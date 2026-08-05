Nehodu Turka policie vyšetřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance Motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem, policie vyšetřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikdo zatím ale nebyl obviněn, uvedla ve středu policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle ní policisté současně požádali o znalecký posudek, další bližší informace ale poskytovat nebudou, trestní řízení je neveřejné. Řidič nemocničního vozidla po střetu skončil v pracovní neschopnosti.

Turkovo auto se střetlo s nemocničním vozem 13. července na křižovatce u náměstí I. P. Pavlova. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal.

Kropáčová krátce po nehodě portálu iRozhlas.cz sdělila, že policisté zkontrolovali dopravní značení na místě nehody hned po ní a bylo v pořádku a v souladu s inženýrskými plány. Turek předtím na facebooku naznačoval, že pruh, kterým před nehodou jel, nebyl odbočovací a že strhnutím svého vozu doprava zachránil řidiči nemocničního vozidla život.

Poslanec Turek měl v Praze nehodu, srazil se s nemocničním vozem
Poslanec Filip Turek (za Motoristy)

Policie zažádala o znalecké zkoumání

„V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července letošního roku v křižovatce u náměstí I. P. Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání,“ informovala ve středu Kropáčová.

Turek by do vyšetření nehody podle premiéra Andreje Babiše (ANO) neměl navštěvovat vládu a neměl by vykonávat funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Pokud se podle předsedy vlády ukáže, že Turek pochybil, měl by na postu zmocněnce skončit. Ministerstvo životního prostředí už v červenci oznámilo, že Turek se nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení resortu.

Sám Turek po nehodě prohlásil, že pokud ho policie označí za viníka, na post zmocněnce rezignuje. Webu Blesk.cz rovněž řekl, že by nevyužil poslaneckou imunitu, pokud by policie žádala o jeho vydání k trestnímu stíhání.

Turek to řidičsky podcenil, míní Gregor. Chochelová volá po rezignaci
Události, komentáře: Nehoda poslance Filipa Turka (za Motoristy)

Výběr redakce

Nehodu Turka policie vyšetřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti

Nehodu Turka policie vyšetřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti

před 6 mminutami
Po bezpečnostním incidentu na letišti v Lipsku se spekuluje o přítomnosti dronu a výbušniny

Po bezpečnostním incidentu na letišti v Lipsku se spekuluje o přítomnosti dronu a výbušniny

10:32Aktualizovánopřed 18 mminutami
Silné bouřky ve středu zasáhnou centrální část Česka, ve čtvrtek se vrátí

Silné bouřky ve středu zasáhnou centrální část Česka, ve čtvrtek se vrátí

před 20 mminutami
USA vyčerpaly 80 procent střel pro systém protivzdušné obrany THAAD, uvádí CNN

USA vyčerpaly 80 procent střel pro systém protivzdušné obrany THAAD, uvádí CNN

před 28 mminutami
Rusko znovu udeřilo na Ukrajinu. Kyjevská oblast hlásí sedmnáct mrtvých

Rusko znovu udeřilo na Ukrajinu. Kyjevská oblast hlásí sedmnáct mrtvých

00:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Netanjahu odmítl mírový plán pro Gazu

Netanjahu odmítl mírový plán pro Gazu

11:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajinské úřady obvinily deset lidí z okradení Čechů přes call centra

Ukrajinské úřady obvinily deset lidí z okradení Čechů přes call centra

před 1 hhodinou
První rekord padl už ráno. Sledujte, jak vlna veder dál svírá Česko

ŽivěPrvní rekord padl už ráno. Sledujte, jak vlna veder dál svírá Česko

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Nehodu Turka policie vyšetřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti

Dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance Motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem, policie vyšetřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikdo zatím ale nebyl obviněn, uvedla ve středu policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle ní policisté současně požádali o znalecký posudek, další bližší informace ale poskytovat nebudou, trestní řízení je neveřejné. Řidič nemocničního vozidla po střetu skončil v pracovní neschopnosti.
před 6 mminutami

Silné bouřky ve středu zasáhnou centrální část Česka, ve čtvrtek se vrátí

Silné bouřky s nárazovým větrem, přívalovým deštěm, případně i krupobitím se ve středu odpoledne a večer objeví na většině území Česka s výjimkou jeho západní a východní části. Ve čtvrtek ráno a dopoledne se do centrální části tuzemska bouřky vrátí a stejně jako ve středu se budou posouvat od jihu k severovýchodním Čechám a severu Moravy, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
před 20 mminutami

Ukrajinské úřady obvinily deset lidí z okradení Čechů přes call centra

Ukrajinské úřady obvinily z podvodu a praní špinavých peněz deset lidí, kteří pod záminkou investic do kryptoměn vylákali desítky milionů korun od občanů Česka. Ve středu o tom informovaly ukrajinská prokuratura a také policie Moravskoslezského kraje, která se na vyšetřování podílí.
před 1 hhodinou

ŽivěPrvní rekord padl už ráno. Sledujte, jak vlna veder dál svírá Česko

Meteorologové očekávají, že středa bude rekordně teplým dnem zejména na Moravě a ve Slezsku. Místy by tam podle aktuálních předpovědí měly teploty překonat i čtyřicetistupňovou hranici.
před 2 hhodinami

VideoUnijní pravidla pro migraci jsou správnou cestou, míní Bžoch. Kolář zmínil hybridní válku

Evropská unie nabídla Španělsku finanční pomoc s cílem posílit ochranu vnější hranice exklávy Ceuta. O situaci po masivním přílivu migrantů jednali v úterý ministři vnitra Evropské unie (EU). Státy sedmadvacítky Madrid za zvládnutí situace ocenily. Europoslanec Jaroslav Bžoch (ANO) prohlásil, že by dění neoznačil za „zvládnutou migraci“. Připravovaná unijní pravidla pro migraci jsou podle něj správnou cestou, bez nich by prý podobné situace hrozily kdykoliv. Podle europoslance Ondřeje Koláře (TOP 09) příliv migrantů ukázal to, že „hybridní válka není jen prázdný pojem“, s hybridními tlaky si dle něj „nevíme úplně dobře rady“. Doufá, že EU bude migraci zvládat lépe než v minulosti. Diskusí v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 3 hhodinami

Lidé s rakovinou prsu dostanou kvůli výpadku lék neregistrovaný v Česku, píší Novinky

Kvůli nedostatku léku s účinnou látkou tamoxifen budou lékárníci nemocným s rakovinou prsu vydávat také léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale nejsou v Česku registrované. Serveru Novinky.cz to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Tomáš Boráň. Dodávky léku váznou od loňska, od června není k dispozici ani jeho náhrada.
před 3 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů probrali klesající produktivitu práce během vlny veder

V Česku v úterý padly teplotní rekordy na všech měřicích stanicích, které jsou v provozu alespoň třicet let. Podle výzkumu Allianz Trade může za každý další stupeň nad třicítkou klesnout produktivita práce zhruba o tři procenta, naopak náklady na energie kvůli chlazení mohou růst o 1,2 procenta. Podle ekonoma Víta Hradila ze společnosti Investika by ztráty v horkém roce vycházely na vyšší jednotky, maximálně nižší desítky miliard korun. To by odpovídalo slabší až střední povodni. Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček (ODS) zmínil ještě vyšší teploty na jihu Evropy, které mohou být inspirací pro tvorbu krizových plánů v Česku. Při rostoucích teplotách bude nutné upravovat pracovní prostředí jednotlivých zaměstnanců, předestřel předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 4 hhodinami

Vysokoškolské koleje hlásí plno. Místa jsou ještě v Plzni a Ústí nad Labem

Zájem o ubytování na vysokoškolských kolejích letos výrazně roste a na řadě univerzit už jsou kapacity pro nadcházející akademický rok vyčerpané. Studenti z Univerzity Karlovy nebo Univerzity Palackého v Olomouci se musí spolehnout už jen na uvolněná místa ze stornovaných rezervací, zatímco v Plzni či Ústí nad Labem mají zájemci větší šanci kolej získat. Univerzity na zvýšenou poptávku reagují navyšováním kapacit, investicemi do výstavby i úpravami cen.
před 6 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

před 21 hhodinami
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

před 22 hhodinami
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

29. 7. 2026
Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

28. 7. 2026
Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

27. 7. 2026
„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

27. 7. 2026
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

24. 7. 2026
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

24. 7. 2026
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

23. 7. 2026
Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

23. 7. 2026
Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

22. 7. 2026
V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

22. 7. 2026
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

22. 7. 2026
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

21. 7. 2026
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

20. 7. 2026