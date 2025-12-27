Protikorupční úřad Ukrajiny uvedl, že odhalil úplatkářství v řadách poslanců


Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v sobotu na sociální síti Telegram sdělil, že společně se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) odhalil organizovanou zločineckou skupinu, jejíž členy jsou někteří současní ukrajinští poslanci. Dle úřadu systematicky přijímali úplatky výměnou za své hlasy v parlamentu. NABU zároveň uvedl, že státní bezpečnostní složky jeho vyšetřovatelům bránily ve vstupu do kanceláří parlamentních výborů.

„Zaměstnanci úřadu státní bezpečnosti vzdorují představitelům NABU během vyšetřování ve výborech parlamentu Ukrajiny. Detektivům je bráněno ve vstupu z Evropského náměstí v Kyjevě. Je nutno poznamenat, že bránění vyšetřovacím akcím je přímým porušením zákona,“ stojí v jednom ze série příspěvků NABU. Později web Ukrajinska pravda napsal, že se detektivům do parlamentních výborů nakonec podařilo dostat.

Skandál se odehrává v době, kdy je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na cestě do Spojených států. V neděli tam bude jednat se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem o plánu, který by mohl vést k přerušení bojů na Ukrajině.

Ukrajinu pobouřila miliardová energetická korupce
Ilustrační foto

Ruskem napadená země se s korupčními skandály potýká opakovaně. Letos na podzim například ukrajinské protikorupční úřady veřejně oznámily, že začaly vyšetřovat možné rozsáhlé úplatkářské schéma v energetickém sektoru, v němž měl hlavní roli státní provozovatel jaderné energie Enerhoatom. V souvislosti s tím byl z funkce odvolán například šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak.

Letos v létě se na Ukrajině konaly masové protesty poté, co parlament schválil zákon oslabující nezávislost protikorupčních institucí. Tisíce lidí v Kyjevě i dalších městech požadovaly zachování autonomie dvou klíčových úřadů – pod tlakem veřejnosti i mezinárodních partnerů vláda nakonec zákon stáhla.

Ukrajina musí stíhat korupci, pokud chce do EU, řekl komisař
Volodymyr Zelenskyj

