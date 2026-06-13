Členové ODS se v otázce přijetí eura neshodnou


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK

Místopředseda sněmovny a stínový ministr financí Jan Skopeček (ODS) je přesvědčen o tom, že zavedení eura má aktuálně víc nevýhod než výhod. Naopak podle místopředsedy ODS Pavla Drobila panují vhodné podmínky pro přijetí už delší dobu. Uvedl to s odkazem na stav českého průmyslu. Oba politici o tom debatovali na ideové konferenci ODS, kde zástupci strany prezentovali priority dalšího směřování.

Jednotné stanovisko za stranu občanské demokracie ale zatím v otázce přijetí eura není. Podle předsedy strany Martina Kupky se musí členové teprve sejít a jednotlivé argumenty zastánců zachování koruny i zastánců přijetí eura zhodnotit. V sobotu odpoledne ale Kupka novinářům řekl, že by přijetí eura nyní pro Česko a jeho občany výhodné nebylo. 

Kupka dodal, že ODS po říjnových obecních a senátních volbách uspořádá samostatnou neideologickou konferenci, na níž se s experty pokusí racionálně shrnout plusy a minusy zavedení eura, které jiná uskupení prosazují či odmítají spíše emotivně.

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Skopeček upozornil, že přijetím eura by Česko ztratilo možnost dělat samostatnou měnovou politiku. Drobil se domnívá, že za určitých podmínek může být zavedení jednotné evropské měny pro Česko výhodné. Jednou z podmínek je podle něj to, že ČR se dostane přirozeným vývojem – zhodnocováním koruny – na paritu kupní síly odpovídající průměru EU. Dalším předpokladem je to, že Česko nebude po vstupu do eurozóny ručit za závazky, které vznikly před jeho vstupem, dodal Drobil.

ODS nechce ze zdravotního pojištění platit služby a pobyt v nemocnicích

Zdravotní pojišťovny by ze zákonného pojištění neměly podle poslance ODS a stínového ministra zdravotnictví Štěpána Slováka hradit stravovací a pobytové služby v nemocnicích. Jejich hlavním cílem by měla zůstat úhrada zdravotní péče, měly by ale umožnit lidem se připojistit, uvedl Slovák. Zároveň označil regulační poplatek 90 korun za využití lékařské pohotovosti za nízký.

Slovák své návrhy zdůvodnil tím, že zdravotní pojišťovny by měly financovat především nezbytné zdravotní služby, nikoli doplňkové či zbytné. Pobyt a stravu by si podle poslance měli platit lidé především při krátkodobých pobytech v nemocnicích. Pro dlouhodobé pobyty by byl zaveden cenový strop, který by platil i pro nevýdělečné pojištěnce, za které pojištění platí stát, což zdůraznil následně i předseda ODS Martin Kupka. Připomněl, že horní hranice už je zavedena pro platbu za léky. Ta nyní činí 500 korun měsíčně pro seniory nad 70 let a invalidy, tisíc korun pro děti do 18 let a seniory od 65 do 69 let a pět tisíc korun pro ostatní.

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Ilustrační foto

Další poslanec ODS a stínový ministr práce a sociálních věcí Jiří Havránek (ODS) by chtěl zvýšit flexibilitu zaměstnanců a rozšířit okruh důvodů pro výpověď ve zkrácené jednoměsíční lhůtě. Konkrétnější ale nebyl. Nyní mezi důvody patří neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance, porušování pracovních povinností nebo nesplnění požadavků pro řádný výkon práce. Havránek označil za důležitou také obranu důchodové reformy bývalé vlády Petra Fialy (ODS) včetně posouvání věku odchodu do starobní penze.

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