Lidé uctí památku Václava Havla


18. 12. 2025Aktualizovánopřed 25 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Lidé si připomínají čtrnáct let od smrti bývalého prezidenta Václava Havla. Tradičně 18. prosince nosí květiny a svíčky k Havlově chalupě na Hrádečku. Jeho památku uctí i senátoři u jeho hrobu. Ředitel Knihovny Václava Havla pak na prvního českého prezidenta zavzpomíná společně s velvyslanci a velvyslankyněmi USA, Německa, Nizozemska, Slovenska a Kanady.

„Jsem přesvědčený o tom, že Václav Havel byl nezastupitelná osobnost, člověk s dramaticky bohatým životem, ale jeho politická hvězda vystoupala ve specifickém období, kdy se hroutil Sovětský svaz. Byla to úplně jiná doba, než je dnes,“ míní spisovatel Jáchym Topol.

Jednoaktovku Vernisáž z poloviny 70. let minulého století nastudoval v prostorách Knihovny Václava Havla režisér a dlouholetý člen Divadla na tahu Radek Bár. Vstup na představení od 19:00 je zdarma. Bár do role Věry obsadil herečku a moderátorku Terezu Tobiášovou, Michala hraje Vojtěch Efler, v roli Bedřicha vystoupí Tomáš Zámečník, informovala mluvčí knihovny Mária Pfeiferová.

8 minut
Spisovatel Jáchym Topol vzpomíná na Václava Havla
Zdroj: ČT24

Vernisáž napsal Havel po hře Audience jako absurdní a groteskní záznam, kdy manželská dvojice představuje svůj byt návštěvě. Zachytil v ní s ironií rezignaci a ztrátu vnitřní svobody lidí, kteří se přizpůsobili normalizaci během husákovského režimu.

Jednoaktová satirická hra z roku 1975 patří do série takzvaných vaňkovek, v nichž spisovatel a disident Vaněk čelí konfrontaci s absurdní společenskou realitou. Premiéru měla Vernisáž spolu s Audiencí v roce 1976 ve Vídni. Třetí hrou ze série vaňkovek je Protest, napsaný jako určitá protiváha ke hře Atest Pavla Kohouta.

Havel z mého života nikdy úplně neodešel, říká jeho přítel Hádek
Občan Havel přikuluje

Havel podle ředitele jeho knihovny Tomáše Sedláčka zanechal dalším generacím své myšlenky, úvahy, hry a filozofii, na kterých lze stavět. „Co nám ale chybí, je jeho energie, jeho schopnost spojovat lidi napříč společností, kontinenty i obory, jeho nadhled, lehkost a slova naděje i pro ty nejtěžší chvíle. A právě v jedné takové se dnes Evropa nachází,“ míní Sedláček.

Divadla nepřestala hry Václava Havla uvádět ani čtrnáct let od jeho smrti. Vernisáž loni nastudovalo například pražské Divadlo D21, předtím českobudějovické divadlo SUD, Západočeské divadlo Cheb a pražský Spolek Kašpar. Národní divadlo Brno v listopadu uvedlo premiéru nového nastudování Havlova Pokoušení v režii Martina Glasera.

Hudební pocta

Vzpomínkou na Havla bude také čtvrteční vánoční koncert v Dopravní hale pražského Národního technického muzea (NTM). S Českou mší vánoční Hej, mistře! Jakuba Jana Ryby vystoupí Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy, komorní orchestr Camerata Carolina a varhaník Vladimír Jelínek pod taktovkou Jakuba Zichy.

Jako sólisté se mezi historickými exponáty představí sopranistka Karolína Janů, mezzosopranistka Jana Piorecká, tenorista Martin Slavík a basového partu se ujme Miloš Horák.

Před 30 lety byl Václav Havel zvolen prezidentem České republiky. Podívejte se na záznam volby
Václav Havel po zvolení prvním českým prezidentem

Dramatik a někdejší disident patřil mezi klíčové aktéry pádu komunistického režimu v roce 1989. Byl devátým a zároveň posledním prezidentem Československa a po jeho rozdělení prvním prezidentem samostatné České republiky. Po odchodu z prezidentské funkce v únoru 2003 se dál vyjadřoval k politice a veřejnému dění v Česku i zahraničí. Zemřel před čtrnácti lety na své chalupě na Hrádečku.

Výběr redakce

Unijní lídři budou na summitu v Bruselu rozhodovat o finanční podpoře Ukrajiny

Unijní lídři budou na summitu v Bruselu rozhodovat o finanční podpoře Ukrajiny

04:07Aktualizovánopřed 6 mminutami
Lidé uctí památku Václava Havla

Lidé uctí památku Václava Havla

07:59Aktualizovánopřed 25 mminutami
Slovenský vládní speciál měl v Bruselu nehodu, podle Fica nevzlétne

Slovenský vládní speciál měl v Bruselu nehodu, podle Fica nevzlétne

před 51 mminutami
Po úderu USA na loď údajně pašující drogy v Tichomoří zemřeli čtyři lidé

Po úderu USA na loď údajně pašující drogy v Tichomoří zemřeli čtyři lidé

04:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Brazilský Kongres schválil návrh zákona, který by Bolsonarovi zkrátil vězení

Brazilský Kongres schválil návrh zákona, který by Bolsonarovi zkrátil vězení

01:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
USA prodají Tchaj-wanu zbraně za miliardy dolarů, tvrdí Tchaj-pej

USA prodají Tchaj-wanu zbraně za miliardy dolarů, tvrdí Tchaj-pej

03:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Obce tlačí vyšší daní vlastníky k péči o chátrající nemovitosti

Obce tlačí vyšší daní vlastníky k péči o chátrající nemovitosti

před 2 hhodinami
USA a Rusko budou o víkendu jednat na Floridě, píše Politico

USA a Rusko budou o víkendu jednat na Floridě, píše Politico

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Unijní lídři budou na summitu v Bruselu rozhodovat o finanční podpoře Ukrajiny

Unijní prezidenti a premiéři budou ve čtvrtek na summitu Evropské unie v Bruselu jednat zejména o další finanční podpoře Ukrajiny, která čelí ruské agresi, o návrhu nového víceletého rozpočtu EU na období 2028 až 2034, o dalším rozšiřování Unie, ale také o její konkurenceschopnosti v měnícím se světě. Česko bude zastupovat nový premiér Andrej Babiš (ANO), půjde o jeho první summit od nedávného jmenování předsedou vlády. Vrcholné schůzky se osobně zúčastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
04:07Aktualizovánopřed 6 mminutami

Víkend bude zatažený a mlhavý, maxima dosáhnou asi pěti stupňů

O nadcházejícím víkendu bude v Česku většinou zataženo, slunce se objeví jen ojediněle. Meteorologové očekávají mlhy a mrholení, někde mohou být i mrznoucí. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem pěti stupňů Celsia, při malé oblačnosti i nepatrně výše, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 19 mminutami

Lidé uctí památku Václava Havla

Lidé si připomínají čtrnáct let od smrti bývalého prezidenta Václava Havla. Tradičně 18. prosince nosí květiny a svíčky k Havlově chalupě na Hrádečku. Jeho památku uctí i senátoři u jeho hrobu. Ředitel Knihovny Václava Havla pak na prvního českého prezidenta zavzpomíná společně s velvyslanci a velvyslankyněmi USA, Německa, Nizozemska, Slovenska a Kanady.
07:59Aktualizovánopřed 25 mminutami

Obce tlačí vyšší daní vlastníky k péči o chátrající nemovitosti

Některé obce se snaží působit na majitele objektů, které zatěžují společný prostor, zvýšením daně z nemovitostí. Cílem bylo přimět je k lepší péči o zanedbané budovy. S rozdílnými výsledky to zkusili v Kroměříži, ve Znojmě či v Žatci.
před 2 hhodinami

Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

Česko nezpochybňuje potřebu podpory Ukrajiny Evropskou unií. Měla by být ale financována jako dosud, žádné mimořádné garance Česká republika dávat nebude, řekl před nadcházejícím jednáním Evropské rady premiér Andrej Babiš (ANO). Koalice podle něj o pozici jednala v úterý řadu hodin.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Trať mezi Berounem a Karlštejnem se dočkala modernizace

Na trati mezi Berounem a Karlštejnem skončila modernizace části koridoru z Prahy do Plzně. Práce na zhruba desetikilometrovém úseku trvaly přibližně dva roky a stály bezmála tři miliardy korun. Jezdilo se zde jen po jedné koleji a omezenou rychlostí. Stavbaři kompletně vyměnili železniční spodek i svršek, zmodernizovali nedaleký přejezd i nástupiště na zastávce Srbsko. Nároky se přitom ukázaly vyšší, než se zdálo podle projektu. Většina hlučných prací přitom probíhala v noci, což představovalo zátěž pro místní obyvatele. Navzdory komplikacím se rekonstrukci podařilo dokončit o osm měsíců dřív. Až zde bude v příštím roce uveden do provozu zabezpečovací systém ETCS, dočkají se cestující ve zmodernizovaném úseku rychlosti až kolem 140 kilometrů za hodinu.
před 12 hhodinami

Aby Ukrajina přežila, potřebuje financování, jinak zkrachuje, varuje Rusnok

„V našem bytostném zájmu je posilovat společenství, jehož jsme součástí a které nám pomáhá se ochránit – jak EU, tak NATO. Rozhodují praktické kroky, ne gesta nebo vyjádření,“ komentoval v Interview ČT24 expremiér a bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok fakt, že Rusko stále trvá na tom, že v jeho sféře vlivu leží i Česko. Aby Ukrajina přežila, potřebuje financování, jinak země zkrachuje ekonomicky a tím pádem i vojensky, dodal s tím, že Kyjev nebojuje jen za sebe, ale také za nás. Míní, že Rusko „má pořád choutky vykládat, že toto je jeho vlivové území“.
před 13 hhodinami

Část předvánočních vlaků z Prahy už je plná. Dopravci přidávají místa

Některé z vlaků, které před Vánoci míří z Prahy na Moravu a dál do zahraničí, už jsou vyprodané. V dalších zbývají poslední volná místa, vyplývá z vyjádření oslovených železničních společností a jejich webových stránek. Většina dopravců v reakci na zvýšenou poptávku přidává v období od 19. prosince do Štědrého dne stovky až tisíce míst navíc. Rychle se plní i povánoční spoje, ve kterých se lidé budou vracet zpátky do metropole.
před 13 hhodinami
Načítání...