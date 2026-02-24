Ukrajina nadále dováží elektřinu ze Slovenska, píše Reuters

Ukrajina, jejíž elektrárny značně poškodilo ruské bombardování, nadále pokračuje v dovozu elektřiny ze sousedních zemí, včetně Slovenska, napsala v úterý agentura Reuters s odvoláním na společnost Ukrenerho, která je provozovatelem přenosové soustavy. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) v pondělí prohlásil, že Slovensko zastavilo pomoc Ukrajině formou nouzových dodávek elektřiny. Opoziční strana Sloboda a Solidarita (SaS) oznámila, že na Fica kvůli rozhodnutí podá trestní oznámení.
„Elektřina se dováží ze všech zemí EU sousedících s Ukrajinou a z Moldavska, a to podle výsledků aukcí na přidělování volné kapacity při propojení mezi státy,“ napsala společnost Ukrenerho na konci úterní zprávy o aktuálním stavu energetického systému země. Rovněž údaje od slovenského operátora ukazují, že vývoz elektřiny na Ukrajinu pokračuje, napsal Reuters.
Kyjev může získávat elektřinu ze zemí EU buď prostřednictvím obchodních smluv, nebo formou nouzové pomoci, obvykle v relativně malých objemech po krátkou dobu. Podle analytiků konzultační společnosti ExPro tvoří komerční dodávky ze Slovenska a Maďarska sedmdesát procent celkového dovozu elektrické energie na Ukrajinu.
Fico v pondělí prohlásil, že slovenský provozovatel energetické sítě odmítne ukrajinské žádosti o nouzové dodávky, dokud opět nebude proudit ropa ropovodem Družba, který vede z Ruska přes Ukrajinu do střední Evropy. Surovina neteče od 27. ledna, kdy Družbu podle Kyjeva poškodily ruské drony.
„Ode dneška (od pondělí) platí, že když se ukrajinská strana obrátí na Slovensko s požadavkem o výpomoc při stabilizaci ukrajinské energetické sítě, takovou pomoc neobdrží,“ uvedl Fico, který ukončením dodávek elektřiny na Ukrajinu pohrozil už o uplynulém víkendu. Tyto dodávky zajišťuje na Slovensku státem kontrolovaný provozovatel přenosové soustavy SEPS, který v minulosti uzavřel se svým ukrajinským partnerem Ukrenerho smlouvu o havarijních dodávkách elektřiny.
Ukrajina naposledy Slovensko žádala o nouzovou pomoc před měsícem
Společnost Ukrenerho v reakci sdělila, že naposledy požádala Slovensko o nouzovou pomoc před více než měsícem, a to ve velmi omezeném objemu. „Případné ukončení havarijních dodávek elektrické energie ze Slovenska nebude mít žádný vliv na fungování sjednocené energetické soustavy Ukrajiny,“ dodala společnost.
Slovenský premiér sdělil, že pokud bude Ukrajina „pokračovat v poškozování zájmů Bratislavy při dodávce strategických surovin“, slovenská vláda přehodnotí i dosavadní postoje k členství Ukrajiny v Evropské unii a připraví další opatření. Proti ambicím Kyjeva na vstup do EU vystupuje Maďarsko.
Slovenské ministerstvo hospodářství v pondělí oznámilo, že provozovatel ropovodného systému Transpetrol byl bez dalších podrobností informován, že dodávky ropy přes Družbu budou obnoveny 25. února.
Opozice na Fica podá trestní oznámení
Slovenská opoziční strana SaS v úterý informovala, že na premiéra podá kvůli omezení dodávek Ukrajině trestní oznámení za vlastizradu, terorismus, nelidskost a další podezření z trestných činů.
Podle serveru Novinky.cz podá strana trestních oznámení hned několik. Předseda SaS Branislav Gröhling podle webu přiblížil, že budou zahrnovat podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele, vlastizrady, zločinu proti lidskosti, teroristického útoku a porušování povinností při správě cizího majetku.
Poslanec strany Karol Galek pak podle webu na tiskové konferenci prohlásil, že „Fico otevírá novou frontu vůči Ukrajině na straně (ruského vládce) Vladimira Putina“. „V důsledku zastavení dodávek se může stát, že v ukrajinské nemocnici nebude elektřina při operacích zraněných po ruském útoku,“ varoval zákonodárce.