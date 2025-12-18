Lidé uctí památku Václava Havla

Lidé si připomínají čtrnáct let od smrti bývalého prezidenta Václava Havla. Tradičně 18. prosince nosí květiny a svíčky k Havlově chalupě na Hrádečku. Jeho památku uctí i senátoři u jeho hrobu. Ředitel Knihovny Václava Havla pak na prvního českého prezidenta zavzpomíná společně s velvyslanci a velvyslankyněmi USA, Německa, Nizozemska, Slovenska a Kanady.
„Jsem přesvědčený o tom, že Václav Havel byl nezastupitelná osobnost, člověk s dramaticky bohatým životem, ale jeho politická hvězda vystoupala ve specifickém období, kdy se hroutil Sovětský svaz. Byla to úplně jiná doba, než je dnes,“ míní spisovatel Jáchym Topol.
Jednoaktovku Vernisáž z poloviny 70. let minulého století nastudoval v prostorách Knihovny Václava Havla režisér a dlouholetý člen Divadla na tahu Radek Bár. Vstup na představení od 19:00 je zdarma. Bár do role Věry obsadil herečku a moderátorku Terezu Tobiášovou, Michala hraje Vojtěch Efler, v roli Bedřicha vystoupí Tomáš Zámečník, informovala mluvčí knihovny Mária Pfeiferová.
Vernisáž napsal Havel po hře Audience jako absurdní a groteskní záznam, kdy manželská dvojice představuje svůj byt návštěvě. Zachytil v ní s ironií rezignaci a ztrátu vnitřní svobody lidí, kteří se přizpůsobili normalizaci během husákovského režimu.
Jednoaktová satirická hra z roku 1975 patří do série takzvaných vaňkovek, v nichž spisovatel a disident Vaněk čelí konfrontaci s absurdní společenskou realitou. Premiéru měla Vernisáž spolu s Audiencí v roce 1976 ve Vídni. Třetí hrou ze série vaňkovek je Protest, napsaný jako určitá protiváha ke hře Atest Pavla Kohouta.
Havel podle ředitele jeho knihovny Tomáše Sedláčka zanechal dalším generacím své myšlenky, úvahy, hry a filozofii, na kterých lze stavět. „Co nám ale chybí, je jeho energie, jeho schopnost spojovat lidi napříč společností, kontinenty i obory, jeho nadhled, lehkost a slova naděje i pro ty nejtěžší chvíle. A právě v jedné takové se dnes Evropa nachází,“ míní Sedláček.
Divadla nepřestala hry Václava Havla uvádět ani čtrnáct let od jeho smrti. Vernisáž loni nastudovalo například pražské Divadlo D21, předtím českobudějovické divadlo SUD, Západočeské divadlo Cheb a pražský Spolek Kašpar. Národní divadlo Brno v listopadu uvedlo premiéru nového nastudování Havlova Pokoušení v režii Martina Glasera.
Hudební pocta
Vzpomínkou na Havla bude také čtvrteční vánoční koncert v Dopravní hale pražského Národního technického muzea (NTM). S Českou mší vánoční Hej, mistře! Jakuba Jana Ryby vystoupí Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy, komorní orchestr Camerata Carolina a varhaník Vladimír Jelínek pod taktovkou Jakuba Zichy.
Jako sólisté se mezi historickými exponáty představí sopranistka Karolína Janů, mezzosopranistka Jana Piorecká, tenorista Martin Slavík a basového partu se ujme Miloš Horák.
Dramatik a někdejší disident patřil mezi klíčové aktéry pádu komunistického režimu v roce 1989. Byl devátým a zároveň posledním prezidentem Československa a po jeho rozdělení prvním prezidentem samostatné České republiky. Po odchodu z prezidentské funkce v únoru 2003 se dál vyjadřoval k politice a veřejnému dění v Česku i zahraničí. Zemřel před čtrnácti lety na své chalupě na Hrádečku.
