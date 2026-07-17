Důležité
Vedení ODS odmítlo Dvořáka na kandidátce Zobrazit

Vedení ODS odmítlo Dvořáka na kandidátce


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Vedení ODS nechce na kandidátce pro komunální volby Filipa Dvořáka. Organizaci z Prahy 1 po jednomyslném rozhodnutí zadalo, aby nominaci přepracovalo. Pokud tak neučiní, má to udělat městská organizace. Bývalý starosta městské části podle vedení strany dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku.

Po otci, který se živil jako porodník, zdědil Dvořák podle serveru Seznam Zprávy majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dědictví čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově Mlýně, diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku.

Politik uvádí, že není z ničeho obviněn ani nikým vyšetřován. Počátkem týdne odmítl výzvu předsedy ODS Martina Kupky, aby od záměru kandidovat upustil sám.

Připravujeme podrobnosti.

ODS vyzvala kandidáta na starostu Prahy 1 k odstoupení kvůli majetku, ten to odmítl
Filip Dvořák (ODS)

Výběr redakce

Vedení ODS odmítlo Dvořáka na kandidátce

Vedení ODS odmítlo Dvořáka na kandidátce

před 10 mminutami
Masivní betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Masivní betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

11:24Aktualizovánopřed 16 mminutami
Výroba aut v Česku vzrostla, více než třetinu tvoří elektromobily či hybridy

Výroba aut v Česku vzrostla, více než třetinu tvoří elektromobily či hybridy

před 1 hhodinou
Hrozí bouřky, ojediněle i silné

Hrozí bouřky, ojediněle i silné

před 1 hhodinou
Trump obvinil Čínu z „největšího úniku volebních dat v historii“

Trump obvinil Čínu z „největšího úniku volebních dat v historii“

03:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Úřad uložil Turkovi za údajnou moštárnu pokuty za 200 tisíc korun, píší SZ

Úřad uložil Turkovi za údajnou moštárnu pokuty za 200 tisíc korun, píší SZ

před 4 hhodinami
USA dokončily další vlnu úderů na Írán, Teherán směřoval odvetu na Katar či Bahrajn

USA dokončily další vlnu úderů na Írán, Teherán směřoval odvetu na Katar či Bahrajn

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Při napadení v pražské ubytovně zahynul člověk, útočníka policie zastřelila

Při napadení v pražské ubytovně zahynul člověk, útočníka policie zastřelila

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Hlavní město Praha

Vedení ODS odmítlo Dvořáka na kandidátce

Vedení ODS nechce na kandidátce pro komunální volby Filipa Dvořáka. Organizaci z Prahy 1 po jednomyslném rozhodnutí zadalo, aby nominaci přepracovalo. Pokud tak neučiní, má to udělat městská organizace. Bývalý starosta městské části podle vedení strany dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku.
před 10 mminutami

Masivní betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Rozměrná betonová plastika nazvaná Rovnováha u pražského Barrandovského mostu se v pátek ráno rozpadla a zasypala přilehlou silnici i cyklostezku. Nikdo zraněn nebyl, v místě ale musela být částečně omezena doprava. Na bezpečnost na místě dohlíží policisté. Na událost upozornil iDNES.cz. Podle magistrátu byla socha kvůli špatnému stavu již delší dobu oplocena a město připravovalo její řízenou demolici.
11:24Aktualizovánopřed 16 mminutami

Při napadení v pražské ubytovně zahynul člověk, útočníka policie zastřelila

Při napadení sekerou a nožem v ubytovně v Praze 4 útočník zabil jednoho člověka a jednoho vážně zranil. Muž ve čtvrtek večer napadl i zasahující policisty, hlídka ho zastřelila. Informoval o tom policejní mluvčí Richard Hrdina, nikomu již podle něho nehrozí nebezpečí.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Jih Prahy zasáhly přívalové srážky. Jižní Morava řeší následky podvečerní bouřky

Jihozápadně od Prahy se od jedné hodiny ráno vyskytovaly přívalové srážky a dle radarových odhadů napršelo i kolem 60 milimetrů srážek, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Bouřky se následně přesouvaly na jih a jihovýchod Prahy, kde lokálně spadlo až 50 milimetrů. Jihem Moravy se bouřka prohnala už v podvečer. Největší škody napáchala v Prušánkách na Hodonínsku, kde poničila střechy domů a školy. Ve Velkých Bílovicích kroupy poničily až čtyři pětiny vinohradů.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Střelbu v Praze policie řeší jako vraždu a pokus o sebevraždu

Při střelbě v Praze 10 v Herbenově ulici ve středu zemřel jeden člověk a další byl zraněn. Detektivové dle prvotního šetření zjistili, že se s největší pravděpodobností jedná o vraždu asi jedenapadesátileté ženy a pokus o sebevraždu o čtyři roky staršího muže, šlo o bývalé rodinné příslušníky. Nikomu nehrozí žádné další nebezpečí, uvedli policisté na síti X. Původně oznámili, že po pachateli pátrají.
15. 7. 2026Aktualizováno15. 7. 2026

Zájem o investiční byty klesá

Zájem o koupi investičních bytů začíná klesat. Důvodem jsou jarní zpřísnění podmínek centrální banky pro poskytování hypoték, ale i nižší výnosy z pronájmu. Takových nemovitostí je v tuzemsku zhruba čtvrt milionu.
14. 7. 2026

Poslanec Turek měl v Praze nehodu, srazil se s nemocničním vozem

V Ječné ulici v Praze se po poledni srazil vůz pro převoz biologického materiálu s autem, které řídil poslanec Filip Turek (za Motoristy). Převozový vůz po nehodě skončil na střeše na tramvajových kolejích a jeho řidič byl zraněn. Doprava tramvají v úseku I. P. Pavlova – Karlovo náměstí byla proto necelou hodinu přerušena, uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Příčiny nehody policisté vyšetřují.
13. 7. 2026Aktualizováno13. 7. 2026

VideoRozbité dveře i potyčky. V pražské MHD přibylo problémových cestujících

Policisté a strážníci od začátku roku v pražské MHD evidují rekordní počet přestupků – z metra, tramvají a autobusů vykázali přes 14 tisíc lidí. Pod vlivem alkoholu nebo drog znečišťují okolí, ničí majetek nebo obtěžují ostatní. Policie bývá na místě do pár minut, řeší například vykopnuté dveře nebo potyčky. Zastávky autobusů a metra kontrolují hlídky také namátkově. I tísňové tlačítko mačkají řidiči častěji. Zatímco za celý minulý rok šlo o necelých 1200 případů, za první půlrok je to letos skoro 840 aktivací.
12. 7. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

před 19 hhodinami
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

před 21 hhodinami
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

15. 7. 2026
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

15. 7. 2026
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026