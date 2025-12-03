Rada EU se dohodla s europarlamentem na ukončení dovozu plynu z Ruska

Rada Evropské unie (EU), která zastupuje členské státy, se dohodla s Evropským parlamentem na ukončení dovozu plynu z Ruska do podzimu 2027. Unijní orgán to oznámil v příspěvku na sociální síti X.
Toto opatření „přispěje k ukončení jakékoliv závislosti na ruském plynu a posílí energetickou bezpečnost EU“, uvádí se v prohlášení. Unie chce postupně ukončit dovoz ruské ropy a plynu ve snaze připravit Kreml o příjmy, které využívá k financování války na Ukrajině.
Nařízení zavádí postupný a právně závazný zákaz dovozu jak zkapalněného zemního plynu (LNG), tak dovozu plynu prostřednictvím plynovodů z Ruska. Plný zákaz začne platit koncem příštího roku, respektive na podzim 2027.
Proti novému nařízení se stavěly Maďarsko a Slovensko, které stále odebírají ruský plyn i ropu. Při jednání unijních ministrů energetiky koncem října jejich zástupce ale ostatní přehlasovali. Budapešť a Bratislava kvůli sporům s EU o dovoz ruských energetických surovin už vícekrát blokovaly plány na podporu Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi, připomíná agentura DPA.
Podotýká také, že na rozdíl od protiruských sankcí, které členské státy musí schvalovat jednomyslně a obnovovat každého půl roku, mají nová právní opatření platit trvale.
Dohoda obsahuje i bezpečnostní pojistku pro případ, že by zásobování plynem v jedné nebo více členských zemích mělo být ohrožené. V takových podmínkách by mohla Evropská komise těmto státům povolit, aby surovinu v Rusku nakoupily. Časově omezené dodávky ruského plynu by byly možné jen tehdy, pokud by nějaká země vyhlásila stav nouze.
V říjnu se Rusko podílelo na dovozu plynu do EU 12 procent, což je pokles oproti 45 procentům před zahájením plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.
V letošním prvním pololetí země EU podle údajů Eurostatu odebraly z Ruska zkapalněný zemní plyn v hodnotě 4,5 miliardy eur (108,6 miliardy korun). Loni dovezly potrubní plyn a LNG z Ruska za 15,6 miliardy eur. Ve Spojených státech nakoupily plyn v hodnotě 19,1 miliardy eur, uvádí DPA.