Poslanec Turek měl v Praze nehodu, srazil se se sanitkou, píší média

V Ječné ulici v Praze se po poledni srazil sanitní převozový vůz s osobním autem, který podle médií řídil poslanec Filip Turek (za Motoristy). Sanitní vůz po nehodě skončil na střeše na tramvajových kolejích a jeho řidič byl zraněn. Doprava tramvají v úseku I. P. Pavlova – Karlovo náměstí byla proto necelou hodinu přerušena, uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Příčiny nehody policisté vyšetřují.
Podle Kropáčové se nehoda stala na ulici Ječná u náměstí I. P. Pavlova, kterou sanitní vůz pro převoz biologického materiálu projížděl se zapnutým výstražným znamením a následně se srazil s dalším vozem.
Server Novinky.cz píše, že měl u stanice metra I.P. Pavlova krátce po poledni dopravní nehodu poslanec za Motoristy Filip Turek, ten informaci serveru potvrdil. Kropáčová za policii tuto informaci nepotvrdila, uvedla pouze, že řidič druhého havarovaného auta byl čtyřicetiletý.
Turek se v pondělí dopoledne zúčastnil jednání vlády ve Strakově akademii, zasedání skončilo po poledni.
Tramvaje číslo 6, 10, 16, 21 a 22 jezdily od 12:30 do 13:15 v obou směrech odklonem. Dopravní podnik uvedl, že kvůli neprůjezdnosti místa nehody nemohl zavést náhradní autobusovou dopravu.