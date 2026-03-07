Zelenskyj jako Soros. Orbán staví kampaň na nenávisti vůči Ukrajině


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, AP, The Guardian, Euractiv, Deutsche Welle, The Wall Street Journal

Maďarský premiér Viktor Orbán rozdmýchává před dubnovými volbami nenávist vůči Ukrajině. Výpady vůči Ruskem napadené zemi a jejímu prezidentovi Volodymyru Zelenskému jsou ústředním tématem kampaně, v níž sahá i k manipulacím pomocí AI a vykresluje Kyjev jako největší hrozbu pro Maďarsko. Na jednom z předvolebních plakátů dokonce okopíroval svou starší kampaň, v níž byl nepřítelem číslo jedna finančník George Soros.

„Nenechte Sorose, aby se smál jako poslední,“ hlásaly plakáty Orbánovy strany Fidesz před parlamentními volbami v roce 2018.

Antikampaň proti americkému miliardáři a filantropovi maďarského původu tehdy zmátla Maďary natolik, že dvě třetiny z nich připustily, že „Sorosova strana“ ve volbách kandiduje. Jen čtvrtina v průzkumu správně odpověděla, že žádná taková partaj neexistuje.

Teď se v Maďarsku objevily tyto billboardy znovu, jen jejich terč se změnil. „Nenechte Zelenského, aby se smál jako poslední,“ píše se na plakátech s fotografií ukrajinského prezidenta.

Letošní kampaň Fideszu tak prezentuje Ruskem napadenou Ukrajinu a jejího prezidenta jako největší hrozbu pro Maďarsko.

Tvrzení o ukrajinském útoku

Povaha Orbánovy kampaně se projevuje mimo jiné v současném sporu o dodávky ruské ropy poškozeným ropovodem Družba.

Podle Kyjeva je ropovod, který kromě Maďarska zásobuje ruskou surovinou také Slovensko, od konce ledna mimo provoz poté, co ho poškodil ruský útok, a Ukrajina pracuje na jeho opravě. Budapešť a Bratislava však viní Kyjev z úmyslného zastavení tranzitu.

Orbán nejprve označil zastavení tranzitu ruské ropy za nevyprovokovaný akt nepřátelství ze strany Ukrajiny a tvrdil, že Kyjev ohrožuje energetickou bezpečnost Maďarska.

Maďarsko vyhostí sedm zadržených Ukrajinců, kteří přes zemi převáželi peníze
Maďarský premiér Viktor Orbán

Poté obvinil Kyjev, že připravuje „další kroky k narušení maďarského energetického systému“, a uvedl, že Budapešť kvůli těmto údajně chystaným útokům vysílá vojáky na ochranu infrastruktury. Svolal dokonce bezpečnostní radu státu.

Začátkem března pak pohrozil sousední zemi použitím síly. „Prolomíme tuto ropnou blokádu,“ uvedl maďarský premiér na akci pořádané maďarskou obchodní a průmyslovou komorou. „Přinutíme Ukrajince obnovit dodávky ropy. Nikoli vyjednáváním, přitakáváním či pomocí kompromisů, ale prostřednictvím své síly.“

Orbán dodal, že Maďarsko nemá vojenskou sílu k prosazení obnovy provozu ropovodu Družba. „Mohu všechny ujistit, že to není součást našich plánů. Ale máme politické a finanční nástroje,“ doplnil bez dalších podrobností.

Země EU se od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 snaží zbavovat závislosti na dodávkách ruské ropy a plynu, z jejichž prodeje Moskva svou válku financuje. Maďarsko a Slovensko ale svůj dovoz od té doby nediverzifikovaly a zůstávají jedinými členy EU, kteří jsou na ruských surovinách stále silně závislí.

A to přesto, že existují alternativy, jako je ropovod Adria vedoucí do Maďarska od Jaderského moře přes Chorvatsko. Právě na Záhřeb se Budapešť a Bratislava během současné krize kolem Družby obrátily s tím, aby jim skrz Adrii dodával ruskou ropu. Chorvatsko to odmítlo, ale začalo oběma zemím dodávat neruskou surovinu.

Zdroje: ČT24, ČTK

Ukrajina jako hlavní nepřítel

Orbán v minulosti vytvářel v předvolební kampani obraz vnějšího nepřítele, před kterým pak „hodlá“ Maďarsko „zachraňovat“, vícekrát.

Před volbami roce 2018 se snažil vyvolat obavy z migrace a v roce 2022 šířil nepodložené tvrzení, že opozice vyšle maďarské vojáky bojovat v rusko-ukrajinské válce, připomněl web britského listu The Guardian.

„Ukrajina je v podstatě vykreslována jako hlavní nepřítel,“ citoval web analytičku z German Marshall Fund Zsuzsannu Véghovou. „Nejde jen o Ukrajinu jako takovou, ale zapadá to do standardní strategie vládnoucí strany, která spočívá v mobilizaci jejích voličů vyvoláváním strachu ve společnosti.“

„Bojme se EU, ne Ruska“

Téma Ukrajiny jako „hrozby“ se Fidesz snaží propojit s Evropskou unií, jejímž je Maďarsko členem od roku 2004. Orbán prohlásil, že právě EU, a nikoli Rusko, je pro Maďarsko hrozbou a „zdrojem bezprostředního nebezpečí“. Vláda rozeslala obyvatelům e-mailovou petici, v níž lidé mohou vyjádřit nesouhlas s unijní finanční pomocí Ukrajině.

Kromě toho se Fidesz snaží s „hrozbami“ ze strany Ukrajiny a EU propojit i svého největšího rivala Pétera Magyara, jehož strana Tisza má zatím v průzkumech náskok. Orbán své soupeře označuje za „loutky Kyjeva“, které „chtějí Maďarsko zatáhnout do války“.

V tomto duchu tak na jednom z billboardů Fideszu třeba vyzývá Zelenskyj Magyara, aby „poslal zbraně“ a maďarský opoziční politik mu odpovídá: „Ano!“

Magyarova strana Tisza ale ve skutečnosti uvádí, že na Ukrajinu nepošle zbraně ani vojáky. Odmítá třeba také zrychlený vstup Ukrajiny do EU.

„Pošli zbraně!“ vyzývá na billboardu Fideszu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Pétera Magyara. „Ano!“ odpovídá maďarský opoziční politik
Zdroj: Reuters/Bernadett Szabo

Ústřední poselství vládní kampaně tak zní, že by se Maďaři neměli připojovat k unijní podpoře Ruskem napadené Ukrajiny, neboť tak riskují bankrot své země a to, že mladí Maďaři budou umírat na frontě, shrnula agentura AP.

AI video vyvolávající strach z války

Letos si vládní strana výrazně pomáhá i umělou inteligencí (AI). Po celé zemi třeba nechala vyvěsit společnou „fotografii“ Zelenského, předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové a předsedy evropských lidovců Manfreda Webera. Ukrajinský prezident na pomocí AI vytvořeném billboardu natahuje ruku, jako by žádal o peníze, a plakát doprovází nápis „Náš vzkaz Bruselu: nebudeme platit“.

Ursula von der Leyenová, Volodymyr Zelenskyj a Manfred Weber na předvolebním plakátu Fideszu vygenerovaném umělou inteligencí
Zdroj: Reuters/Bernadett Szabo

Fidesz také vypustil umělou inteligencí vygenerované video zobrazující malou plačící holčičku, která se v depresivních kulisách ptá matky, kdy se vrátí domů tatínek. Následují záběry na fiktivního otce, jak jako válečný zajatec klečí se zavázanými očima v bahně, než ho zastřelí znepřátelený voják.

„Tohle je teď jen noční můra, ale Brusel se chystá ji proměnit ve skutečnost… Neriskujme. Fidesz je bezpečná volba,“ hlásají titulky u videa, u kterého, jak upozornila stanice Deutsche Welle, chybí vysvětlení, že jde o výtvor umělé inteligence.

Šíření strachu bylo už dříve součástí Orbánovy politické sady nástrojů, připustil ředitel budapešťského think tanku Political Capital Institute Peter Kreko. „Ale nemyslím si, že jsme někdy viděli kampaň jako je tato, s přímými hrozbami válkou,“ řekl listu The Wall Street Journal.

Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj
Ropovod Družba na území Maďarska

Pověst Ukrajiny a Zelenského v Maďarsku

Jakkoli je kampaň Fideszu přehnaná, podle expertů není radno ji podceňovat. Podle průzkumu budapešťského institutu pro politický výzkum Policy Solutions se Orbánovi za poslední roky podařilo posunout mínění většiny Maďarů od schvalování finanční podpory EU pro Ukrajinu směrem k odporu proti ní.

„A Orbánovi se podařilo udělat z Volodymyra Zelenského jednoho z nejvíce nepopulárních globálních politiků v Maďarsku,“ poznamenal ředitel institutu András Bíró-Nagy listu The Guardian.

Mnoho Maďarů v důsledku toho vnímá plnohodnotnou ruskou invazi na Ukrajinu jako válka mezi dvěma neoblíbenými slovanskými zeměmi, a Orbán se tak může pokusit získat voliče zesílením protiukrajinské rétoriky, míní expert.

„Orbán za poslední čtyři roky nedokázal v Maďarsku zpopularizovat Rusko ani (vůdce Kremlu Vladimira) Putina – ti jsou nepopulární,“ dodal Bíró-Nagy. „Ale podařilo se mu v očích maďarských voličů zničit pověst Ukrajiny a Zelenského,“ uzavřel.

Orbán nasazuje vojáky a žádá o unijní misi na Ukrajinu. Kvůli Družbě
Maďarský premiér Viktor Orbán

Načítání...