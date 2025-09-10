Ministerstvo obrany uzavřelo smlouvu na dodávky ručních zbraní se společností Česká zbrojovka v hodnotě až 4,26 miliardy korun bez DPH. Pořídí pušky CZ BREN 2, podvěsné granátomety i pistole, a to včetně příslušenství. Ministerstvo o tom informovalo na svém webu. Nákup na začátku září projednala vláda.
Obrana koupí zbraně České zbrojovky za čtyři miliardy korun
Zakázka je zadána formou rámcové dohody, zbraně se tak budou pořizovat podle skutečné potřeby a finančních možností resortu. Dohodu obrana s českým výrobcem uzavřela na roky 2025 až 2031.
Smlouvu ve středu podepsali vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka a generální ředitel a předseda správní rady České zbrojovky Jan Zajíc.
Resort tak navazuje na dosavadní spolupráci s Českou zbrojovkou, s níž v předchozích patnácti letech uzavřel dvě smlouvy na pořízení zbraní a příslušenství celkem zhruba za šest miliard korun. Šlo o dodávky několika desítek tisíc kusů zbraní. Vojáci tím získali výzbroj v ráži Severoatlantické aliance.
Resort pořídí pušky CZ BREN 2, podvěsný granátomet CZ GL 40 mm a pistole CZ P-10 C, a to i s příslušenstvím. Půjde o optoelektronické zaměřovače včetně denní a noční optiky i laserové zaměřovače, soupravy náhradních dílů, soupravy zbrojířů, pouzder a obalů. Nemusí být vyčerpáno celých 4,26 miliardy korun bez DPH, zbraně se budou nakupovat v dílčích objednávkách podle aktuálních potřeb.
„Pokračující spolupráce s českou firmou, která patří mezi deset největších výrobců těchto zbraní na světě, je zcela logickým krokem,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
„Pořízení zbraní je nezbytné k úplnému dokončení přezbrojení armády ručními palnými zbraněmi a obměně zbraní, jejichž životnost bude postupně končit,“ podotkl dříve zástupce náčelníka generálního štábu Pavel Lipka.