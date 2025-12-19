Česká zbrojovka získala zakázku od německé armády


Česká zbrojovka, výrobce ručních palných zbraní, získala zakázku u německé armády, bundeswehr si vybral její pistoli jako svou novou služební zbraň. Uherskobrodská firma informovala, že zakázku získala v mezinárodním tendru a uspěla před několika globálními konkurenty. Cenu ani rozsah zakázky neuvedla.

Bundeswehr má nyní ve službě zhruba 180 tisíc vojáků a vojákyň. Podle cílů Severoatlantické aliance (NATO) by jejich počet měl v příštích letech dosáhnout 260 tisíc. Dalších 200 tisíc mužů a žen by mělo být v rezervách. 

Server Seznam Zprávy v říjnu napsal, že bundeswehr plánuje uzavřít rámcovou smlouvu na koupi až 203 tisíc kusů pistolí P-10 od společnosti Česká zbrojovka za 56 milionů eur, v přepočtu 1,3 miliardy korun. V první fázi by měl český výrobce dodat 65 tisíc pistolí za 19 milionů eur, tedy 462 milionů korun, informoval tehdy server.

„Úspěch v tomto přezbrojovacím tendru představuje jeden z nejvýznamnějších milníků v novodobé historii České zbrojovky. Jasně potvrzuje skvělou pověst, kterou si naše zbraně získaly při nasazení v reálných bojových podmínkách,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva České zbrojovky Jan Zajíc.

Obrana koupí zbraně České zbrojovky za čtyři miliardy korun
Druhá generace pušky BREN

Zbrojovka bude na plnění smlouvy úzce spolupracovat s autorizovaným partnerem v Německu – společností POL-TEC. Pistole pro německou armádu označená jako P13 vychází z modelu CZ P-10 C OR (Optics-Ready).

Historie společnosti

Současná akciová společnost Česká zbrojovka vznikla v roce 1992. Historie zbrojní výroby v Uherském Brodě však sahá až do 30. let minulého století. Skupina Colt CZ Group SE, její jediný akcionář, je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Sídlí v České republice, výrobní závody má v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Zaměstnává přibližně čtyři tisíce lidí.

Klíčovým trhem pro Českou zbrojovku zůstávají Spojené státy americké, kam podnik doručil přibližně čtyřicet procent v minulém roce prodaných zbraní. Tržby z prodeje ozbrojeným složkám firmě loni meziročně vzrostly o 11,1 procenta, zatímco tržby v komerčním sektoru o čtyři procenta poklesly.

