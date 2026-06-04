Dagmar Havlová odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Dagmar Havlová odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla. Následuje tak dosavadní sponzory projektu, miliardáře Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. Havlová tak reaguje na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost. Poté správní rada rezignovala, až na Davida Duška, který je také místostarostou Prahy 5 za STAN. Také z dozorčí rady knihovny zbyl jediný člen – Martin Palouš. Pro letošní rok zůstalo financování knihovny zajištěné.

Havlová v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu založila knihovnu spolu s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem. Pro knihovnu nyní Havlová nepracovala ani se nepodílela na jejím řízení.

„Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mně nezbývá než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnímu dni tedy bohužel i já odstupuji od naší dohody,“ napsala Havlová v prohlášení.

V Knihovně Václava Havla gradují spory s vedením
Knihovna Václava Havla

„Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání svého muže, a to i v době, kdy ještě žil. V její původní myšlenku jsem do poslední chvíle věřila,“ uvedla Havlová.

Zmínila, že knihovnu neřídila, není její zaměstnankyní ani členkou správní rady. „Nemám už sílu ani zdraví více dělat. Je mi to jenom líto a jsem z toho unavená,“ doplnila Havlová s tím, že se k této otázce již dál nebude vyjadřovat. Podle serveru Seznam Zprávy tak nyní padá možnost, že by knihovna mohla pokračovat s novými sponzory, jak plánoval zbylý člen správní rady Dušek, protože Havlové je držitelkou osobnostních práv na jméno bývalé hlavy státu a knihovně je poskytovala.

Dušek takový závěr nepotvrdil. „V tuto chvíli je svolán krizový tým knihovny v čele s krizovým manažerem, máme nově jmenovaného člena dozorčí rady a budeme analyzovat, jak se ze situace dostat,“ reagoval Dušek. Jednání se podle něho právě koná v sídle knihovny v Ostrovní ulici. „Já nechci knihovnu zavírat. Říkám to od začátku a budu v tom pokračovat,“ doplnil.

Výpovědi zaměstnanců

Výpověď v dubnu a v květnu podalo asi sedmnáct členů dosavadního týmu knihovny včetně dramaturga a spisovatele Jáchyma Topola. Nedávno v rozhovoru pro iRozhlas uvedl, že Sedláček se ve funkci ředitele Knihovny Václava Havla neosvědčil. „A kvůli tomu, že v té funkci je, dochází k těm výpovědím. Protože mně ani ostatním členům týmu se nelíbí, že z Václava Havla vytváří jakousi obchodovatelnou zvláštní věcičku,“ uvedl Topol.

To, že způsob řízení a fungování knihovny neodpovídá nastaveným dohodám a principům vzájemné spolupráce, uvedl také Bakala jako důvod pro ukončení sponzorování. Ekonom Sedláček dříve odmítl rezignovat na místo v čele knihovny a sliboval její restrukturalizaci. Ředitelem knihovny se stal v březnu 2025. Do května 2023 ji dlouho před ním vedl diplomat Michael Žantovský.

Havlův odkaz je zvláště letos stále aktuální, uvedl Vystrčil
Pieta na Hrádečku

Výběr redakce

Většina zemí EU podpořila prodloužení ochrany Ukrajinců, ale s omezeními, řekl Metnar

Většina zemí EU podpořila prodloužení ochrany Ukrajinců, ale s omezeními, řekl Metnar

16:45Aktualizovánopřed 56 mminutami
Dagmar Havlová odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla

Dagmar Havlová odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla

před 1 hhodinou
Odbory ve Strakově akademii vyhlásily na pátek stávku

Odbory ve Strakově akademii vyhlásily na pátek stávku

10:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Sněmovna navrhla vyznamenat mimo jiné Zemana

Sněmovna navrhla vyznamenat mimo jiné Zemana

05:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Šéf Hizballáhu odmítl dohodu o příměří mezi Izraelem a Libanonem

Šéf Hizballáhu odmítl dohodu o příměří mezi Izraelem a Libanonem

02:31Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Budoucí šéf armády Hlaváč představil Pavlovi své priority, prezident ho podpořil

Budoucí šéf armády Hlaváč představil Pavlovi své priority, prezident ho podpořil

15:45Aktualizovánopřed 2 hhodinami
EU potvrdila fondu, že postupuje správně při obnovení nárokových dotací pro Agrofert

EU potvrdila fondu, že postupuje správně při obnovení nárokových dotací pro Agrofert

před 4 hhodinami
Průměrná mzda v prvním čtvrtletí překročila 50 tisíc

Průměrná mzda v prvním čtvrtletí překročila 50 tisíc

09:26Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Většina zemí EU podpořila prodloužení ochrany Ukrajinců, ale s omezeními, řekl Metnar

Většina zemí EU na jednání v Lucemburku podpořila Českem prosazovaný návrh, aby byla dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky prodloužena po roce 2027, nicméně s omezeními pro muže, na které se vztahuje branná povinnost, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Zástupci Evropské komise následně po diskusi se státy uvedli, že půjdou touto cestou a s návrhem potřebného opatření přijdou do července letošního roku. Metnar také sdělil, že Česko bude připravené na nový migrační pakt, solidaritu ale odmítá.
16:45Aktualizovánopřed 56 mminutami

Dagmar Havlová odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla

Dagmar Havlová odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla. Následuje tak dosavadní sponzory projektu, miliardáře Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. Havlová tak reaguje na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost. Poté správní rada rezignovala, až na Davida Duška, který je také místostarostou Prahy 5 za STAN. Také z dozorčí rady knihovny zbyl jediný člen – Martin Palouš. Pro letošní rok zůstalo financování knihovny zajištěné.
před 1 hhodinou

Odbory ve Strakově akademii vyhlásily na pátek stávku

Odbory ve Strakově akademii vyhlásily na pátek stávku. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agend, které se věnují zranitelným skupinám a jejichž pracovníci mají být převedeni ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. O rozhodnutí uspořádat protest informovala odborová organizace Straka v tiskové zprávě. Odboráři před stávkou varovali už ve středu. Vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha v reakci uvedla, že platí její dopolední vyjádření, že většina kritiky převodu agend je neopodstatněná.
10:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Sněmovna navrhla vyznamenat mimo jiné Zemana

Na udělení nejvyššího státního vyznamenání sněmovna navrhla prezidentu Petru Pavlovi jeho předchůdce ve funkci Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění opět figurují také třeba spisovatel Milan Kundera či někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Opoziční a koaliční poslanci se ještě předtím přeli kvůli nepřítomnosti členů vlády při písemných interpelacích. Na projednávání poslaneckých dotazů dorazil dopoledne jen ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Odpoledne pak byly na programu ústní interpelace.
05:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Budoucí šéf armády Hlaváč představil Pavlovi své priority, prezident ho podpořil

Budoucí náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč představil ve čtvrtek prezidentovi Petru Pavlovi své priority. Patří mezi ně například dokončení těžké brigády. Novinářům po setkání řekl, že ho Pavel podpořil. Termín jmenování mu ale zatím nesdělil. Nejzazší datum převzetí funkce připadá na 30. června, respektive 1. července. Stejný termín navrhuje i vláda. Ve funkci Hlaváč vystřídá Karla Řehku.
15:45Aktualizovánopřed 2 hhodinami

EU potvrdila fondu, že postupuje správně při obnovení nárokových dotací pro Agrofert

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ve čtvrtek obdržel od Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EU (DG Agri) potvrzení, že postupuje správně při obnovení nárokových dotací firmám z holdingu Agrofert, uvedl SZIF v tiskové zprávě. Informace o pozastavení plateb ze strany Evropské komise nejsou podle fondu pravdivé. O dopise informoval také Deník N.
před 4 hhodinami

Průměrná mzda v prvním čtvrtletí překročila 50 tisíc

Průměrná mzda v Česku stoupla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 8,1 procenta na 50 282 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o 3789 korun více. Po zohlednění inflace, která činila 1,6 procenta, vzrostla mzda reálně o 6,4 procenta, vyplývá z údajů, které ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Loni byla dle ČSÚ česká hodinová mzda na úrovni 57 procent průměru EU. Úřad zároveň zveřejnil data o květnové inflaci, která zpomalila na 2,1 procenta.
09:26Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Novo Nordisk bude v Česku vyrábět látky pro léky na cukrovku a obezitu

Dánská firma Novo Nordisk bude v tuzemsku vyrábět látky pro novou generaci léků na cukrovku a obezitu. Do závodu v osadě Bohumil patřící pod Jevany ve Středočeském kraji investovala několik miliard korun, vyplývá z pozvánky na otevření závodu. V pátek 12. června se ho zúčastní mimo jiné předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a prezident společnosti Novo Nordisk Mike Doustdar.
před 4 hhodinami
Načítání...