Česko nakoupí německé tanky Leopard 2A8, zakázku ve středu schválila vláda. V první fázi chce ministerstvo obrany pořídit 44 velitelských a bojových tanků. Úřad také pořídí ruční zbraně od České zbrojovky v hodnotě až 4,26 miliardy korun bez DPH a osmnáct lehkých obrněných vozidel Supacat Extenda pro speciální síly tuzemské armády za zhruba 1,7 miliardy korun bez DPH.
Nákup tanků Leopard 2A8 schválila vláda
První tanky Leopard 2A8 by měla česká armáda získat v roce 2028, dodávky jsou plánovány do roku 2031. Spolu s takzvanou bohemizací, tedy přizpůsobením tanků potřebám české armády, vyjdou na 34,25 miliardy korun včetně DPH. Dalších pět miliard korun ministerstvo vyčlení na inflační a kurzovou rezervu.
Praha se pro nákup připojí k rámcové dohodě německého ministerstva obrany s výrobcem KNDS, společný nákup umožňuje podle českého ministerstva snížit jednotkovou cenu tanků. Podpis dohody a odeslání závazné objednávky očekává resort v příštích týdnech.
Záměr připojit se k nákupu tanků Leopard 2A8, který organizuje Německo, oznámila vláda loni v červnu. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy uvedl, že Česko plánuje nakoupit až 77 tanků v šesti modifikacích za 52,1 miliardy korun.