Z fasád ruských domů mizí tabulky paměti

Z fasád domů v ruských městech mizí už čtvrtým rokem takzvané tabulky paměti. Připomínají oběti politických čistek v Sovětském svazu. Odstraňují je neznámé osoby nebo i přímo místní úřady v rámci snahy potlačit vzpomínky na stalinistické represe. Navzdory riziku se tomu snaží čelit ruští občanští aktivisté. Z domů ale nemizí pouze tabulky obětí komunistického teroru. Například v Moskvě někdo opakovaně odstraňuje pamětní desku nezávislé novinářky Anny Politkovské, která byla zavražděna v roce 2006.