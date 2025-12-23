Tatra dodá na Slovensko vojenské vozy za až 25 miliard


před 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Společnost Tatra Defence Systems ze skupiny Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada uzavřela se slovenským ministerstvem obrany samostatnou rámcovou smlouvu na dodávku až 1289 vojenských vozidel řady Tatra Force. Finanční rámec smlouvy pro potřeby ministerstva činí až 1,032 miliardy eur (přes 25 miliard korun).

„Jedná se o rámcovou dohodu, která umožňuje postupné zadávání dílčích objednávek v průběhu následujících let. Ministerstvo obrany Slovenské republiky plánuje v rámci nové rámcové smlouvy v roce 2026 objednat celkem 152 vozidel,“ informoval mluvčí CSG Andrej Čírtek.

Smlouva podle něj vytváří dlouhodobý a pružný rámec pro postupné pořizování až 1289 vozidel ve čtyřiadvaceti různých konfiguracích podle aktuálních potřeb slovenských ozbrojených sil.

„Zásadní je, že k této smlouvě se můžou připojovat i další členské státy EU a NATO a pořizovat speciální vozidla na podvozku Tatra s využitím programu EU SAFE pro výhodné financování nákupů,“ doplnil mluvčí.

Obrana chystá dohodu na nákup vozů Tatra za třináct miliard
Tatra T-815

Dodávky budou zahrnovat vybrané konfigurace vojenských vozidel řady Tatra Force v provedeních 4×4, 6×6 a 8×8 určených zejména pro logistické, podpůrné a speciální úkoly ozbrojených sil.

„Rámcová smlouva celkem pokrývá 24 různých variant vozidel, včetně verzí vybavených balisticky chráněnou kabinou, a vytváří tak flexibilní základ pro postupnou modernizaci techniky podle aktuálních operačních a organizačních potřeb slovenské armády. Počítá se s rozsáhlou lokalizací výroby a služeb životního cyklu do slovenského obranného průmyslu, což je zásadní požadavek slovenského ministerstva obrany," popsal Čírtek.

Automobilka Tatra Trucks vyrábí v Kopřivnici na Novojičínsku sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Produkuje vozy a podvozky pro civilní sektor i pro využití v armádě či v záchranných složkách. Loni prodala 1548 aut, o 97 více než v roce 2023. Akcionáři Tatry Trucks jsou od roku 2013 průmyslově-technologický holding CSG a strojírenská skupina Promet Group.

Německá armáda koupí pistole od České zbrojovky
Pistole CZ P-10

Výběr redakce

Tři západoukrajinské oblasti jsou po masivním ruském náletu téměř zcela bez proudu

Tři západoukrajinské oblasti jsou po masivním ruském náletu téměř zcela bez proudu

08:24Aktualizovánopřed 13 mminutami
Tatra dodá na Slovensko vojenské vozy za až 25 miliard

Tatra dodá na Slovensko vojenské vozy za až 25 miliard

před 57 mminutami
Svěřenský fond RSVP Trust, kam Babiš vloží Agrofert, je ve sbírce listin

Svěřenský fond RSVP Trust, kam Babiš vloží Agrofert, je ve sbírce listin

10:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud nařídil vládě USA navrátit Venezuelany vyhoštěné podle válečného zákona

Soud nařídil vládě USA navrátit Venezuelany vyhoštěné podle válečného zákona

před 1 hhodinou
Ozempic mění nakupování v Americe

Ozempic mění nakupování v Americe

před 1 hhodinou
Putin odvolal velvyslance v Česku Zmejevského, nahradí ho Ponomarjovová

Putin odvolal velvyslance v Česku Zmejevského, nahradí ho Ponomarjovová

12:49Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Psycholog radí, jak se vyhnout vánočnímu zklamání

Psycholog radí, jak se vyhnout vánočnímu zklamání

před 3 hhodinami
Výstraha ČHMÚ: Na Šumavě až dvacet centimetrů sněhu, silný vítr na východě Česka

Výstraha ČHMÚ: Na Šumavě až dvacet centimetrů sněhu, silný vítr na východě Česka

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Tatra dodá na Slovensko vojenské vozy za až 25 miliard

Společnost Tatra Defence Systems ze skupiny Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada uzavřela se slovenským ministerstvem obrany samostatnou rámcovou smlouvu na dodávku až 1289 vojenských vozidel řady Tatra Force. Finanční rámec smlouvy pro potřeby ministerstva činí až 1,032 miliardy eur (přes 25 miliard korun).
před 57 mminutami

Svěřenský fond RSVP Trust, kam Babiš vloží Agrofert, je ve sbírce listin

Svěřenský fond RSVP Trust, do kterého premiér Andrej Babiš (ANO) nevratně vloží holding Agrofert, byl zveřejněn ve sbírce listin Evidence svěřenských fondů. Založila ho poradenská společnost Roklen s podporou právní kanceláře DBK, sdělila firma v pondělí. Babiš poté uvedl, že tak učiní do termínu, jak mu stanovuje zákon, tedy do třiceti dnů od svého jmenování premiérem.
10:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vánočním nákupům na poslední chvíli vévodí poukázky či dárkové koše

Vánoční nákupy vrcholí. Lidé často pořizují zásoby jídla a někteří ještě i dárky. Mezi ty nejžádanější patří přednabité karty, poukazy na výrobky nebo zážitky či tematické balíčky zboží. Po těch je poptávka oproti loňsku vyšší. Rostl také zájem o odložené platby, protože Češi letos podle on-line platební služby hojně objednávali na poslední chvíli a riskovali, že zboží neobdrží včas. Za uplynulý víkend se obchodníkům zisky zvýšily oproti předchozímu týdnu až o čtyřicet procent, sezonu ale hodnotí jako srovnatelnou s tou minulou. Některým kamenným obchodům však tržby meziročně klesly kvůli internetové konkurenci. Právě e-shopy naopak očekávají vyšší čísla než loni.
před 19 hhodinami

Vláda stáhne ze sněmovny návrh rozpočtu fondu dopravní infrastruktury

Vláda stáhne ze sněmovny návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) připravený předchozím kabinetem. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Současná koalice návrh kritizovala kvůli jeho nesouladu s návrhem státního rozpočtu. Samotným návrhem rozpočtu na příští rok se vláda v pondělí nezabývala.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Od ledna ubude na úřadech 322 míst, schválila vláda

Na úřadech ubude od začátku ledna 322 míst, schválila podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda. Nejvíce míst ubude na úřadu vlády, ministerstvech financí a průmyslu, řekl po zasedání kabinetu. Jde podle něj teprve o první kolo, úspory se budou ještě hledat. Na začátku roku 2025 bylo úřednických míst 73 520. Aktuální návrh takzvané systemizace počítá pro letošní rok s číslem 73 352.
včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami

Brusel zahájil šetření české státní podpory pro jaderné bloky v Dukovanech

Evropská komise (EK) zahájila hloubkové šetření s cílem posoudit, zda je veřejná podpora, kterou Česká republika plánuje poskytnout na výstavbu a provoz dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Komise o tom informovala v tiskové zprávě. Unijní exekutiva se chce zaměřit na vhodnost a přiměřenost státní podpory i na dopad, jaký toto opatření bude mít na hospodářskou soutěž na trhu.
včeraAktualizovánopřed 23 hhodinami

Antimonopolní úřad zrušil zakázku na 180 trolejbusů pro Prahu

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna definitivně zrušil zadávací řízení Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) na nákup až 180 bateriových trolejbusů za víc než tři miliardy korun. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Rozhodnutí je pravomocné, DPP jej může napadnout správní žalobou u Krajského soudu v Brně. Vedoucí komunikace DPP Daniel Šabík uvedl, že podnik v příštím roce vypíše novou veřejnou zakázku.
včera v 11:47

O svátcích budou velké obchody většinou zavřené

Obchodní řetězce a nákupní centra budou mít o Vánocích naposledy otevřeno na Štědrý den, který letos připadá na středu, maximálně však do 12:00 hodin. Ve čtvrtek 25. prosince a v pátek 26. prosince budou mít všechny velké obchody zavřeno, stejně tak i ve čtvrtek 1. ledna. Děti šly letos do školy naposledy v pátek 19. prosince a vrátí se v pondělí 5. ledna.
včera v 07:07
Načítání...