Ukrajina nadále dováží elektřinu ze Slovenska, píše Reuters


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK, Novinky.cz

Ukrajina, jejíž elektrárny značně poškodilo ruské bombardování, nadále pokračuje v dovozu elektřiny ze sousedních zemí, včetně Slovenska, napsala v úterý agentura Reuters s odvoláním na společnost Ukrenerho, která je provozovatelem přenosové soustavy. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) v pondělí prohlásil, že Slovensko zastavilo pomoc Ukrajině formou nouzových dodávek elektřiny. Opoziční strana Sloboda a Solidarita (SaS) oznámila, že na Fica kvůli rozhodnutí podá trestní oznámení.

„Elektřina se dováží ze všech zemí EU sousedících s Ukrajinou a z Moldavska, a to podle výsledků aukcí na přidělování volné kapacity při propojení mezi státy,“ napsala společnost Ukrenerho na konci úterní zprávy o aktuálním stavu energetického systému země. Rovněž údaje od slovenského operátora ukazují, že vývoz elektřiny na Ukrajinu pokračuje, napsal Reuters.

Kyjev může získávat elektřinu ze zemí EU buď prostřednictvím obchodních smluv, nebo formou nouzové pomoci, obvykle v relativně malých objemech po krátkou dobu. Podle analytiků konzultační společnosti ExPro tvoří komerční dodávky ze Slovenska a Maďarska sedmdesát procent celkového dovozu elektrické energie na Ukrajinu.

Slovensko a Maďarsko zablokovaly balík sankcí proti Rusku
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová

Fico v pondělí prohlásil, že slovenský provozovatel energetické sítě odmítne ukrajinské žádosti o nouzové dodávky, dokud opět nebude proudit ropa ropovodem Družba, který vede z Ruska přes Ukrajinu do střední Evropy. Surovina neteče od 27. ledna, kdy Družbu podle Kyjeva poškodily ruské drony.

„Ode dneška (od pondělí) platí, že když se ukrajinská strana obrátí na Slovensko s požadavkem o výpomoc při stabilizaci ukrajinské energetické sítě, takovou pomoc neobdrží,“ uvedl Fico, který ukončením dodávek elektřiny na Ukrajinu pohrozil už o uplynulém víkendu. Tyto dodávky zajišťuje na Slovensku státem kontrolovaný provozovatel přenosové soustavy SEPS, který v minulosti uzavřel se svým ukrajinským partnerem Ukrenerho smlouvu o havarijních dodávkách elektřiny.

Ukrajina naposledy Slovensko žádala o nouzovou pomoc před měsícem

Společnost Ukrenerho v reakci sdělila, že naposledy požádala Slovensko o nouzovou pomoc před více než měsícem, a to ve velmi omezeném objemu. „Případné ukončení havarijních dodávek elektrické energie ze Slovenska nebude mít žádný vliv na fungování sjednocené energetické soustavy Ukrajiny,“ dodala společnost.

Slovenský premiér sdělil, že pokud bude Ukrajina „pokračovat v poškozování zájmů Bratislavy při dodávce strategických surovin“, slovenská vláda přehodnotí i dosavadní postoje k členství Ukrajiny v Evropské unii a připraví další opatření. Proti ambicím Kyjeva na vstup do EU vystupuje Maďarsko.

Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu. Slovensko zavádí stav ropné nouze
Bratislavská rafinerie Slovnaft

Slovenské ministerstvo hospodářství v pondělí oznámilo, že provozovatel ropovodného systému Transpetrol byl bez dalších podrobností informován, že dodávky ropy přes Družbu budou obnoveny 25. února.

Opozice na Fica podá trestní oznámení

Slovenská opoziční strana SaS v úterý informovala, že na premiéra podá kvůli omezení dodávek Ukrajině trestní oznámení za vlastizradu, terorismus, nelidskost a další podezření z trestných činů.

Podle serveru Novinky.cz podá strana trestních oznámení hned několik. Předseda SaS Branislav Gröhling podle webu přiblížil, že budou zahrnovat podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele, vlastizrady, zločinu proti lidskosti, teroristického útoku a porušování povinností při správě cizího majetku.

Poslanec strany Karol Galek pak podle webu na tiskové konferenci prohlásil, že „Fico otevírá novou frontu vůči Ukrajině na straně (ruského vládce) Vladimira Putina“. „V důsledku zastavení dodávek se může stát, že v ukrajinské nemocnici nebude elektřina při operacích zraněných po ruském útoku,“ varoval zákonodárce.

Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny, chce obnovení tranzitu ropy
Slovenský premiér Robert Fico

Výběr redakce

Je to válka o svobodu, řekl Rutte k výročí velké ruské agrese

Je to válka o svobodu, řekl Rutte k výročí velké ruské agrese

10:07Aktualizovánopřed 2 mminutami
Ukrajina nadále dováží elektřinu ze Slovenska, píše Reuters

Ukrajina nadále dováží elektřinu ze Slovenska, píše Reuters

před 28 mminutami
Nesmí se opakovat stav, kdy obrana Česka směřovala do trosek, řekl Řehka

Nesmí se opakovat stav, kdy obrana Česka směřovala do trosek, řekl Řehka

00:23Aktualizovánopřed 45 mminutami
Česko si připomíná čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

ŽivěČesko si připomíná čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

10:30Aktualizovánopřed 47 mminutami
Putin nedosáhl svého, řekl k výročí velké invaze Zelenskyj

Putin nedosáhl svého, řekl k výročí velké invaze Zelenskyj

09:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Americký přepravní gigant žádá po zrušení Trumpových cel „plnou refundaci“

Americký přepravní gigant žádá po zrušení Trumpových cel „plnou refundaci“

před 1 hhodinou
Na zhruba desítce míst platí povodňová bdělost

Na zhruba desítce míst platí povodňová bdělost

před 2 hhodinami
Dálnici D2 u Břeclavi blokoval havarovaný kamion

Dálnici D2 u Břeclavi blokoval havarovaný kamion

08:57Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Je to válka o svobodu, řekl Rutte k výročí velké ruské agrese

Ukrajina je národem tichých hrdinů, současný konflikt je pak válkou o svobodu. V den čtvrtého výročí velké ruské invaze to uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte, který se účastnil ceremonie v sídle Severoatlantické aliance. Podle Rutteho je další pomoc Kyjevu zcela zásadní. Výročí si připomněli také europoslanci. Řada z nich kritizovala Maďarsko a Slovensko za jejich přístup k válce.
10:07Aktualizovánopřed 2 mminutami

Ukrajina nadále dováží elektřinu ze Slovenska, píše Reuters

Ukrajina, jejíž elektrárny značně poškodilo ruské bombardování, nadále pokračuje v dovozu elektřiny ze sousedních zemí, včetně Slovenska, napsala v úterý agentura Reuters s odvoláním na společnost Ukrenerho, která je provozovatelem přenosové soustavy. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) v pondělí prohlásil, že Slovensko zastavilo pomoc Ukrajině formou nouzových dodávek elektřiny. Opoziční strana Sloboda a Solidarita (SaS) oznámila, že na Fica kvůli rozhodnutí podá trestní oznámení.
před 28 mminutami

ŽivěČesko si připomíná čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

Po České republice se konají akce připomínající začátek plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, ke které došlo přesně před čtyřmi lety, 24. února 2022. Bezpečnost a obranyschopnost České republiky, Ukrajiny a celé Evropy jsou tématy veřejného slyšení, které se koná v Senátu. Zatímco prezident Petr Pavel se rozhodl pozvání využít a na akci promluví, členové vlády Andreje Babiše (ANO) se omluvili. Na Hradě se na pozvání prezidenta sešli podporovatelé napadené země.
10:30Aktualizovánopřed 47 mminutami

Putin nedosáhl svého, řekl k výročí velké invaze Zelenskyj

Ruský vládce Vladimir Putin za čtyři roky války nedosáhl svých cílů, Ukrajina ubránila svou nezávislost. V den čtvrtého výročí plnohodnotného vpádu ruských vojsk do své země to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Lídři EU a evropských zemí v úterý uctili v Kyjevě padlé ukrajinské vojáky. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že „speciální ruská operace na Ukrajině“ zatím nedosáhla svých cílů a bude pokračovat.
09:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rusové se pokoušeli ukrajinské děti převychovat, říká deportovaná dívka

Po čtyřech letech plnohodnotné ruské invaze se podle Ukrajiny stále nevrátilo přibližně dvacet tisíc dětí, které Rusové deportovali na okupovaná území nebo přímo do Ruska. Redaktorka České televize Dominika Vřešťálová hovořila s dívkou z Chersonské oblasti Valerijí Sydorovovou, kterou ruské úřady nechaly převézt na Krym krátce po invazi. Po několika měsících se s pomocí příbuzných dokázala vrátit. Rusové byli podle ní na příjezd ukrajinských dětí dobře připraveni a pokoušeli se je převychovat. Do Česka dorazila na pozvání organizace Člověk v tísni, která se situaci lidí na okupovaných územích věnuje.
před 1 hhodinou

Americký přepravní gigant žádá po zrušení Trumpových cel „plnou refundaci“

Americký přepravce zásilek FedEx v pondělí podal žalobu požadující kompenzace za cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která minulý týden zrušil Nejvyšší soud USA. Podle agentury Reuters jde o zatím jeden z nejvýznamnějších pokusů o získání náhrady za tato cla a předpokládá se, že bude následovat vlna dalších žalob.
před 1 hhodinou

USA se na Trumpův pokyn vrací ke glyfosátu. Ministr Kennedy otočil

Prezident Donald Trump minulý týden vydal exekutivní příkaz, kterým se rozhodl podpořit domácí produkci fosforu a herbicidu glyfosátu. Chemikálii řada organizací viní z negativních dopadů na lidské zdraví, i kvůli možnému riziku rakoviny. Aktivně proti ní v minulosti vystupoval i současný ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší. Ve vládním angažmá otočil s tím, že na glyfosátu je závislé americké zemědělství.
před 1 hhodinou

Muž se odvolal proti odsouzení za umrznutí partnerky na Grossglockneru

Muž z Rakouska se odvolal proti rozsudku innsbruckého soudu, který mu minulý čtvrtek uložil podmíněný pětiměsíční trest za to, že loni nechal svou přítelkyni na Grossglockneru, kde umrzla. Agentuře APA to v úterý potvrdil obhájce odsouzeného Kurt Jelinek. Případem se nyní bude muset znovu zabývat vrchní zemský soud v Innsbrucku.
před 1 hhodinou
Načítání...