Průměrná škoda hrazená z havarijního pojištění aut se za posledních pět let zvedla o asi šest a půl tisíce korun. Pojistka samotná mezitím zdražila asi o dva tisíce. Teď ji má zhruba třetina vozů – především nových, do čtyř let od výroby. Dražší jsou i opravy aut, před pěti lety byla průměrná škoda na majetku z povinného ručení 42 tisíc korun, loni už to bylo 61 tisíc, vyplývá z dat asociace pojišťoven.