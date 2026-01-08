Venezuela oznámila propouštění vězňů


8. 1. 2026Aktualizovánopřed 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez oznámil, že vládní úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů. Označil to za jednostranné mírové gesto, napsal deník El País. Mezi vězněnými zahraničními občany ve Venezuele je i Čech Jan Darmovzal. Rodríguez, který je bratrem prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové, neuvedl ani konkrétní počet vězňů, které se úřady chystají propustit, ani jména.

„Proces propuštění se děje v těchto okamžicích,“ prohlásil šéf parlamentu pozdě odpoledne SEČ. Počet propuštěných by podle něj měl být znám v příštích hodinách. „Je to jednostranné mírové gesto, které nebylo dojednáno se žádnou stranou,“ dodal Rodríguez. Za diplomatické nasazení však poděkoval španělskému expremiérovi Josému Zapaterovi, brazilskému prezidentovi Luizi Ináciovi Lulovi da Silva a Kataru.

Venezuela vězní mimo jiné několik desítek občanů zemí Evropské unie. Jedná se ve velké míře o lidi pocházející z Venezuely, kteří mají španělské či italské občanství. Mezi vězněnými je i Čech Darmovzal. Tamní úřady ho zadržely předloni v září spolu s dalšími cizinci s tvrzením, že se chystal podílet na státním převratu. Podle tuzemské diplomacie taková obvinění postrádají jakýkoli reálný základ, zatím resort nemá informace, jestli byl Darmovzal také propuštěn.

Mezi propuštěnými jsou Španělé

Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares potvrdil, že mezi propuštěnými jsou i Španělé. Podle deníku El País se jedná o čtyři španělské občany, kteří mají pouze španělský pas. Vedle toho bylo podle Madridu ve venezuelském vězení také zhruba patnáct lidí, kteří mají španělskou i venezuelskou státní příslušnost.

Trump očekává, že USA budou Venezuelu spravovat po řadu let
Pochod za propuštění venezuelského autoritářského vůdce Nicoláse Madura v Caracasu (7. ledna 2026)

Rodríguezovo oznámení přichází poté, co v sobotu americké speciální síly zajaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a unesly ho do USA. Do čela země pak nastoupila Rodríguezová, která čelí silnému tlaku především od Spojených států.

Podle venezuelské nevládní organizace na ochranu lidských práv Foro Penal je v zemi na osm stovek politických vězňů, 86 z nich má i zahraniční občanství. Opozice znovu vyzvala k jejich propuštění.

Bílý dům od Venezuely požaduje omezení vztahů s Čínou i Ruskem
Delcy Rodríguezová

Výběr redakce

Venezuela oznámila propouštění vězňů

Venezuela oznámila propouštění vězňů

19:06Aktualizovánopřed 14 mminutami
Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

01:05Aktualizovánopřed 20 mminutami
V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy imigračním agentem

V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy imigračním agentem

18:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Libanonská armáda uvedla, že dokončila první fázi odzbrojení Hizballáhu

Libanonská armáda uvedla, že dokončila první fázi odzbrojení Hizballáhu

15:36Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace

Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace

03:26Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Pavel s Macinkou se obviňují z faulů

Pavel s Macinkou se obviňují z faulů

14:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

11:05Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Dodávky elektřiny v Záporožské oblasti se podařilo obnovit

Dodávky elektřiny v Záporožské oblasti se podařilo obnovit

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Venezuela oznámila propouštění vězňů

Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez oznámil, že vládní úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů. Označil to za jednostranné mírové gesto, napsal deník El País. Mezi vězněnými zahraničními občany ve Venezuele je i Čech Jan Darmovzal. Rodríguez, který je bratrem prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové, neuvedl ani konkrétní počet vězňů, které se úřady chystají propustit, ani jména.
19:06Aktualizovánopřed 14 mminutami

Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

Americký prezident Donald Trump vydal příkaz k tomu, aby USA opustily 66 mezinárodních organizací, které podle jeho administrativy „neslouží americkým zájmům“. Bílý dům bez dalších podrobností uvedl, že jde o 35 organizací nespadajících pod OSN a 31 agentur OSN. Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že Trumpova kroku lituje.
01:05Aktualizovánopřed 20 mminutami

V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy imigračním agentem

V americkém městě Minneapolis druhým dnem pokračují protesty vyvolané zastřelením místní ženy agentem Úřadu pro migraci a cla (ICE). Policie podle CNN proti demonstrantům shromážděným před sídlem federálních úřadů nasadila slzný plyn a několik lidí zadržela. Ve městě z bezpečnostních důvodů zůstaly uzavřené některé školy a guvernér státu Minnesota vyzval k zachování klidu.
18:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Uživatelé zneužívají AI na sociální síti X, aby lidi na fotkách zbavili oblečení

Platformu X zaplavily v posledních dnech fotografie lidí, ze kterých uživatelé odstranili oblečení pomocí modelu umělé inteligence (AI) Grok. I děti a nezletilí patří mezi poškozené touto praktikou. Podmínky sociální sítě X sice formálně zakazují takové jednání, Grok však ale vyhovuje požadavku na vytvoření takového obsahu. Grok už loni umožnil vytvářet fotografie známých osobností s rasistickým podtextem nebo v kompromitujících situacích. Společnost xAI miliardáře Elona Muska, provozující X a Grok, už oznámila, že zakročí.
před 1 hhodinou

Lula vetoval návrh, který by mohl zkrátit trest Bolsonarovi

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva vetoval návrh zákona, který by mohl vést ke zkrácení trestu pro jeho předchůdce Jaira Bolsonara. Ten byl loni odsouzen k 27 letům vězení za pokus o státní puč. Součástí plánu bylo podle obžaloby i zabití Luly. Prezidentovo veto může parlament ještě přehlasovat.
před 2 hhodinami

Rusko si s Francií vyměnilo odsouzeného Francouze za zatčeného Rusa

Rusko osvobodilo francouzského výzkumníka Laurenta Vinatiera, který si odpykával v zemi trest tří let vězení za porušení ruského zákona o zahraničních agentech a hrozil mu další soud po obvinění ze špionáže, a vyměnilo jej s Francií za zadrženého ruského basketbalistu Daniila Kasatkina.
16:20Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Trumpovo okolí kvůli Venezuele otáčí. Tvrdé jádro se ale cítí zrazeno, míní amerikanista

Americký prezident Donald Trump v kampani sliboval, že postaví Spojené státy „na první místo“. Vidina toho, že prezident se bude věnovat domácímu dění, rezonovala mezi jeho stoupenci. Čelní představitelé hnutí MAGA po operaci ve Venezuele, odstranění autoritáře Nicoláse Madura a slovech o americkém „řízení“ latinskoamerické země otočili. Útok odsoudili především ti, kteří se s Trumpem už dříve dostali do otevřeného sporu. Průzkumy naznačují, že voliči z tvrdého jádra jsou skeptičtější.
před 3 hhodinami

Libanonská armáda uvedla, že dokončila první fázi odzbrojení Hizballáhu

Libanonská armáda oznámila, že dokončila první fázi plánu na odzbrojení nestátních ozbrojených skupin v zemi. Cílem je především odzbrojení teroristického hnutí Hizballáh, které Izrael podezřívá ze snahy obnovit vojenskou činnost, i dalších milic a zároveň zajištění státního monopolu na držení zbraní. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil vývoj za povzbudivý, ale nedostatečný. Izraelský útok zabil ve čtvrtek na jihu Libanonu člověka.
15:36Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...