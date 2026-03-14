Vzdušný útok zasáhl ambasádu USA v Iráku, píší média


před 38 mminutami|Zdroj: ČTK

V Bagdádu byl v sobotu časně ráno zasažen areál americké ambasády, nad kterým byl pak pozorován oblak černého dýmu, uvedla agentura AFP. Informace se ale rozcházejí ohledně typu úderu. Podle prvního iráckého bezpečnostního zdroje zasáhl jednu z budov dron, podle dalšího zdroje dopadla na přistávací plochu pro helikoptéru raketa. Velvyslanectví se k incidentu bezprostředně nevyjádřilo.

Sobotní útok na ambasádu je už druhým od začátku nynějšího regionálního konfliktu, který 28. února zažehly izraelsko-americké údery na Írán. Teherán a jeho spojenci v oblasti začali v odvetě útočit na Izrael, americké objekty v regionu i na civilní cíle v okolních arabských zemích. Americké velvyslanectví a konzuláty už byly od začátku války zasaženy také v Saúdské Arábii a Kuvajtu.

Záběry ze sociálních sítí, které údajně zachycují střechu americké ambasády v Bagdádu po útoku, 14. března 2026
Zdroj: Social Media/via Reuters

Irácké šíitské milice se v uplynulých dnech přihlásily k řadě dronových a raketových útoků na vojenské základny, kde působí americké či jiné západní jednotky. Při útoku dronem íránské výroby Šáhed na základnu v iráckém Kurdistánu byl ve čtvrtek zabit francouzský voják.

Příslušníci francouzské armády, snímek z února 2026

V noci na sobotu naopak vzdušné údery na budovu a vozidlo v Bagdádu zabily dva členy proíránských milic Katáib Hizballáh. K útoku se nikdo nepřihlásil.

Při íránských útocích dosud zahynulo sedm amerických vojáků – šest v Kuvajtu a jeden v Saúdské Arábii. Íránská organizace na ochranu lidských práv HRANA sídlící ve Spojených státech ve čtvrtek uvedla, že počet civilních obětí izraelsko-amerických útoků v Íránu je 1286, včetně nejméně dvou set dětí. V řadách íránských ozbrojených složek bylo zabito 199 osob a u 373 zabitých lidí nelze určit, zda to byli civilisté.

Tyto údaje se rozcházejí s informací, kterou v pátek sdělila izraelská armáda. Při izraelských úderech v Íránu bylo podle ní od začátku války zabito čtyři tisíce až pět tisíc členů íránských ozbrojených složek. Její údaje přitom nezahrnují oběti amerických útoků.

Rijád

Výběr redakce

před 38 mminutami
před 53 mminutami
06:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
05:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou
08:20Aktualizovánopřed 2 hhodinami
00:46Aktualizovánopřed 2 hhodinami
00:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami
00:17Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

před 38 mminutami

Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřeli nejméně čtyři lidé

Čtyři lidé zemřeli a nejméně patnáct dalších utrpělo zranění při rozsáhlém ruském nočním vzdušném útoku na Kyjevskou oblast. Na síti Telegram o tom informoval šéf vojenské správy této oblasti Mykola Kalašnyk, který tak zvýšil původní bilanci. Ukrajinci pak podle ruských úřadů zasáhli rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska.
06:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Trump: USA útočily na íránský ostrov Charg, brzy začnou eskortovat lodě průlivem

Spojené státy začnou velmi brzy doprovázet plavidla Hormuzským průlivem, aby je chránily před íránskými útoky. Uvedl to podle agentur americký prezident Donad Trump. Oznámil rovněž, že americká armáda zcela zničila vojenské cíle na íránském ostrově Charg, který slouží jako exportní terminál pro 90 procent íránského vývozu ropy. Pohrozil, že nařídí zničit ropnou infrastrukturu na tomto ostrově, pokud bude Írán bránit bezpečnému průchodu lodí Hormuzským průlivem.
05:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Exploze poničila židovskou školu v Amsterdamu

Exploze v Amsterdamu v noci poškodila židovskou školu, podle primátorky města Femke Halsemaové šlo o cílený útok na židovskou komunitu. Nizozemská veřejnoprávní stanice NOS uvedla, že výbuch zasáhl vnější zeď školy ve čtvrti Buitenveldert a způsobil pouze menší škody. Žádné oběti nejsou hlášeny.
08:20Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Vláda USA získá za zprostředkování dohody o TikToku deset miliard dolarů

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa by měla dostat zhruba deset miliard dolarů (asi 214 miliard korun) za zprostředkování dohody o převzetí kontroly nad aktivitami sociální sítě TikTok ve Spojených státech. Informoval o tom list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
00:46Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Trump odmítl Putinův návrh na přesun íránského uranu do Ruska, píše Axios

Ruský vládce Vladimir Putin tento týden v telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem navrhnul přesun íránského obohaceného uranu do Ruska jako součást možné dohody o ukončení války USA a Izraele s Íránem, šéf Bílého domu jeho nabídku odmítl. S odvoláním na své zdroje to napsal server Axios. Washington ani Moskva tyto informace nekomentovaly.
00:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Rusové zabíjeli u Kupjansku. Kvůli dronům startovaly rumunské stíhačky

U ukrajinského Kupjansku v důsledku ruského raketového útoku zemřeli tři lidé z autobusu. Další dva civilisty zabily ruské útoky v Dněpropetrovské a Chersonské oblasti. Rusko v noci na pátek zaútočilo také na centrum města Novhorod-Siverskyj v ukrajinské Černihivské oblasti a zasáhlo budovu knihovny. Ruské úřady sdělily, že ukrajinské drony útočily ve městě Něvinnomyssk ve Stavropolském kraji na jihu Ruska. Rumunsko vyslalo stíhačky kvůli dronům u hranic s Ukrajinou.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

EU se dosud neshodla na prodloužení protiruských sankcí. Mohou přestat platit

Velvyslanci členských zemí Evropské unie se zatím neshodli na prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy. Podle zdrojů ČTK trvá blokace ze strany Slovenska a Maďarska. Sankce se prodlužují každých šest měsíců, a pokud nyní nebudou potvrzeny do nedělní půlnoci, přestanou platit.
před 13 hhodinami
Načítání...