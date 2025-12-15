Exprezident Jižní Koreje chtěl vyprovokovat KLDR k útoku, tvrdí prokurátor


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Bývalý jihokorejský prezident Jun Sok-jol se pokusil vyprovokovat Severní Koreu k ozbrojené agresi, aby si vytvořil záminku pro vyhlášení stanného práva v prosinci 2024 a odstranění politických soupeřů, uvedl podle agentury Reuters zvláštní prokurátor v Soulu Čo Un-sok.

Prokurátor na tiskovém brífinku uvedl, že jeho tým během šestiměsíčního vyšetřování obvinil z podílu na vzpouře 24 osob, včetně Juna a pěti členů kabinetu. „Z historické zkušenosti dobře víme, že zdůvodnění převratu, které uvádějí ti u moci, je pouze fasádou a jediným cílem je monopolizovat a udržet si moc,“ řekl Čo.

Uvedl také, že jeho tým potvrdil existenci propracovaného plánu, který podle něj Jun společně s ministrem obrany Kim Jong-hjonem připravoval už od října 2023. Cílem bylo pozastavit pravomoci parlamentu a nahradit jej mimořádným zákonodárným orgánem.

„Aby si vytvořili záminku pro vyhlášení stanného práva, pokusili se vylákat Severní Koreu k ozbrojené agresi, ale neuspěli, protože Severní Korea na to vojensky nereagovala,“ prohlásil. Tým zvláštního prokurátora již dříve obvinil Juna a jeho vojenské velitele, že nařídili tajnou operaci s bezpilotními letouny na území Severní Koreje s cílem vyhrotit napětí mezi oběma sousedy.

Jihokorejský ústavní soud odvolal prezidenta Jun Sok-jola
Rozhodnutí jihokorejského ústavního soudu o odvolání prezidenta Jun Sok-jola budí v ulicích radost i smutek

Následně Jun podle Čoa zosnoval plán, při němž své politické odpůrce, včetně tehdejšího lídra své konzervativní Strany lidové moci (PPP), označil za proti­státní síly a vyhlásil stanné právo, aniž by k tomu měl oprávněný důvod.

Čo je mezi třemi zvláštními prokurátory jmenovanými poté, co byl I Če-mjong zvolen prezidentem v předčasných volbách vyhlášených po Junově dubnovém odvolání ústavním soudem.

Doživotí až trest smrti

Jun čelí obžalobě ze vzpoury a zneužití pravomoci, za což mu hrozí doživotí až trest smrti. Jeho bývalí ministři a další činitelé čelí různým obviněním vyplývajícím z neúspěšného pokusu o zavedení stanného práva.

Sesazený jihokorejský prezident Jun Sok-jol čelí další obžalobě
Sesazený jihokorejský prezident Jun Sok-jol

Parlament ovládaný liberální Demokratickou stranou odhlasoval zrušení Junova dekretu během několika hodin od jeho vyhlášení pozdě v noci 3. prosince loňského roku a později ho zbavil funkce za porušení povinností vyplývajících z jeho úřadu.

Junova manželka Kim Kon-hi je v samostatném procesu vyšetřována zvláštním prokurátorem kvůli podezření z korupce související s aktivitami během Junova prezidentství i před ním.

Jun uvedl, že k vyhlášení stanného práva měl pravomoci a že tak učinil, aby upozornil na zneužívání parlamentní většiny opozičními stranami, které podle něj ochromovalo fungování vlády. Jeho dekret o stanném právu podle něj zemi nezpůsobil žádnou újmu.

Jihokorejský soud schválil zatykač na prezidenta Jun Sok-jola
Jihokorejský prezident Jun Sok-jol

Výběr redakce

Washington a Kyjev jednaly o konci ruské války na Ukrajině

Washington a Kyjev jednaly o konci ruské války na Ukrajině

14:45Aktualizovánopřed 12 mminutami
Babiš uvádí ministry do úřadů

SledujteBabiš uvádí ministry do úřadů

11:14Aktualizovánopřed 33 mminutami
Ruský soud zakázal Pussy Riot jako extremistickou organizaci

Ruský soud zakázal Pussy Riot jako extremistickou organizaci

před 56 mminutami
Energoaqua dostala pokutu pět milionů korun v kauze otravy Bečvy

Energoaqua dostala pokutu pět milionů korun v kauze otravy Bečvy

15:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Většina Ukrajinců odmítá volby za války i stažení z Donbasu, ukázal průzkum

Většina Ukrajinců odmítá volby za války i stažení z Donbasu, ukázal průzkum

před 2 hhodinami
EU uvalila další sankce kvůli ruským hybridním útokům

EU uvalila další sankce kvůli ruským hybridním útokům

10:28Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Nerudová povede vyjednávání EP o cenových brzdách povolenek ETS 2

Nerudová povede vyjednávání EP o cenových brzdách povolenek ETS 2

11:42Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Chilané zvolili prezidentem krajně pravicového politika Kasta

Chilané zvolili prezidentem krajně pravicového politika Kasta

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Washington a Kyjev jednaly o konci ruské války na Ukrajině

V sídle německého kancléře v Berlíně v pondělí proběhlo druhé kolo jednání ukrajinské a americké delegace o ukončení ruské války proti Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, za Ukrajinu se účastnil i prezident Volodymyr Zelenskyj. Německo a Ukrajina mezitím dohodly desetibodový plán na prohloubení obranné a zbrojní spolupráce.
14:45Aktualizovánopřed 12 mminutami

Exprezident Jižní Koreje chtěl vyprovokovat KLDR k útoku, tvrdí prokurátor

Bývalý jihokorejský prezident Jun Sok-jol se pokusil vyprovokovat Severní Koreu k ozbrojené agresi, aby si vytvořil záminku pro vyhlášení stanného práva v prosinci 2024 a odstranění politických soupeřů, uvedl podle agentury Reuters zvláštní prokurátor v Soulu Čo Un-sok.
před 13 mminutami

Ruský soud zakázal Pussy Riot jako extremistickou organizaci

Moskevský soud označil skupinu Pussy Riot za extremistickou organizaci a zakázal její činnost na území Ruska, informovala tamní média. Za spolupráci s organizacemi, které úřady zakázaly jako extremistické, hrozí v zemi vězení. Jedna ze zakládajících členek skupiny Naděžda Tolokonnikovová míní, že cílem soudního rozhodnutí je vymazat Pussy Riot z ruského povědomí.
před 56 mminutami

Většina Ukrajinců odmítá volby za války i stažení z Donbasu, ukázal průzkum

Více než polovina Ukrajinců míní, že nové volby by se měly konat až po dosažení konečné mírové dohody a úplném ukončení ruské války, uvádí průzkum Kyjevského mezinárodního sociologického ústavu (KMIS). Naprostá většina obyvatel je proti stažení ukrajinských vojsk z Donbasu a téměř dvě třetiny jsou připraveny snášet válku tak dlouho, jak bude nutné.
před 2 hhodinami

Pomoc Ukrajině oslabí, píší v zahraničí o nové vládě

V Česku nově povládne koalice populistických a krajně pravicových či protiunijních stran, píší světové tiskové agentury a některá evropská média po jmenování ministrů kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO). Zmiňují mimo jiné ohrožení pomoci Ukrajině nebo čínskou zkušenost nového ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD).
před 3 hhodinami

EU uvalila další sankce kvůli ruským hybridním útokům

Unijní ministři zahraničí schválili uvalení sankcí na dalších čtrnáct osob a subjektů v souvislosti s ruskými hybridními útoky vůči Evropské unii. Jde i o tři české návrhy, uvedlo stálé zastoupení Česka při EU. Nové sankce se týkají mimo jiné ruské hackerské skupiny Cadet Blizzard, která útočila i v tuzemsku. EU zároveň rozšiřuje sankce na Bělorusko za hybridní hrozby, mimo jiné kvůli dění v Litvě.
10:28Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Mezi oběťmi útoku v Sydney je blízká přítelkyně Čaputové

Jedna z obětí nedělního útoku na účastníky oslav židovského svátku chanuka na pláži Bondi Beach v Sydney je Slovenka, uvedla bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Podle ní byla oběť její blízkou přítelkyní. Slovenský prezident Peter Pellegrini potvrdil, že jedna z obětí je Slovenka. Australští činitelé mezitím zveřejnili jména dvou útočníků. Agentura Reuters také informovala, že muž, který odzbrojil jednoho z útočníků, se po operaci střelných poranění paže a ruky zotavuje v nemocnici.
09:25Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Nerudová povede vyjednávání EP o cenových brzdách povolenek ETS 2

Evropský parlament pověřil českou europoslankyni Danuši Nerudovou (STAN) z nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP), aby jako hlavní zpravodajka vedla vyjednávání o cenovém omezení emisních povolenek ETS 2. Cílem je podle Nerudové posílit cenové brzdy tak, aby systém neznamenal cenové šoky pro domácnosti a zároveň dostatečně financoval přechod na úspornější technologie.
11:42Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...