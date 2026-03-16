Feri odmítl obžalobu ze znásilnění, jednání soud odročil na duben

Exposlanec Dominik Feri v pondělí u Obvodního soudu pro Prahu 3 odmítl obžalobu, která ho viní ze znásilnění sedmnáctileté dívky na podzim roku 2015. Podle státní zástupkyně měl Feri se ženou souhlasný sexuální styk. Při něm si ale bez jejího souhlasu sundal kondom, s čímž dívka nesouhlasila. Feri nyní řekl, že chce v případu vypovídat, ale až v závěru dokazování. Protože soud na pondělí plánoval pouze výslech Feriho, odročil jednání na 20. dubna.
„Sděluji, že obžaloba se nezakládá na pravdě, pročež se cítím být nevinen,“ prohlásil u soudu Feri. Odmítl popis skutku, právní kvalifikaci, nesouhlasí ani s navrženým trestem. Doplnil, že vypovídat chce. „Ovšem zamýšlím tak učinit až v samotném závěru dokazování,“ avizoval s tím, že nechce svou výpovědí ovlivnit výpovědi dalších svědků.
Feri dle obžaloby na podzim 2015 v bytě v Praze 3 nejprve sedmnáctiletou dívku přemlouval k pohlavnímu styku bez kondomu. Nakonec spolu měli souhlasný styk s kondomem, Feri si ale prezervativ podle obžaloby během sexu sundal. Když dívka viděla, že má Feri kondom v ruce, podle žalobkyně chtěla, aby přestal. Feri ale podle obžaloby pokračoval se slovy, že „už je to stejně jedno“. Poškozená žena po Ferim žádá náhradu nemajetkové újmy 300 tisíc korun.
Žalobkyně neupřesnila, jak vysoký trest bude navrhovat
Státní zástupkyně Petra Gřivnová aktuálně neupřesnila, jaký trest pro Feriho v aktuálním řízení navrhuje. „Trest, který mu byl uložen dřívějším rozsudkem, byl ve výměře tří let nepodmíněně, takže v případě uznání obžalovaného vinným bude přiměřeně navýšen. Konkrétní návrh bych si ponechala do závěrečné řeči,“ podotkla žalobkyně.
Policie Feriho obvinila loni v březnu po zásahu Ústavního soudu. Původně věc odložila, protože sundání kondomu podle policistů nebylo trestným činem. ÚS to odmítl. Vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou podle rozhodnutí soudu nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který pak oběť donutí k jiné sexuální aktivitě.
Nynější jednání u obvodního soudu provázel vyšší zájem médií, ten na něj proto vydával vstupenky. Feriho do soudní síně přivedla eskorta vězeňské služby. Nyní si totiž ve vězení odpykává tříletý trest za znásilnění jiných dvou dívek a pokus o znásilnění další. Požádal o podmínečné propuštění, teplický soud v polovině ledna žádost nepravomocně zamítl.