se uskutečnilo dva měsíce poté, co Trump nařídil vojenskou operaci, při níž byl unesen venezuelský prezident Nicolás Maduro s manželkou, aby v USA čelili obviněním z drogových deliktů. Summit se zároveň uskutečnil týden poté, co USA s Izraelem zahájily údery proti Íránu, což si již vyžádalo stovky mrtvých a vyvolalo nejistotu na světových trzích.
Trumpův čas strávený s lídry latinskoamerických států byl omezený. Po setkání se chystá odletět na základnu v Delawaru, aby se zúčastnil pietního převzetí pozůstatků šesti amerických vojáků. Ti přišli o život při dronovém útoku na velitelské centrum v Kuvajtu minulou neděli, tedy den poté, co Spojené státy a Izrael zahájily údery na Írán, který obviňují ze snahy získat jadernou zbraň.