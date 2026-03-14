Vzdušný útok zasáhl ambasádu USA v Iráku, píší média

V Bagdádu byl v sobotu časně ráno zasažen areál americké ambasády, nad kterým byl pak pozorován oblak černého dýmu, uvedla agentura AFP. Informace se ale rozcházejí ohledně typu úderu. Podle prvního iráckého bezpečnostního zdroje zasáhl jednu z budov dron, podle dalšího zdroje dopadla na přistávací plochu pro helikoptéru raketa. Velvyslanectví se k incidentu bezprostředně nevyjádřilo.
Sobotní útok na ambasádu je už druhým od začátku nynějšího regionálního konfliktu, který 28. února zažehly izraelsko-americké údery na Írán. Teherán a jeho spojenci v oblasti začali v odvetě útočit na Izrael, americké objekty v regionu i na civilní cíle v okolních arabských zemích. Americké velvyslanectví a konzuláty už byly od začátku války zasaženy také v Saúdské Arábii a Kuvajtu.
Irácké šíitské milice se v uplynulých dnech přihlásily k řadě dronových a raketových útoků na vojenské základny, kde působí americké či jiné západní jednotky. Při útoku dronem íránské výroby Šáhed na základnu v iráckém Kurdistánu byl ve čtvrtek zabit francouzský voják.
V noci na sobotu naopak vzdušné údery na budovu a vozidlo v Bagdádu zabily dva členy proíránských milic Katáib Hizballáh. K útoku se nikdo nepřihlásil.
Při íránských útocích dosud zahynulo sedm amerických vojáků – šest v Kuvajtu a jeden v Saúdské Arábii. Íránská organizace na ochranu lidských práv HRANA sídlící ve Spojených státech ve čtvrtek uvedla, že počet civilních obětí izraelsko-amerických útoků v Íránu je 1286, včetně nejméně dvou set dětí. V řadách íránských ozbrojených složek bylo zabito 199 osob a u 373 zabitých lidí nelze určit, zda to byli civilisté.
Tyto údaje se rozcházejí s informací, kterou v pátek sdělila izraelská armáda. Při izraelských úderech v Íránu bylo podle ní od začátku války zabito čtyři tisíce až pět tisíc členů íránských ozbrojených složek. Její údaje přitom nezahrnují oběti amerických útoků.