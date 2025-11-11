Ukrajinu pobouřila miliardová energetická korupce

Ukrajinské úřady obvinily sedm lidí v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru, uvedl Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU). Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala sto milionů dolarů (asi dvě miliardy korun). Případ týkající se vysoce postavených činitelů v energetice podle agentury Reuters pobouřil obyvatele země, kteří kvůli ruským útokům musejí snášet každodenní odstávky dodávek elektřiny.
NABU informoval, že jeho vyšetřovatelé zadrželi pět lidí a další dva podezřívají, že se spikli proto, aby ovládli zadávání veřejných zakázek ve státních podnicích, zejména společnosti Enerhoatom. Agentura DPA píše, že úplatky se týkaly zřizování ochranné infrastruktury pro energetické objekty před ruskými nálety. Skupina údajně „vyprala“ úplatky v hodnotě sto milionů dolarů.
Enerhoatom, který provozuje ukrajinské jaderné elektrárny, podle DPA oznámil, že tento „incident“ nemá vliv na finanční stabilitu podniku, výrobu elektřiny a bezpečnost atomových elektráren.
NABU žádná jména podezřelých nezveřejnil, ale Reuters s odvoláním na zdroj obeznámený s věcí píše, že člověkem, kterého protikorupční úřad popisuje jako hlavního organizátora skupiny, je Tymur Mindič, podnikatel a spoluvlastník produkční firmy Kvartal 95, kterou v minulosti založil nynější ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Mindič ale v neděli, ještě než NABU veřejně informoval o vyšetřování případu, uprchl do zahraničí.
Mezi dalšími obviněnými jsou bývalý poradce ministra energetiky, jeden z manažerů Enerhoatomu nebo bývalý místopředseda ukrajinské vlády. Podle serveru RBK Ukrajina jde zřejmě o Oleksije Černyšova, který funkci vicepremiéra pro národní jednotu Ukrajiny zastával od loňského prosince do letošního července.
Největší korupční skandál od začátku plnohodnotné invaze
Ukrajinské ministerstvo spravedlnosti v úterý informovalo, že šéfa resortu Hermana Haluščenka se týká vyšetřování. Úřad nespecifikoval, zda jde o případ, na kterém pracuje NABU. Haluščenkův hlas byl nicméně zachycen na nahrávce rozhovoru s některými z podezřelých, kterou zveřejnil NABU, píše Reuters s odvoláním na svůj zdroj. Haluščenko byl od dubna 2021 do letošního července ministrem energetiky.
NABU o tomto případu informovala v pondělí s tím, že její vyšetřovatelé na něm pracovali patnáct měsíců a podnikli více než sedmdesát prohlídek po celé zemi.
Ukrajina, která usiluje o přijetí do Evropské unie a v době ruské invaze je závislá na pomoci ze Západu, je pod tlakem, aby bojovala proti korupci, již ji léta sužuje. DPA píše, že nynější kauza úplatků v energetickém sektoru je zřejmě největším korupčním skandálem, který na Ukrajině vyšel najevo od začátku skoro tři a tři čtvrtě roku trvající plnohodnotné ruské invaze.
