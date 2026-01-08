Venezuela oznámila propouštění vězňů

Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez oznámil, že vládní úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů. Označil to za jednostranné mírové gesto, napsal deník El País. Mezi vězněnými zahraničními občany ve Venezuele je i Čech Jan Darmovzal. Rodríguez, který je bratrem prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové, neuvedl ani konkrétní počet vězňů, které se úřady chystají propustit, ani jména.
„Proces propuštění se děje v těchto okamžicích,“ prohlásil šéf parlamentu pozdě odpoledne SEČ. Počet propuštěných by podle něj měl být znám v příštích hodinách. „Je to jednostranné mírové gesto, které nebylo dojednáno se žádnou stranou,“ dodal Rodríguez. Za diplomatické nasazení však poděkoval španělskému expremiérovi Josému Zapaterovi, brazilskému prezidentovi Luizi Ináciovi Lulovi da Silva a Kataru.
Venezuela vězní mimo jiné několik desítek občanů zemí Evropské unie. Jedná se ve velké míře o lidi pocházející z Venezuely, kteří mají španělské či italské občanství. Mezi vězněnými je i Čech Darmovzal. Tamní úřady ho zadržely předloni v září spolu s dalšími cizinci s tvrzením, že se chystal podílet na státním převratu. Podle tuzemské diplomacie taková obvinění postrádají jakýkoli reálný základ, zatím resort nemá informace, jestli byl Darmovzal také propuštěn.
Mezi propuštěnými jsou Španělé
Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares potvrdil, že mezi propuštěnými jsou i Španělé. Podle deníku El País se jedná o čtyři španělské občany, kteří mají pouze španělský pas. Vedle toho bylo podle Madridu ve venezuelském vězení také zhruba patnáct lidí, kteří mají španělskou i venezuelskou státní příslušnost.
Rodríguezovo oznámení přichází poté, co v sobotu americké speciální síly zajaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a unesly ho do USA. Do čela země pak nastoupila Rodríguezová, která čelí silnému tlaku především od Spojených států.
Podle venezuelské nevládní organizace na ochranu lidských práv Foro Penal je v zemi na osm stovek politických vězňů, 86 z nich má i zahraniční občanství. Opozice znovu vyzvala k jejich propuštění.