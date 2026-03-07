Z Blízkého východu by se do Česka měly vrátit další stovky lidí


Z Blízkého východu by se do Česka měly vrátit další stovky lidí

Z Blízkého východu se v sobotu do Česka vrátí další stovky lidí, řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Lidé by měli dorazit repatriačními lety z Dubaje ve Spojených arabských emirátech a ze saúdskoarabského Rijádu. Přiletí také letadlo z egyptského Šarm aš-Šajchu, které původně mířilo do Ománu. Do Dubaje odstartovala i pravidelná linka společnosti Smartwings. Podle mluvčí dopravce Vladimíry Dufkové další letoun přiletí také z letiště Rás al-Chajma ve Spojených arabských emirátech.

V noci na sobotu přistála v Praze dvě letadla Smartwings, kterými přicestovalo asi 380 lidí z Dubaje. Šlo o repatriační let a pravidelnou linku. Podle webu pražského letiště před půlnocí do Prahy přiletěl z Dubaje i stroj společnosti Emirates.

Konflikt v regionu zahájil před týdnem americko-izraelský útok na Írán. Teherán na něj odpověděl rozsáhlými údery na státy v Perském zálivu včetně Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů.

Během posledních dnů se vládními repatriačními lety i komerčními linkami vrátily z ohrožené oblasti stovky Čechů. Podle pátečních údajů je v systému dobrovolných registrací Drozd registrováno asi 4900 Čechů. Nejvíc v Dubaji, která patří k oblíbeným turistickým destinacím i klíčovému tranzitnímu letišti mezi Evropou a Asií.

Do oblastí zasažených válečným konfliktem létají z Česka repatriační lety a částečně i lety leteckých společností. Aerolinie Emirates ve čtvrtek obnovily pravidelné spojení mezi Prahou a Dubají. Do Dubaje létá z Prahy také pravidelná linka Smartwings. V omezené míře funguje letecké spojení se Spojenými arabskými emiráty, Ománem či Jordánskem.

V Praze přistál další repatriační let, přivezl Čechy z Ománu
Letiště Václava Havla

Letiště v Dubaji nicméně v sobotu z bezpečnostních důvodů přerušilo provoz. Později sice oznámilo jeho obnovení, ale prozatím pouze v omezeném rozsahu. „Nejezděte, prosím, na letiště, dokud vás vaše letecká společnost nekontaktuje a nepotvrdí váš let,“ uvedlo dubajské letiště ve zprávě o částečném obnovení provozu.

V Dubaji se v sobotu časně ráno ozvaly exploze a tamní vláda oznámila aktivaci protivzdušné obrany. Podle serveru BBC nicméně vláda popřela zprávy o zásahu dubajského letiště, které se objevily na sociálních médiích.

