Exprezident Jižní Koreje chtěl vyprovokovat KLDR k útoku, tvrdí prokurátor

Bývalý jihokorejský prezident Jun Sok-jol se pokusil vyprovokovat Severní Koreu k ozbrojené agresi, aby si vytvořil záminku pro vyhlášení stanného práva v prosinci 2024 a odstranění politických soupeřů, uvedl podle agentury Reuters zvláštní prokurátor v Soulu Čo Un-sok.
Prokurátor na tiskovém brífinku uvedl, že jeho tým během šestiměsíčního vyšetřování obvinil z podílu na vzpouře 24 osob, včetně Juna a pěti členů kabinetu. „Z historické zkušenosti dobře víme, že zdůvodnění převratu, které uvádějí ti u moci, je pouze fasádou a jediným cílem je monopolizovat a udržet si moc,“ řekl Čo.
Uvedl také, že jeho tým potvrdil existenci propracovaného plánu, který podle něj Jun společně s ministrem obrany Kim Jong-hjonem připravoval už od října 2023. Cílem bylo pozastavit pravomoci parlamentu a nahradit jej mimořádným zákonodárným orgánem.
„Aby si vytvořili záminku pro vyhlášení stanného práva, pokusili se vylákat Severní Koreu k ozbrojené agresi, ale neuspěli, protože Severní Korea na to vojensky nereagovala,“ prohlásil. Tým zvláštního prokurátora již dříve obvinil Juna a jeho vojenské velitele, že nařídili tajnou operaci s bezpilotními letouny na území Severní Koreje s cílem vyhrotit napětí mezi oběma sousedy.
Následně Jun podle Čoa zosnoval plán, při němž své politické odpůrce, včetně tehdejšího lídra své konzervativní Strany lidové moci (PPP), označil za protistátní síly a vyhlásil stanné právo, aniž by k tomu měl oprávněný důvod.
Čo je mezi třemi zvláštními prokurátory jmenovanými poté, co byl I Če-mjong zvolen prezidentem v předčasných volbách vyhlášených po Junově dubnovém odvolání ústavním soudem.
Doživotí až trest smrti
Jun čelí obžalobě ze vzpoury a zneužití pravomoci, za což mu hrozí doživotí až trest smrti. Jeho bývalí ministři a další činitelé čelí různým obviněním vyplývajícím z neúspěšného pokusu o zavedení stanného práva.
Parlament ovládaný liberální Demokratickou stranou odhlasoval zrušení Junova dekretu během několika hodin od jeho vyhlášení pozdě v noci 3. prosince loňského roku a později ho zbavil funkce za porušení povinností vyplývajících z jeho úřadu.
Junova manželka Kim Kon-hi je v samostatném procesu vyšetřována zvláštním prokurátorem kvůli podezření z korupce související s aktivitami během Junova prezidentství i před ním.
Jun uvedl, že k vyhlášení stanného práva měl pravomoci a že tak učinil, aby upozornil na zneužívání parlamentní většiny opozičními stranami, které podle něj ochromovalo fungování vlády. Jeho dekret o stanném právu podle něj zemi nezpůsobil žádnou újmu.