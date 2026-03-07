Trump oznámil vznik vojenské koalice s cílem zničit drogové kartely


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil novou vojenskou koalici, jejímž cílem je zlikvidovat drogové kartely na západní polokouli. Podle šéfa Bílého domu se do aliance zapojilo sedmnáct zemí. Americký prezident zároveň na summitu se zástupci latinskoamerických zemí uvedl, že Spojené státy se po skončení konfliktu s Íránem zaměří na Kubu, a naznačil, že Washington bude chtít s Havanou uzavřít dohodu, poznamenala agentura AP.

Iniciativu zaměřenou na boj s kartely prezident představil na summitu se zástupci latinskoamerických zemí v Miami na Floridě. Akce se zúčastnili lídři Argentiny, Bolívie, Chile, Kostariky, Dominikánské republiky, Ekvádoru, Salvadoru, Guyany, Hondurasu, Panamy, Paraguaye a Trinidadu a Tobaga.

„Jediný způsob, jak tyto nepřátele porazit, je plně využít sílu našich armád,“ prohlásil Trump o boji s kartely. „Musíme nasadit armádu. I vy musíte nasadit své armády,“ dodal. S odkazem na koalici vedenou Spojenými státy, která na Blízkém východě bojovala proti teroristické skupině Islámský stát, republikánský prezident dodal, že „totéž teď musíme udělat i doma, abychom vymýtili drogové kartely“.

Bolivijská armáda se zbavuje rostlin koky. Obnovuje spolupráci s DEA
Bolivijští vojáci ničí rostliny koky

Prezident rovněž prohlásil, že Kuba chce s USA uzavřít dohodu a že jedná s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem. Podle Trumpa velmi brzy čeká Kubu velká změna. „Chtějí jednat a jednají s Markem, se mnou a s dalšími. Řekl bych, že dohodu s Kubou by šlo uzavřít velmi snadno,“ citovala Trumpa agentura Reuters.

USA možná „přátelsky převezmou“ Kubu, tvrdí Trump
Snímek Havany (19. února 2026)

Setkání, které Bílý dům označil za summit „Štítu Amerik“, se uskutečnilo dva měsíce poté, co Trump nařídil vojenskou operaci, při níž byl unesen venezuelský prezident Nicolás Maduro s manželkou, aby v USA čelili obviněním z drogových deliktů. Summit se zároveň uskutečnil týden poté, co USA s Izraelem zahájily údery proti Íránu, což si již vyžádalo stovky mrtvých a vyvolalo nejistotu na světových trzích.

Trumpův čas strávený s lídry latinskoamerických států byl omezený. Po setkání se chystá odletět na základnu v Delawaru, aby se zúčastnil pietního převzetí pozůstatků šesti amerických vojáků. Ti přišli o život při dronovém útoku na velitelské centrum v Kuvajtu minulou neděli, tedy den poté, co Spojené státy a Izrael zahájily údery na Írán, který obviňují ze snahy získat jadernou zbraň.

Prozatímní vláda Íránu schválila pozastavení útoků na okolní země
Kouř po explozi v Teheránu

Aktuálně z rubriky Svět

Prozatímní vláda Íránu schválila pozastavení útoků na okolní země

Prozatímní vládnoucí rada Íránu schválila pozastavení útoků na okolní země, pokud z jejich území nepřijde útok, prohlásil podle agentury Reuters prezident Masúd Pezeškján v projevu odvysílaném v íránské státní televizi. Írán ještě v sobotu podnikl další údery na státy v Perském zálivu, včetně Bahrajnu, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Spojené státy uvedly, že v prvním týdnu války proti Íránu zasáhly v této zemi více než tři tisíce cílů.
00:27Aktualizovánopřed 5 mminutami

Trump oznámil vznik vojenské koalice s cílem zničit drogové kartely

Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil novou vojenskou koalici, jejímž cílem je zlikvidovat drogové kartely na západní polokouli. Podle šéfa Bílého domu se do aliance zapojilo sedmnáct zemí. Americký prezident zároveň na summitu se zástupci latinskoamerických zemí uvedl, že Spojené státy se po skončení konfliktu s Íránem zaměří na Kubu, a naznačil, že Washington bude chtít s Havanou uzavřít dohodu, poznamenala agentura AP.
před 2 hhodinami

Satelitní snímky ukazují škody po úderech na Blízkém východě

Izrael a USA pokračují v úderech proti Íránu, které zahájily v sobotu 28. února 2026. Při úderech zemřel íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí a desítky dalších vysokých představitelů tamního režimu. Teherán v reakci spustil protiútok například na izraelský Tel Aviv, ale i na cíle v dalších zemích regionu. Satelitní snímky přibližují způsobené škody.
2. 3. 2026Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Rusko zasáhlo bytový dům v Charkově, mezi jedenácti mrtvými jsou děti

Rusové masivně zaútočili na Ukrajinu, v Charkově zasáhli bytový dům a zabili nejméně jedenáct lidí včetně dvou dětí. Jeden člověk zemřel při ruských útocích v Dněpropetrovské oblasti. Zraněné hlásí i další města, náletu čelil také Kyjev a ukrajinské železnice. Moskva na sousední zemi zaútočila třemi desítkami raket a téměř pěti sty drony. Kromě toho shodila leteckou pumu na Kramatorsk, který hlásí zraněné včetně dětí.
05:11Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Izraelské údery na východě Libanonu zabily 41 lidí

Izraelské vzdušné údery na vesnici Nabí Šít a okolní města na východě Libanonu zabily 41 lidí a dalších 40 zranily. Oznámilo to podle agentur Reuters a AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi mrtvými jsou tři libanonští vojáci, oznámila v sobotu armáda. Předchozí bilance čítala 16 mrtvých. Izraelský úder na město Šmustar ve východním Libanonu pak zabil šest lidí, včetně čtyř dětí. Podle libanonské agentury NNA se jednalo o členy jedné rodiny vysídlené z města Baalbek v důsledku současného konfliktu.
před 6 hhodinami

VideoJe úlohou vlády se ke zdražování pohonných hmot postavit, říká Pokorná Jermanová

Válka na Blízkém východě trvá již týden. I v pátek Izrael a USA bombardovaly íránské cíle. Naproti tomu Írán znovu vyslal rakety na Izrael a státy Perského zálivu. Kvůli ochromení dopravy v Hormuzském průlivu pak cena ropy roste a pociťují to i lidé u čerpacích stanic. Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanova (ANO) a europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) se v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou shodly, že déletrvající růst ceny pohonných hmot by se odrážel také ve zdražování dalšího zboží. „Bude to v České republice úloha vlády se k tomu postavit a s tím pracovat,“ uvedla Pokorná Jermanová. Nerudová varovala před případným zastropováním cen – to by podle ní mohlo vést k nedostatku benzinu a nafty.
před 6 hhodinami

Z Blízkého východu by se do Česka měly vrátit další stovky lidí

Z Blízkého východu se v sobotu do Česka vrátí další stovky lidí, řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Lidé by měli dorazit repatriačními lety z Dubaje ve Spojených arabských emirátech a ze saúdskoarabského Rijádu. Přiletí také letadlo z egyptského Šarm aš-Šajchu, které původně mířilo do Ománu. Do Dubaje odstartovala i pravidelná linka společnosti Smartwings. Podle mluvčí dopravce Vladimíry Dufkové další letoun přiletí také z letiště Rás al-Chajma ve Spojených arabských emirátech.
09:48Aktualizovánopřed 8 hhodinami

VideoZ fasád ruských domů mizí tabulky paměti

Z fasád domů v ruských městech mizí už čtvrtým rokem takzvané tabulky paměti. Připomínají oběti politických čistek v Sovětském svazu. Odstraňují je neznámé osoby nebo i přímo místní úřady v rámci snahy potlačit vzpomínky na stalinistické represe. Navzdory riziku se tomu snaží čelit ruští občanští aktivisté. Z domů ale nemizí pouze tabulky obětí komunistického teroru. Například v Moskvě někdo opakovaně odstraňuje pamětní desku nezávislé novinářky Anny Politkovské, která byla zavražděna v roce 2006.
před 12 hhodinami
