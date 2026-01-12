Poprvé po volbách zasedne tripartita, bude jednat o rozpočtu či povolenkách


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Tripartita se v pondělí sejde poprvé v tomto volebním období. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů by se měli zabývat vládním programovým prohlášením, návrhem státního rozpočtu na letošní rok a emisními povolenkami. Po skončení tripartitního zasedání má večer následovat ještě vyjednávání představitelů kabinetu s odborovými předáky o růstu platů ve veřejném sektoru. Odbory požadují pro letošek pro hůř odměňované a státní službu zvýšení tarifů o devět procent a pro ostatní o šest procent.

Kabinet schválil své programové prohlášení před týdnem. Bez úprav přijal text, který koalice zveřejnila koncem října. Návrh rozpočtu se vláda podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) chystá projednávat 26. ledna. Dá se očekávat zvýšení schodku proti původní verzi, kterou připravila minulá vláda. Navrhovala deficit 286 miliard korun. Politici koaličních stran tvrdí, že v rozpočtu chybí na letošek přes 100 miliard korun.

Unijní systém emisních povolenek ETS2 pro budovy a dopravu vláda odmítla na svém prvním zasedání 16. prosince. Požádala europoslance, aby pro to získali v europarlamentu spojence. Hledání podpory v sedmadvacítce uložil kabinet i ministrům životního prostředí a průmyslu. Vyzval je také k posílení nástrojů na ochranu domácností a firem kvůli vysoké ceně povolenek, pokud by se je nepodařilo zrušit. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že kabinet přijde s konkrétním řešením 12. února na summitu Evropské rady o konkurenceschopnosti.

Vláda odmítla emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt
Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) přicházejí na jednání vlády

Odbory trvají na navýšení platů ve veřejném sektoru

Po skončení tripartitního zasedání má následovat vyjednávání vlády a odborářů o platech. Předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula ČTK řekl, že loňský požadavek odborů na navýšení trvá. Centrála prosazuje pro hůř odměňované profese zvýšení tarifů od ledna o devět procent a pro ostatní o šest procent.

S minulým kabinetem se na tom Centrála odborů nedohodla. Předchozí vláda pak schválila jen růst tarifů pro učitele či asistenty ve školství a pro bezpečnostní sbory, rozhodnutí o výdělcích ostatních nechala na své nástupce. Nový návrh ministerstvo práce pod vedením Aleše Juchelky (ANO) zatím nezveřejnilo.

Platy ve státní sféře porostou podle Babiše i v rozpočtovém provizoriu
Ilustrační foto

