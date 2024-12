Nejvyšší soud odmítl dovolání exposlance Feriho

Nejvyšší soud odmítl dovolání bývalého poslance Dominika Feriho. Za znásilnění dvou dívek a za další pokus o znásilnění dostal tříletý trest vězení. Do výkonu trestu nastoupil koncem května, vinu od počátku odmítal, zpochybňoval věrohodnost dívek. Nejvyšší soud rozhodoval tento týden bez veřejného jednání. Výsledek sdělila mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.

Plné odůvodnění zatím není v databázi soudu přístupné. Po neúspěchu s dovoláním by se Feri teoreticky mohl obrátit ještě se stížností na Ústavní soud. Musel by však argumentovat porušením svých základních práv. Zásahy ústavních soudců do trestních kauz jsou spíše výjimečné.

Připravujeme podrobnosti.