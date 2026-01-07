Jihokorejský prezident požádal Si Ťin-pchinga, aby mu pomohl ve vztazích s KLDR


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Jihokorejský prezident I Če-mjong požádal čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, aby se ujal role prostředníka a pomohl vyřešit severokorejskou jadernou krizi a zmírnit nepřátelství mezi oběma Korejemi. Si mu odpověděl, že v otázkách KLDR musí být trpělivý, napsala agentura AP. I Če-mjong uskutečnil od loňského června několik vstřícných kroků k oteplení vztahů se severním sousedem, Pchjongjang ale neplánuje obnovení dialogu.

Jihokorejský prezident, který je v Číně od neděle, vznesl svou žádost v pondělí na summitu v Pekingu. I chce nechat denuklearizovat KLDR výměnou za odpovídající výhody, podle odborníků by ale Pchjongjang od diplomacie mohl odstoupit poté, co by dosáhl určitého zmírnění sankcí.

KLDR údajně otestovala novou raketu
Severokorejský diktátor Kim Čong-un

„Snažíme se, ale všechny naše kanály (s KLDR) jsou zcela blokovány, takže nemůžeme vůbec komunikovat. Simu jsem řekl, že by bylo dobré, kdyby Čína sehrála roli zprostředkovatele míru. On naše úsilí ocenil a řekl, že musíme být trpěliví,“ uvedl I.

Čína je největším obchodním partnerem Severní Koreje a jejím hlavním diplomatickým podporovatelem. Jižní Korea a Spojené státy opakovaně žádaly Peking, aby využil svůj vliv a přesvědčil KLDR k obnovení dlouho neaktivní diplomacie nebo k denuklearizaci. Čína vyzvala všechny strany, aby zachovaly zdrženlivost, a v posledních letech opakovaně blokovala pokusy USA a dalších zemí o zpřísnění sankcí vůči KLDR.

Exprezident Jižní Koreje chtěl vyprovokovat KLDR k útoku, tvrdí prokurátor
Jun Sok-jol

Napětí na Korejském poloostrově roste

KLDR odmítá dialog se svým jižním sousedem a USA od roku 2019, kdy selhala jednání mezi severokorejským vůdcem Kim Čong-unem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Izolovaná země od té doby podniká kroky k rozšíření svého jaderného arzenálu a opakovaně provádí testy svých raket. Naposledy se tak stalo v neděli, kdy I odcestoval do Číny.

Vztahy obou Korejí se zhoršují od roku 2023. Pchjongjang vyzval v lednu 2024 ke změně ústavy tak, aby neobsahovala jako cíl ve vztazích s Jižní Koreou znovusjednocení. V říjnu 2024 nechal vyhodit do povětří silnici poblíž Kesongu, která spojovala oba státy, a vyhloubil příkopy přetínající silnice a železnice. Severní Korea pak zařadila do ústavy formulaci, že považuje Jižní Koreu za nepřátelský stát.

Prezident I zaujal po nástupu do úřadu loni v červnu vstřícný postoj ke snížení napětí a otevření dialogu s KLDR. Nechal například odstranit propagandistické reproduktory na společných hranicích nebo zakázal posílání protirežimních letáků na sever. Pchjongjang však na výzvy ke zlepšení vztahů nereagoval, a naopak se sbližuje s Ruskem, které v únoru 2022 zahájilo otevřenou vojenskou invazi na Ukrajinu a které využívá severokorejskou munici i vojáky.

Kimova dcera poprvé oficiálně navštívila mauzoleum předků, píší agentury
Kim Čong-un se svou dcerou Kim Ču-e na snímku z 20. prosince 2025

