Nehodu Turka policie vyšetřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti

Dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance Motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem, policie vyšetřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikdo zatím ale nebyl obviněn, uvedla ve středu policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle ní policisté současně požádali o znalecký posudek, další bližší informace ale poskytovat nebudou, trestní řízení je neveřejné. Řidič nemocničního vozidla po střetu skončil v pracovní neschopnosti.
Turkovo auto se střetlo s nemocničním vozem 13. července na křižovatce u náměstí I. P. Pavlova. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal.
Kropáčová krátce po nehodě portálu iRozhlas.cz sdělila, že policisté zkontrolovali dopravní značení na místě nehody hned po ní a bylo v pořádku a v souladu s inženýrskými plány. Turek předtím na facebooku naznačoval, že pruh, kterým před nehodou jel, nebyl odbočovací a že strhnutím svého vozu doprava zachránil řidiči nemocničního vozidla život.
Policie zažádala o znalecké zkoumání
„V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července letošního roku v křižovatce u náměstí I. P. Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání,“ informovala ve středu Kropáčová.
Turek by do vyšetření nehody podle premiéra Andreje Babiše (ANO) neměl navštěvovat vládu a neměl by vykonávat funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Pokud se podle předsedy vlády ukáže, že Turek pochybil, měl by na postu zmocněnce skončit. Ministerstvo životního prostředí už v červenci oznámilo, že Turek se nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení resortu.
Sám Turek po nehodě prohlásil, že pokud ho policie označí za viníka, na post zmocněnce rezignuje. Webu Blesk.cz rovněž řekl, že by nevyužil poslaneckou imunitu, pokud by policie žádala o jeho vydání k trestnímu stíhání.