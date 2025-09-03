Nákup tanků Leopard 2A8 schválila vláda

Důležité
před 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Česko nakoupí německé tanky Leopard 2A8, zakázku ve středu schválila vláda. V první fázi chce ministerstvo obrany pořídit 44 velitelských a bojových tanků. Úřad také pořídí ruční zbraně od České zbrojovky v hodnotě až 4,26 miliardy korun bez DPH a osmnáct lehkých obrněných vozidel Supacat Extenda pro speciální síly tuzemské armády za zhruba 1,7 miliardy korun bez DPH.

První tanky Leopard 2A8 by měla česká armáda získat v roce 2028, dodávky jsou plánovány do roku 2031. Spolu s takzvanou bohemizací, tedy přizpůsobením tanků potřebám české armády, vyjdou na 34,25 miliardy korun včetně DPH. Dalších pět miliard korun ministerstvo vyčlení na inflační a kurzovou rezervu.

Praha se pro nákup připojí k rámcové dohodě německého ministerstva obrany s výrobcem KNDS, společný nákup umožňuje podle českého ministerstva snížit jednotkovou cenu tanků. Podpis dohody a odeslání závazné objednávky očekává resort v příštích týdnech.

Záměr připojit se k nákupu tanků Leopard 2A8, který organizuje Německo, oznámila vláda loni v červnu. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy uvedl, že Česko plánuje nakoupit až 77 tanků v šesti modifikacích za 52,1 miliardy korun.

Tank Leopard 2A8 na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET v Brně
