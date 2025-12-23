Tatra dodá na Slovensko vojenské vozy za až 25 miliard

Společnost Tatra Defence Systems ze skupiny Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada uzavřela se slovenským ministerstvem obrany samostatnou rámcovou smlouvu na dodávku až 1289 vojenských vozidel řady Tatra Force. Finanční rámec smlouvy pro potřeby ministerstva činí až 1,032 miliardy eur (přes 25 miliard korun).
„Jedná se o rámcovou dohodu, která umožňuje postupné zadávání dílčích objednávek v průběhu následujících let. Ministerstvo obrany Slovenské republiky plánuje v rámci nové rámcové smlouvy v roce 2026 objednat celkem 152 vozidel,“ informoval mluvčí CSG Andrej Čírtek.
Smlouva podle něj vytváří dlouhodobý a pružný rámec pro postupné pořizování až 1289 vozidel ve čtyřiadvaceti různých konfiguracích podle aktuálních potřeb slovenských ozbrojených sil.
„Zásadní je, že k této smlouvě se můžou připojovat i další členské státy EU a NATO a pořizovat speciální vozidla na podvozku Tatra s využitím programu EU SAFE pro výhodné financování nákupů,“ doplnil mluvčí.
Dodávky budou zahrnovat vybrané konfigurace vojenských vozidel řady Tatra Force v provedeních 4×4, 6×6 a 8×8 určených zejména pro logistické, podpůrné a speciální úkoly ozbrojených sil.
„Rámcová smlouva celkem pokrývá 24 různých variant vozidel, včetně verzí vybavených balisticky chráněnou kabinou, a vytváří tak flexibilní základ pro postupnou modernizaci techniky podle aktuálních operačních a organizačních potřeb slovenské armády. Počítá se s rozsáhlou lokalizací výroby a služeb životního cyklu do slovenského obranného průmyslu, což je zásadní požadavek slovenského ministerstva obrany," popsal Čírtek.
Automobilka Tatra Trucks vyrábí v Kopřivnici na Novojičínsku sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Produkuje vozy a podvozky pro civilní sektor i pro využití v armádě či v záchranných složkách. Loni prodala 1548 aut, o 97 více než v roce 2023. Akcionáři Tatry Trucks jsou od roku 2013 průmyslově-technologický holding CSG a strojírenská skupina Promet Group.