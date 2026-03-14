Český lev vybírá nejlepší filmové a televizní počiny roku 2025

V přímém přenosu České televize se předávají ceny Český lev. Ve 24 kategoriích oceňují filmovou a televizní tvorbu roku 2025. Nejvíce nominací získaly snímky Franz, Sbormistr, Karavan a Letní škola, 2001.
Hereckými výkony ve vedlejší roli akademiky nejvíce oslovili slovenská herečka Juliána Brutovská ze snímku Karavan a Dũng Nguyễn z filmu Letní škola, 2001. Ten při přebírání ocenění připomněl: „Jsem asi první Vietnamec, který dostal takovou cenu v Česku.“
Kaleidoskopický portrét spisovatele Kafky – Franz – přinesl Českého lva za kostýmy – Michaele Horáčkové Hořejší. Další sošku má i za masky, které byly dílem Gabriely Polákové.
Nejlepší krátký film loni vznikl díky režisérce Terézii Halamovou a producentce Natálie Pavlove. Název Pes a vlk odkazuje na hodinu, kdy noc už končí, ale den ještě nezačal.
Ceny předává nastupující generace
Hlavní tematickou linkou letošního slavnostního udílení Českých lvů bude budoucnost tuzemské kinematografie a nastupující generace tvůrců. Ceremoniálem bude poprvé provázet stand-up komička Bianca Cristovao.
Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii obdrží bývalá dlouholetá ředitelka Státního fondu kinematografie a Státního fondu audiovize Helena Bezděk Fraňková. Podle prezidia České filmové a televizní akademie, které o ocenění rozhodlo, je Bezděk Fraňková jednou z nejvlivnějších žen tuzemského filmového průmyslu.
V únoru už loňskou tuzemskou produkci zhodnotily Ceny české filmové kritiky. Za nejlepší snímek označily drama Sbormistr. Herecká ocenění patří Kateřině Falbrové a Milanu Ondríkovi.