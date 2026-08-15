ANO chce v Senátu posílit, pro sněmovní opozici je klíčové tam udržet většinu

Kandidáti do Senátu postupně začínají s kampaní, o 27 křesel usiluje přes 150 uchazečů. Hnutí ANO chce v horní komoře výrazně posílit a usnadnit tak přijímání koaličních zákonů. Pro sněmovní opozici je klíčové udržet v horní komoře většinu. Senát označují za potřebnou protiváhu dolní komory.
„Senát je institucí, která vrací zákony. Zdržuje to samozřejmě schvalování, na druhou stranu jsme si vědomi, že je to demokratická instituce, a my ji chceme v uvozovkách dobýt demokratickými nástroji,“ prohlásil 1. vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Zástupci hnutí ANO nazývají Senát opozičním, většinu v něm letos získat nemohou. Jejich ambicí je ale přiblížit se k zisku deseti křesel. Obhajují jen jedno.
Nevládní strany tvoří v horní komoře pohodlnou většinu. Nicméně volbami se rozložení sil může výrazně proměnit – opoziční senátoři obhajují dohromady 26 míst z 27. Ti z nejsilnějšího klubu – který tvoří ODS s TOP 09 – celkem devět. Druzí nejpočetnější Starostové dokonce jedenáct.
„Při jejich chuti si tento stát vzít pro sebe, a to ne úplně hezkým způsobem, je moc důležité, aby právě té ústavní většiny nedosáhli, abychom v Senátu dokázali udržet protiváhu,“ řekl směrem k vládním stranám předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
Hovory o společných kandidátech
Aby v obvodech netříštili síly, mluvili političtí lídři o společných kandidátech. Hnutí SPD se snahou udržet koaliční půdorys narazilo, protože ANO chtělo nominovat své lidi. Zbývající sněmovní strany a hnutí se snažily postavit jednoho adepta na jeden obvod ve většině regionů.
„Na počátku byla ochota se bavit o společných kandidátech, ale na konci už nikoliv. Zejména ze strany ANO, která jako nejsilnější strana chtěla postavit svoje kandidáty. Nám nezbývá než to akceptovat a bojovat sami za sebe,“ sdělil místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu Tomáš Doležal (SPD).
„Podařila se dohoda na mnoha senátních obvodech – zejména tam, kde by hrozilo, že do druhého kola by pak nikdo ze současných opozičních kandidátů nepostoupil,“ řekl předseda ODS Martin Kupka.
První kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října spolu s těmi do obecních zastupitelstev. Podruhé půjdou voliči k urnám o týden později, kdy budou vybírat ze dvou finalistů v případě, že napoprvé nikdo nezíská nadpoloviční počet hlasů.