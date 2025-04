Europoslanec Turek rozpoutal rychlou jízdou nebezpečný fenomén

Někteří lidé šíří na sociálních sítích svou jízdu, při níž na silnici výrazně překročili maximálně povolenou rychlost. Vzorem je jim právě europoslanec Turek. „Snaží se ho napodobit a určitým způsobem ho podpořit. To je velice rizikové a velice nebezpečné,“ komentoval to místopředseda Asociace dopravních psychologů Martin Kořán.

Až do středy europoslanec sdílel příspěvky svých sledujících na svém profilu. Řada bezpečnostních expertů, ale i mnohé veřejně známé osoby na něj apelovali, ať výzvu ukončí. „Měl byste rychle vydat nějaké prohlášení, ve kterém jim jasně řeknete, že by to dělat neměli, protože mohou někoho zabít,“ reagoval na Turka herec Hynek Čermák.