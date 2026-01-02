Spojené arabské emiráty ukončily vojenskou přítomnost v Jemenu a volají po míru


Spojené arabské emiráty (SAE) v pátek oznámily, že stahují všechny své zbylé vojenské síly z Jemenu. Podle agentury AFP také vyzvaly ke zmírnění napětí v této válkou sužované zemi. Tam v pátek jemenská vláda za pomoci Saúdské Arábie zaútočila na místní separatisty dosud podporované SAE a dobyla jeden z největších a nejvýznamnějších vojenských táborů v provincii Hadramaút. Úder zabil nejméně sedm lidí a několik dalších zranil.

„SAE ukončily svou vojenskou přítomnost v Jemenu v rámci boje proti terorismu a nadále zůstávají otevřeny dialogu, snižování napětí a postupu mezinárodního společenství na cestě k míru,“ uvedl podle AFP jeden z emirátských vládních představitelů.

Separatisté z Jižní přechodné rady (STC) pod záštitou SAE dobyli v prosinci rozsáhlé části Jemenu, které ovládala mezinárodně uznávaná vláda podporovaná Saúdskou Arábií. Ta v úterý kvůli postupu separatistů na 90 dnů vyhlásila výjimečný stav a na 72 hodin uzavřela letecké, námořní i pozemní hranice.

V Jemenu od roku 2014 trvá občanská válka. Separatisté z STC v ní po boku vládních sil bojují proti povstaleckým hútíům. Zároveň ale usilují o nezávislost jižního Jemenu a ovládají většinu území více než čtyřicetimilionové země, především oblasti na jejím jihu a východě. Jižní Jemen byl samostatnou zemí v letech 1967 až 1990.

