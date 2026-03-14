Český lev vybírá nejlepší filmové a televizní počiny roku 2025


14. 3. 2026Aktualizovánopřed 8 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
ŽIVĚ: Ceny Český lev
V přímém přenosu České televize se předávají ceny Český lev. Ve 24 kategoriích oceňují filmovou a televizní tvorbu roku 2025. Nejvíce nominací získaly snímky Franz, Sbormistr, Karavan a Letní škola, 2001.

Hereckými výkony ve vedlejší roli akademiky nejvíce oslovili slovenská herečka Juliána Brutovská ze snímku Karavan a Dũng Nguyễn z filmu Letní škola, 2001. Ten při přebírání ocenění připomněl: „Jsem asi první Vietnamec, který dostal takovou cenu v Česku.“

Kaleidoskopický portrét spisovatele Kafky – Franz – přinesl Českého lva za kostýmy – Michaele Horáčkové Hořejší. Další sošku má i za masky, které byly dílem Gabriely Polákové.

Nejlepší krátký film loni vznikl díky režisérce Terézii Halamovou a producentce Natálie Pavlove. Název Pes a vlk odkazuje na hodinu, kdy noc už končí, ale den ještě nezačal. 

Hlavní tematickou linkou letošního slavnostního udílení Českých lvů bude budoucnost tuzemské kinematografie a nastupující generace tvůrců. Ceremoniálem bude poprvé provázet stand-up komička Bianca Cristovao.

Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii obdrží bývalá dlouholetá ředitelka Státního fondu kinematografie a Státního fondu audiovize Helena Bezděk Fraňková. Podle prezidia České filmové a televizní akademie, které o ocenění rozhodlo, je Bezděk Fraňková jednou z nejvlivnějších žen tuzemského filmového průmyslu.

V únoru už loňskou tuzemskou produkci zhodnotily Ceny české filmové kritiky. Za nejlepší snímek označily drama Sbormistr. Herecká ocenění patří Kateřině Falbrové a Milanu Ondríkovi.

Na cenách Vinyla uspěli Black Tar Jesus, projekt Rivermoans a Miloš Hroch

Deskou roku se na cenách Vinyla stalo album Aftermath projektu Black Tar Jesus, za kterým stojí Tomáš Kopáček. Nahrávka propojuje kytarový minimalismus a temné syntezátorové plochy. Objevem roku porota zvolila projekt Rivermoans multimediální umělkyně Marie Tučkové. Laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého na něm pracuje s vícehlasým zpěvem a inspirací duchovní hudbou. Počinem roku se stala kniha Šeptej nahlas publicisty Miloše Hrocha, mapující historii českého shoegazu (hudba je postavena na kytarové vazbě) v širším společensko-kulturním kontextu. Ceny v pátek obdrželi v pražském kulturním prostoru Archa+.
Asistovaná sebevražda zdravého člověka? V Ostravě o tom rozhoduje Bůh a diváci

Richarda Gärtnera, kterému táhne na osmdesát, přestal těšit život, a žádá proto o možnost zemřít. Etickou komisi, která o výsledku rozhodne, tvoří částečně publikum Národního divadla moravskoslezského. Ostravská scéna uvádí totiž v české premiéře hru Bůh od německého právníka Ferdinanda von Schiracha. Zatímco diváci napříč zeměmi právo hlavního hrdiny na asistovaný odchod ze světa jednoznačně podporují, církev, lékaři či odborníci na etiku už tak jednotný názor nemají.
Na novém albu je hodně smrti i píseň o klimakteriu, říká Ester Pes Kočičková

Zpívající herečka, tak sebe samu označuje Ester Pes Kočičková. Momentálně se věnuje první disciplíně. Ve studiu Sono dokončuje zatím bezejmenné album šansonů. Hudbu složil klavírista a dlouholetý spolupracovník Luboš Nohavica, texty napsala sama.
VideoFilmové premiéry: Pravda a zrada, Made in EU či další Přání k narozeninám

Čtvrteční premiéry přinesly do tuzemských kin snímek Made in EU. Sociální drama bulharského režiséra Stefana Komandareva nabízí s kritickým odstupem pohled na kapitalismus, moderní otroctví a korupci v Bulharsku. Do dob druhé světové války se zase vrací americko-litevský snímek Pravda a zrada založený na skutečném osudu německého mladíka, který se musí rozhodnout, co to znamená být dobrým Němcem. Českou tvorbu zastupuje komediální Přání k narozeninám: Křtiny. Jde o volné pokračování příběhu z roku 2022 od režisérky Marty Ferencové, v hlavních rolích se i tentokrát objevují Eva Holubová, Jaroslav Dušek nebo Simona Babčáková.
Útok na Írán je „cool“, chce Bílý dům ukázat pomocí SpongeBoba či Call of Duty

Prezident USA Donald Trump rád komentuje dění pomocí memů. V nejnovější kampani se takhle Bílý dům pokouší americké veřejnosti „prodat“ útoky, které vedou Spojené státy spolu s Izraelem vůči Íránu. Záběry na skutečné zbraně a exploze ovšem administrativa USA „smontovala“ dohromady se scénami z Irona Mana, SpongeBoba či videohry Call of Duty. Kritici postupu namítají, že válka přece není akční střílečka.
Grand designérem roku 2025 je Krejčiřík, do Síně slávy vstoupila Eisler

Hlavním vítězem Ceny Czech Grand Design 2025 se stal Jiří Krejčiřík za kolekce svítidel a hudební nábytek. Do Síně slávy vstoupila designérka, architektka a pedagožka Eva Eisler. Celkem jedenáct ocenění, o nichž rozhodli porotci Akademie designu ČR, převzali designéři v pražském Stavovském divadle. V letošním dvacátém ročníku měly ceny podobu pečetních prstenů, které navrhl loňský hlavní vítěz, módní návrhář Jan Černý.
Zajímá nás boj za pravdu, environmentální téma i Gen Z, říká ředitel Jednoho světa

Začíná filmový festival o lidských právech Jeden svět. Po pražské premiéře se přesune do šesti desítek dalších měst po celém Česku. Hlavní soutěžní sekce festivalu letos podle pořadatelů propojují naléhavá svědectví z krizových oblastí s osobními sondami do lidského nitra.
