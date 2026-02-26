Orbán nasazuje vojáky a žádá o unijní misi na Ukrajinu. Kvůli Družbě


před 18 mminutami|Zdroj: Reuters, ČTK, ČT24

Maďarsko žádá EU o vyslání expertní mise na Ukrajinu za účasti zástupců Budapešti i Bratislavy, která by zjistila stav ropovodu Družba. V novém dopise předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi to uvedl maďarský premiér Viktor Orbán. Maďarsko bude podle něj akceptovat závěry takové mise. Orbán ve středu obvinil Ukrajinu z toho, že plánuje další narušení dodávek, a poslal vojáky chránit energetickou infrastrukturu.

„V zájmu Maďarska je obnovit dovoz ropy co nejdříve. Maďarsko je připraveno se konstruktivně zapojit do veškerého úsilí, které přispěje k tomuto cíli,“ píše se v dopise. „Jsem si plně vědom politických obtíží způsobených zpožděním provádění rozhodnutí Evropské rady ohledně finanční podpory Ukrajině. Má iniciativa si rovněž klade za cíl usnadnit včasné vyřešení této otázky,“ dodal Orbán.

Dodávky ruské ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Družba jsou přerušeny od 27. ledna. Kyjev tvrdí, že ruský dron tehdy zasáhl část ropovodu na západní Ukrajině, kterou se od té doby snaží opravit. Slovensko a Maďarsko naproti tomu uvádí, že za dlouhodobý výpadek je zodpovědná Ukrajina a neexistují žádné technické překážky, které by tranzitu ropy mohly zabránit.

Chorvatsko dodává do Maďarska a Slovenska neruskou ropu, uvedla mluvčí EK
Ropovod Družba na území Maďarska

„Ropovod byl zničen Ruskem, my za jeho zničením nestojíme,“ prohlásil tento týden v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na společné tiskové konferenci s unijními představiteli, kteří navštívili Kyjev u příležitosti čtvrtého výročí zahájení ruské invaze. Jak dodal, není to první ani poslední podobný útok a existuje množství důkazů i satelitních snímků.

Orbán již tento týden označil zastavení tranzitu ruské ropy přes zemi bránící se ruské agresi za nevyprovokovaný akt nepřátelství, který ohrožuje energetickou bezpečnost Maďarska. V pondělním dopise Costovi napsal, že právě to jej přinutilo přehodnotit předchozí postoj k unijní půjčce pro Ukrajinu. Její poskytnutí maďarský lídr na prosincovém summitu EU podpořil. Costa mu odpověděl, že rozhodnutí Evropské rady je nutné respektovat, a vyzval ho, aby půjčku pro Ukrajinu přestal blokovat.

Orbán posílá vojáky chránit energetiku

Maďarský premiér Viktor Orbán ve středu obvinil Ukrajinu z plánování narušení maďarského energetického systému a vyslal vojáky na ochranu infrastruktury. Vyostření sporu s Ukrajinou přichází v době, kdy hlavní opoziční strana Tisza v renomovaném předvolebním průzkumu zvýšila svůj náskok před vládní stranou Fidesz. Orbán se po šestnácti letech u moci uchází o znovuzvolení, volby se budou konat 12. dubna.

Maďarsko se Slovenskem, jejichž představitelé oproti zbytku Evropské unie udržují vztahy s Moskvou, viní Kyjev z výpadku ropovodu Družba, který přes Ukrajinu zásobuje jejich rafinerie ruskou ropou. Kyjev trvá na tom, že ropovod po lednovém ruském útoku opravuje tak rychle, jak je to možné.

Orbán ve videu na platformě X zopakoval obvinění, že odstávka ropovodu Družba byla způsobena politickými, nikoli technickými důvody. „Ukrajina připravuje další akce, které naruší fungování maďarského energetického systému,“ prohlásil Orbán. „Proto jsem nařídil posílení ochrany kritické energetické infrastruktury. To znamená, že nasadíme vojáky a vybavení nezbytné k odražení útoků v blízkosti klíčových energetických zařízení.“ Opatření zahrnují také posílení policejních hlídek a zákaz létání dronů v některých oblastech.

Slovensko je připraveno na další protiopatření

Maďarsko a Slovensko, členové NATO a EU, nesouhlasí s partnery z Evropské unie ohledně vojenské podpory Ukrajině, která podle nich konflikt pouze prodlužuje. Oba státy se s Ukrajinou přou o tranzit ruských dodávek energie a bojují proti snahám EU postupně ukončit dovoz fosilních paliv z Ruska do konce roku 2027.

Slovenský premiér Robert Fico ve středu uvedl, že podle dostupných informací by ropovod Družba už mohl být v provozu, a za zpoždění vinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Řekl, že podle posledních informací z Kyjeva nebude ropovod znovu spuštěn dříve než 3. března. „Ukrajinský prezident si zřejmě myslí, že si může dělat, co chce, ale velmi se mýlí,“ proklamoval Fico.

Ukrajina nadále dováží elektřinu ze Slovenska, píše Reuters
Ilustrační foto

Slovensko v pondělí zastavilo nouzové dodávky elektřiny na Ukrajinu a oznámilo, že je připraveno přijmout další reciproční opatření. Kyjev je kvůli neustálým ruským útokům na svou rozvodnou síť závislý na nouzových dodávkách elektřiny ze zemí EU.

Podle Ukrajiny nebudou opravy tak rychlé

Maďarsko a Slovensko musely kvůli výpadku ropovodu Družba uvolnit nouzové rezervy, aby mohly zásobovat své rafinérie.

Maďarská energetická společnost MOL, která provozuje maďarské a slovenské rafinérie, začala objednávat více ropy přes jadranský ropovod z Chorvatska. Objednala tankery dodávající saúdskou, norskou, kazašskou, libyjskou a ruskou ropu, které by mohly zajistit dodávky v příštích týdnech.

V pondělí Maďarsko vetovalo nové sankce EU vůči Rusku a významnou půjčku pro Ukrajinu. Orbánův skepticismus ohledně podpory Kyjeva se stal tématem jeho kampaně v blížících se volbách 12. dubna, které prezentuje jako volbu mezi „válkou a mírem“ a tvrdí, že jeho oponenti by Maďarsko vtáhli do konfliktu, který vyvolalo a v únoru 2022 eskalovalo Rusko plnohodnotnou invazí na Ukrajinu.

Tisza favoritem průzkumu, Fidesz ztrácí

Orbán, který je v čele maďarské vlády bez přestávky od roku 2010, čelí poprvé v parlamentních volbách silnému soupeři, přičemž výsledek bude mít významné důsledky nejen pro Maďarsko, ale i pro krajně pravicové politické síly napříč Evropou.

Průzkum ukázal, že Fidesz ztrácí podporu, zatímco Tisza získává příznivce, a to navzdory četným opatřením, která vláda oznámila, aby si po třech letech ekonomické stagnace získala přízeň voličů.

Strana Tisza, vedená bývalým členem vlády Peterem Magyarem, zvýšila svůj náskok před Fideszem na dvacet procentních bodů mezi rozhodnutými voliči, což je nárůst oproti dvanáctibodovému náskoku v lednovém průzkumu agentury Medián, o kterém informoval server hvg.hu.

Magyarova strana, která byla založena teprve v roce 2024, má v sondáži podporu 55 procent rozhodnutých voličů, což představuje nárůst oproti 51 procentům v lednu. Při pohledu na celou populaci průzkum ukázal, že Tisza má podporu 42 procent respondentů, zatímco Fidesz 31 procent.

Podle průzkumu provedeného mezi 18. a 23. únorem klesla podpora Fideszu z 39 procent před měsícem na 35 procent. Výzkumníci agentury Medián uvedli, že Tisza „vyrovnala ztrátu dynamiky z podzimu a opět vede před Fideszem s podobnou jistotou jako loni v létě“.

Kromě těchto dvou hlavních stran má podle Mediánu šanci dostat se do parlamentu pouze krajně pravicová strana Mi Hazánk Mozgalom (Naše vlast), kterou podporuje šest procent rozhodnutých voličů, což je nárůst oproti pěti procentům v lednu. Strany musí získat alespoň pět procent hlasů, aby získaly křesla v parlamentu.

Šéf maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar, říjen 2025
Zdroj: Reuters/Bernadett Szabo/File Photo

Volební průzkumy Mediánu patří v Maďarsku mezi ty nejpřesnější. Agentura správně předpověděla drtivé vítězství Orbána ve volbách před čtyřmi lety, i když mírně nadhodnotila podporu opozice.

Zatímco většina průzkumů ukazuje vedení Tiszy, Fidesz poukazuje na průzkumy, ve kterých je na cestě k vítězství. Vládní oponentní nicméně tvrdí, že tyto průzkumy provedly hlavně instituty, které mají finanční nebo osobní vazby na vládnoucí stranu.

Orbán minulý týden během předvolební kampaně v Sumegu uvedl, že podle průzkumů by Fidesz mohl zvítězit v 65 až 70 z 106 maďarských volebních obvodů, což je sice méně než před čtyřmi lety, ale stále dost na udržení moci.

Výběr redakce

Povinné zavedení nových vzdělávacích plánů se odloží o rok, řekl Plaga

Povinné zavedení nových vzdělávacích plánů se odloží o rok, řekl Plaga

13:03Aktualizovánopřed 8 mminutami
Vnitro stahuje dovolání ve sporu s SPD

Vnitro stahuje dovolání ve sporu s SPD

13:17Aktualizovánopřed 14 mminutami
Orbán nasazuje vojáky a žádá o unijní misi na Ukrajinu. Kvůli Družbě

Orbán nasazuje vojáky a žádá o unijní misi na Ukrajinu. Kvůli Družbě

před 18 mminutami
Šéf Světového ekonomického fóra rezignuje, měl vazby na Epsteina

Šéf Světového ekonomického fóra rezignuje, měl vazby na Epsteina

12:41Aktualizovánopřed 45 mminutami
Parky předloží analýzy toho, jak na ně dopadnou škrty, řekl Červený

Parky předloží analýzy toho, jak na ně dopadnou škrty, řekl Červený

11:43Aktualizovánopřed 45 mminutami
Rusové v noci útočili na obytné čtvrti velkých ukrajinských měst

Rusové v noci útočili na obytné čtvrti velkých ukrajinských měst

08:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Škoda má být přes 700 milionů. Policie navrhla obžalovat vlastníka RP Investu z podvodu

Škoda má být přes 700 milionů. Policie navrhla obžalovat vlastníka RP Investu z podvodu

11:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Munzar vytýká vládě škrty ve výdajích na obranu. Krňanský mluví o efektivitě utrácení

VideoMunzar vytýká vládě škrty ve výdajích na obranu. Krňanský mluví o efektivitě utrácení

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Orbán nasazuje vojáky a žádá o unijní misi na Ukrajinu. Kvůli Družbě

Maďarsko žádá EU o vyslání expertní mise na Ukrajinu za účasti zástupců Budapešti i Bratislavy, která by zjistila stav ropovodu Družba. V novém dopise předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi to uvedl maďarský premiér Viktor Orbán. Maďarsko bude podle něj akceptovat závěry takové mise. Orbán ve středu obvinil Ukrajinu z toho, že plánuje další narušení dodávek, a poslal vojáky chránit energetickou infrastrukturu.
před 18 mminutami

Šéf Světového ekonomického fóra rezignuje, měl vazby na Epsteina

Nor Börge Brende oznámil, že rezignuje na funkci prezidenta a výkonného ředitele Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. Brende patří mezi několik norských politiků a diplomatů, kteří měli vazby na amerického finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Organizátoři WEF na začátku měsíce oznámili, že zahájili vyšetřování vazeb mezi Brendem a Epsteinem.
12:41Aktualizovánopřed 45 mminutami

Rusové v noci útočili na obytné čtvrti velkých ukrajinských měst

Útoky ruské armády v noci na čtvrtek zasáhly obytné budovy v Charkově, Kryvém Rihu, Kyjevě a Záporoží, vyžádaly si nejméně 25 zraněných. Ruské síly útočily pomocí balistických střel i dronů.
08:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami

VideoŠtáb ČT natáčel s dronaři v Záporožské oblasti

Bojiště na Ukrajině se za poslední rok stalo pro obě strany zcela přehledným. Klasické útočné operace klesly na minimum, klíčové je masivní nasazení dronů, a tedy i jejich rozvoj. Ukrajina jen v lednu tohoto roku nasadila drony ve více než sedmi tisících misí, především pro logistické úkoly na frontě. Štáb ČT natáčel nedaleko bojové linie v Záporožské oblasti.
před 2 hhodinami

Pod mezinárodním tlakem Čína zavřela tábory pro Ujgury, píše český vědec

Čína se prezentuje jako imunní vůči mezinárodnímu tlaku, především v otázce lidských práv. Praxe ale ukazuje, že Peking je ve skutečnosti na mezinárodní tlak citlivý, ukazuje nový výzkum Jana Švece z Ústavu mezinárodních vztahů. Právě tento tlak měl podle něj vést k tomu, že Čína zrušila většinu táborů, kde věznila milion Ujgurů, a zadržené propustila nebo je přesunula jinam.
před 7 hhodinami

VideoPolsko je průkopníkem finančních inovací i díky svému platebnímu systému

Polsko je průkopníkem finančních inovací. Podle nového měření je země dokonce jedničkou v platbách přes internet nebo pomocí mobilního telefonu. Pomáhá k tomu i speciální polský platební systém Blik. Ten lze využít k platbám v e-shopech i kamenných obchodech, výběrům z bankomatů i platbám za služby. Stačí zadat jednorázový kód, který vygenerovala aplikace, a potvrdit. Systém funguje deset let a pravidelně ho využívá 53 procent obyvatel. Jen loni s ním Poláci uskutečnili téměř tři miliardy plateb – mnohem více než kreditními a debetními kartami.
před 7 hhodinami

Kubánská pobřežní stráž zastřelila čtyři lidi na člunu. Prý plánovali útoky

Kubánská pobřežní stráž zabila ve středu večer čtyři lidi, kteří vpluli do kubánských vod na motorovém člunu. Šest dalších zranila. Později je ministerstvo vnitra v Havaně označilo za „protivládně smýšlející Kubánce“ dříve hledané za plánování útoků v zemi. Na člunu prý měli několik zbraní a výbušnin a chtěli na ostrově rozpoutat teror. Úřady na ostrově v souvislosti se spiknutím zadržely dalšího podezřelého.
před 7 hhodinami

Hongkongský soud zrušil skoro šestiletý trest pro Jimmyho Laie z roku 2022

Hongkongský odvolací soud zrušil rozsudek nižšího soudu, který v roce 2022 uložil uvězněnému prodemokratickému mediálnímu magnátovi Jimmymu Laiovi bezmála šestiletý trest vězení za podvody. Napsaly to agentury Reuters a AP. Lai však ve vězení zůstává, protože začátkem února dostal dvacet let vězení za porušení zákona o národní bezpečnosti.
před 9 hhodinami
Načítání...