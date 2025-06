Vězni v Jiřicích pašovali za mříže pervitin a marihuanu

Dozorci ve věznici v Jiřicích na Nymbursku odhalili síť pašeráků pervitinu a marihuany. Mezi podezřelými je šest lidí, jde o tři vězně a tři blízké nebo známé odsouzených. Drogu vězni do areálu pronášeli v tělních dutinách při návratu z nestřežených pracovišť. Do případu se zapojily i mediálně známé tváře spojované s organizovaným zločinem z 90. let. Pachatelům hrozí až deset let vězení, uvedl vedoucí oddělení prevence a stížností jiřické věznice Tomáš Třeska.