Dagmar Havlová odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla. Následuje tak dosavadní sponzory projektu, miliardáře Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. Havlová tak reaguje na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost. Poté správní rada rezignovala, až na Davida Duška, který je také místostarostou Prahy 5 za STAN. Také z dozorčí rady knihovny zbyl jediný člen – Martin Palouš. Pro letošní rok zůstalo financování knihovny zajištěné.
Havlová v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu založila knihovnu spolu s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem. Pro knihovnu nyní Havlová nepracovala ani se nepodílela na jejím řízení.
„Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mně nezbývá než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnímu dni tedy bohužel i já odstupuji od naší dohody,“ napsala Havlová v prohlášení.
„Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání svého muže, a to i v době, kdy ještě žil. V její původní myšlenku jsem do poslední chvíle věřila,“ uvedla Havlová.
Zmínila, že knihovnu neřídila, není její zaměstnankyní ani členkou správní rady. „Nemám už sílu ani zdraví více dělat. Je mi to jenom líto a jsem z toho unavená,“ doplnila Havlová s tím, že se k této otázce již dál nebude vyjadřovat. Podle serveru Seznam Zprávy tak nyní padá možnost, že by knihovna mohla pokračovat s novými sponzory, jak plánoval zbylý člen správní rady Dušek, protože Havlové je držitelkou osobnostních práv na jméno bývalé hlavy státu a knihovně je poskytovala.
Dušek takový závěr nepotvrdil. „V tuto chvíli je svolán krizový tým knihovny v čele s krizovým manažerem, máme nově jmenovaného člena dozorčí rady a budeme analyzovat, jak se ze situace dostat,“ reagoval Dušek. Jednání se podle něho právě koná v sídle knihovny v Ostrovní ulici. „Já nechci knihovnu zavírat. Říkám to od začátku a budu v tom pokračovat,“ doplnil.
Výpovědi zaměstnanců
Výpověď v dubnu a v květnu podalo asi sedmnáct členů dosavadního týmu knihovny včetně dramaturga a spisovatele Jáchyma Topola. Nedávno v rozhovoru pro iRozhlas uvedl, že Sedláček se ve funkci ředitele Knihovny Václava Havla neosvědčil. „A kvůli tomu, že v té funkci je, dochází k těm výpovědím. Protože mně ani ostatním členům týmu se nelíbí, že z Václava Havla vytváří jakousi obchodovatelnou zvláštní věcičku,“ uvedl Topol.
To, že způsob řízení a fungování knihovny neodpovídá nastaveným dohodám a principům vzájemné spolupráce, uvedl také Bakala jako důvod pro ukončení sponzorování. Ekonom Sedláček dříve odmítl rezignovat na místo v čele knihovny a sliboval její restrukturalizaci. Ředitelem knihovny se stal v březnu 2025. Do května 2023 ji dlouho před ním vedl diplomat Michael Žantovský.