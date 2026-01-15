Feri je přesvědčen, že splnil podmínky podmíněného propuštění, trvá na nevině

Bývalý poslanec Dominik Feri ve čtvrtek u soudu řekl, že je přesvědčen, že splnil požadavky pro podmíněné propuštění, do vězení nastoupil včas a dostal kázeňské odměny. Někdejší politik si odpykává tříletý trest za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Na svobodu chce po vykonání poloviny trestu. K věci samotné uvedl, že je nucen si trvat na svém. Vinu Feri od počátku odmítal. Podle žalobce naopak neprokázal polepšení a navrhl zamítnutí Feriho žádosti o podmíněné propuštění. Proti je i zmocněnkyně poškozených. Státní zástupkyně v úterý obžalovala bývalého politika z dalšího znásilnění.
Feri řekl, že je mu velmi líto, že „slečny poškozené“ pociťují vnitřní újmu. „Jsem přesvědčen, že skutkové závěry neodpovídají pravému stavu,“ uvedl. Řekl, že si je plně vědom, že trestní řízení s ohledem na medializaci případu plně zasáhlo jeho samotného i poškozené. Věc je podle něj uzavřená, dívky nekontaktoval, uhradil majetkovou a nemajetkovou újmu.
Státní zástupce se u teplického soudu Feriho ptal, zda vnímá uložený trest jako spravedlivý. S ohledem na to, že skutkové okolnosti považuje za odlišné, Feri uvedl, že na otázku nelze odpovědět.
Řekl také, že žil už před nástupem do vězení v květnu 2024 řádný život a chce na to navázat. Uvedl, že se polepšil v tom, jak má druhou stranu vnímat například při seznamování. Zmocněnkyně poškozených se dotazovala na vnitřní ztotožnění se s obsahem rozsudku. „Samotné doznání učinit nemohu,“ řekl Feri.
Dva dokonané skutky se podle pravomocného rozsudku staly ve Feriho žižkovském bytě. Tehdejší mladý teplický radní, student práv a populární influencer tam podle pravomocného rozsudku v březnu a listopadu roku 2016 líbal a osahával dvě dívky přes jejich nesouhlas a následně s nimi prováděl různé sexuální praktiky. Jedné z nich bylo v té době sedmnáct let. V roce 2018 se pak Feri podle rozsudku pokusil o další znásilnění, když se snažil líbat a osahávat stážistku, kterou si jako poslanec přivedl do sněmovny.
Ředitel teplické věznice, ve které Feri vykonává trest, podpořil žádost o podmíněné propuštění bývalého člena TOP 09. Věznice v hodnocení zmínila včasný nástup k výkonu trestu. Vystupování odsouzeného je vstřícné, ochotné a řádné, dostal sedm kázeňských odměn, žádný trest, uvedla věznice v hodnocení, které přečetl soudce.
Feri se účastnil brigád, ve volném čase působil ve věznici jako knihovník, pomáhal jiným odsouzeným s podáváním návrhů na propuštění, navázal kontakt s pobočkou probační a mediační služby. Bydlení by měl v případě propuštění zajištěno u rodičů, přislíbeno má zaměstnání na pozici právního asistenta u společnosti se sídlem v Praze.
Podle věznice plnil úkoly aktivně a lze se domnívat, že povede řádný život, postoj Feriho se změnil v takové míře, že už nebude páchat trestnou činnost, uvedla věznice.
Nová obžaloba podaná tento týden
Nová žaloba se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že měla s Ferim sice souhlasný sexuální styk, při kterém si ale obžalovaný bez jejího souhlasu sundal kondom. Skutek se podle obžaloby stal před jedenácti lety, je to tak skutek, který předcházel těm, pro něž byl odsouzen, uvedl soudce Jaroslav Malchus.