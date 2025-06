Ceny ropy rostou, OPEC+ zachoval tempo zvyšování těžby

Ceny ropy zahájily pondělní obchodování v Asii výrazným růstem. Reagovaly tak na rozhodnutí těžařů ze skupiny OPEC+ zvýšit v červenci těžbu stejným tempem jako v předchozích dvou měsících. To bylo úlevou pro ty, kteří očekávali výraznější zvýšení.

Kolem 8:50 SELČ cena severomořské ropy Brent rostla o 2,5 procenta na 63,35 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI si ve stejnou dobu připisovala 2,9 procenta a prodávala se za 62,56 dolaru za barel. Minulý týden ceny klesly o více než jedno procento.

Osm zemí ze skupiny OPEC+ tvořené členy Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejich spojenci v čele s Ruskem se v sobotu dohodlo na dalším zvýšení těžby od července, a to opět o 411 tisíc barelů denně. Producenti tak pokračují v postupném navyšování těžby ve stejném tempu. Na konci týdne agentury informovaly, že by tentokrát státy mohly těžbu zvýšit více než o toto množství, to se však nepotvrdilo. Skupina se zvyšováním těžby snaží získat si zpět podíl na trhu a potrestat ty členy, kteří těží více, než jim stanovuje jejich kvóta.