Šly proti celebritě, hodnotí soud s Ferim Zelenka. Rychlíková mluví o velkém zcitlivění

O nevhodném chování Feriho k ženám se mezi novináři spekulovalo už před vypuknutím kauzy. „Podle vyjádření různých šéfredaktorů se skutečně zabývali některými případy,“ popsal Zelenka s tím, jeden případ byl „velice brutální“, ale s ohledem na oběť se média rozhodla případ nezveřejnit. Podobnou strategii zvolili i Zelenka s Rychlíkovou, kteří se snažili rekonstruovat, jakým způsobem se Feri obecně chová k ženám.

Případů se snažili najít co nejvíce. „Skutečně se nejednalo o jeden případ, ale byla jich celá řada – od sexuálních narážek až po skutečná znásilnění, která byla teď odstíhaná a odsouzená u soudu.“

Zelenka připomněl kariéru Feriho, který byl poslancem za TOP 09 a jako mladý zákonodárce byl podle jeho mínění populární a byl velkým tahounem voleb. „Měl také víc než milion sledujících uživatelů na Instagramu. Skutečně to byla osobnost ‚áčkové kvality‘ s mezinárodním přesahem, zahraniční média jej koneckonců nazývala novou nadějí Evropy.“

Ženy, které nahlásily své zkušenosti s Ferim, šly podle něj proti celebritě, která měla obrovský mediální výtlak. Jen jeho účty na sociálních sítích měly více čtenářů než média, která o případu jako první psala, tedy A2larm a DeníkN. Odsouzený exposlanec tyto mediální kanály podle něj využíval k dehonestaci obětí.

Citlivější přístup společnosti

Rychlíková upozornila na to, že kauza přinesla „velké zcitlivění“ toho, jak může společnost na podobné činy nahlížet. Velký vliv na to podle ní má i způsob, jakým o kauze referovala zmocněnkyně obětí, advokátka Adéla Hořejší. Ta kladla při debatách o tématu důraz na to, co se odehrává u poškozených, nikoli na pozici násilníka.

„Mluvila (Hořejší) o tom, jakým situacím ony (poškozené) čelí, že některé z nich jsou opravdu poškozené na celý život. V jednom případě třeba došlo na šest let k obřímu snížení pracovní a životní schopnosti. Neustále vysvětlovala, že trestný čin znásilnění je velkým zásahem do osobní tělesné autonomie člověka,“ podotkla.