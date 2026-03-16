Pákistánský útok na nemocnici v Kábulu zabil několik civilistů, uvedly úřady

Pákistánský útok v Kábulu v pondělí zasáhl nemocnici pro léčbu drogových závislostí. Zabity a zraněny byly desítky civilistů, počet obětí zatím není jasný, uvedl podle agentury Reuters mluvčí radikálního islamistického hnutí Taliban Zabíhulláh Mudžáhid. Afghánistán útok odsoudil, zatímco Pákistán se k němu zatím nevyjádřil. Incident se stal několik hodin poté, co si přeshraniční násilné střety mezi afghánským Talibanem a pákistánskou armádou na jihovýchodě Afghánistánu vyžádaly nejméně čtyři mrtvé civilisty, včetně dvou dětí.
„Pákistánský režim opět narušil afghánský vzdušný prostor, když zaútočil na léčebnu v Kábulu, přičemž zabil a zranil mnoho civilistů, z nichž většina se léčila z drogové závislosti,“ uvedl na síti X Zabíhulláh Mudžáhid. Dodal, že takový akt je „proti všem principům a je zločinem proti lidskosti“.
Boje mezi oběma znepřátelenými zeměmi pokračují už několik měsíců a podle agentury AP patří k nejkrvavějším za poslední roky. Z noci na neděli Pákistán zaútočil proti afghánskému Talibanu. Pákistán uvedl, že afghánský úder v neděli zasáhl dům na severozápadě země, kde zabil čtyři členy rodiny, včetně pětiletého dítěte.
Islámábád dlouhodobě obviňuje afghánský režim, že poskytuje útočiště členům pákistánské odnože Talibanu, známé jako Tehríke Taliban Pákistán (TTP), která chce svrhnout pákistánskou vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Kábul to popírá. TTP je oddělená od afghánského Talibanu, který se k moci vrátil v roce 2021, ale je jeho spojencem.
Vztahy mezi Kábulem a Islámábádem se vyhrotily loni v říjnu, kdy při hraničních střetech zahynuly desítky vojáků, civilistů a ozbrojenců. Katarem a Tureckem zprostředkované příměří se dosud víceméně dodržovalo, ale rozhovory nevedly k oficiální dohodě.
Mise OSN v Afghánistánu (UNAMA) v pátek na síti X potvrdila, že od eskalace bojů s Pákistánem 26. února bylo v Afghánistánu zabito 75 civilistů a 193 bylo zraněno.
V nové bilanci dosavadních bojů pákistánský ministr informací Attáulláh Tarár uvedl, že pákistánské síly dosud zabily 684 přívrženců TTP a Talibanu a přes 900 dalších zranily. Tvrzení afghánská vláda odmítá a tvrdí, že obětí je mnohem méně.
Afghánské ministerstvo obrany a další představitelé uvedli, že Afghánistán zabil více než sto pákistánských vojáků.