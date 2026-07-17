Vedení ODS odmítlo Dvořáka na kandidátce

Vedení ODS nechce na kandidátce pro komunální volby Filipa Dvořáka. Organizaci z Prahy 1 po jednomyslném rozhodnutí zadalo, aby nominaci přepracovalo. Pokud tak neučiní, má to udělat městská organizace. Bývalý starosta městské části podle vedení strany dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku.
Po otci, který se živil jako porodník, zdědil Dvořák podle serveru Seznam Zprávy majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dědictví čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově Mlýně, diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku.
Politik uvádí, že není z ničeho obviněn ani nikým vyšetřován. Počátkem týdne odmítl výzvu předsedy ODS Martina Kupky, aby od záměru kandidovat upustil sám.
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