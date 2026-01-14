Státní zástupkyně obžalovala Feriho z dalšího znásilnění

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 v úterý obžalovala bývalého poslance Dominika Feriho z dalšího znásilnění. Vyplývá to z informací, které ve středu sdělil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.
Feri si nyní ve vězení odpykává trest za znásilnění dvou dívek. Požádal o propuštění na podmínku, ve čtvrtek to projedná soud v Teplicích.
Aktuální případ se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že měla s Ferim sice souhlasný sexuální styk, při kterém si ale obžalovaný bez jejího souhlasu sundal kondom.
„K podání obžaloby došlo v návaznosti na skončení přípravného trestního řízení, které se týkalo skutku, jímž se v minulosti zabýval také Ústavní soud,“ uvedl Cimbala. Policie Feriho obvinila loni v březnu právě až po zásahu Ústavního soudu (ÚS). Původně věc odložila, protože sundání kondomu podle policistů nebylo trestným činem. ÚS to odmítl. Vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou podle soudu nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který pak oběť donutí k jiné sexuální aktivitě.
Případem se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 3. Nyní bude soud podle Cimbaly řešit termín hlavního líčení a bude také vyrozumívat obviněného. Další informace ke kauze proto mluvčí zatím nechtěl uvádět.
Působení v politice ukončila obvinění
Někdejší politik TOP 09 Feri, který byl v letech 2017 až 2021 poslancem, čelil od května 2021 podezření ze sexuálního obtěžování a násilí vůči několika ženám. V roce 2022 padla obžaloba ze dvou znásilnění – v jednom případě i nezletilé dívky – a jednoho pokusu o znásilnění. Feri jakékoli provinění popíral.
V listopadu 2023 Obvodní soud pro Prahu 3 uznal Feriho vinným ve všech bodech obžaloby a vyměřil mu tříleté vězení. S odvoláním Feri neuspěl a do vězení v Teplicích nastoupil v květnu 2024.