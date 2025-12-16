Babišova vláda má na programu první řádné zasedání


před 1 hhodinou

První řádné zasedání má v úterý na programu vláda premiéra Andreje Babiše (ANO), kterou v pondělí jmenoval prezident Petr Pavel. Ministři by měli v usneseních odmítnout systém emisních povolenek ETS 2 či unijní migrační pakt, schvalovat budou i změny stavebního zákona. Zabývat se budou mandátem pro Babiše na nadcházející summit EU. Na Babišův návrh by také mohli jmenovat velvyslance ČR ve Vietnamu Hynka Kmoníčka poradcem pro národní bezpečnost.

Kabinet se krátce sešel už v pondělí bezprostředně po jmenování, řešil ale jen organizační záležitosti jako jmenování šéfky úřadu vlády či mluvčí kabinetu. Úternímu jednání předchází schůzka koalice ANO, SPD a Motoristů, zasedání ministrů bude podle odhadu premiéra Babiše velmi dlouhé.

Jedním z hlavních ekonomických bodů by v úterý mělo být převedení příspěvků na podporované zdroje energie (POZE) na stát. Vláda tím chce snížit regulované ceny elektřiny. Podle dřívějších odhadů Energetického regulačního úřadu (ERÚ) by opatření snížilo část ceny pro domácnosti určované státem oproti letošku o více než 15 procent.

Vláda chce řešit i odvody živnostníků

Vláda se chce také vrátit k návrhu svých poslanců na zastavení růstu odvodů živnostníků, ke kterému se Fialova vláda minulý týden postavila odmítavě. Návrh předpokládá, že by nejnižší vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných, které tuto činnost vykonávají jako hlavní, zůstal na letošní úrovni 35 procent. Podle platné úpravy by se měl zvýšit na 40 procent. Živnostníci by měli podle předkladatelů ušetřit nejméně 8580 korun ročně. Předchozí vláda ale varovala před tím, že nižší odvody vedou později k nižším penzím pro živnostníky, kteří pak musejí žádat o sociální dávky.

Ve sněmovně už je novela, která má zastavit růst sociálních odvodů živnostníků
Ilustrační foto

Vláda by se měla také začít zabývat návrhem státního rozpočtu na příští rok, který chce ministryně financí Alena Schillerová (ANO) předložit do druhé poloviny ledna. Babiš ministry požádal, aby na zasedání přizvali ředitele odpovědné za rozpočet. Předchozí vládě rozpočet se schodkem 286 miliard korun poslanci nové sněmovní většiny vrátili k přepracování, Česko začne příští rok v rozpočtovém provizoriu.

Kabinet se bude podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zabývat i jeho poslaneckým návrhem přerozdělit osm miliard korun z účtu Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) mezi menší pojišťovny. Podle staronového ministra je potřeba, aby zákon prošel do konce března, navrhuje zrychlené projednání Sněmovnou.

Vojtěch chystá přesun miliard z VZP. Má to zajistit stabilitu menších pojišťoven
Ilustrační snímek

