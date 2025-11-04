Chceme rychle schválit novou podobu stavebního zákona, řekl Havlíček

Budoucí vláda ANO, SPD a Motoristů plánuje změnit stavební zákon a zavést prvky centralizované stavební správy. Legislativu bude chtít schválit ve zrychleném řízení, uvedl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Již dříve sdělil, že se navrátí k podobě návrhu z roku 2021, jenž zřizoval například Nejvyšší stavební úřad.
Nová podoba stavebního zákona je již hotová a ve čtvrtek bude představená úzkému kruhu odborníků. Promítnuta do ní bude podstata centralizovaného stavebního úřadu, sdělil Havlíček. „Možná nebude dokonalý úplně ve všem, to poupravíme v průběhu toho, jak zákon bude fungovat. Musíme ho ale spustit, abychom neměli žádné další prodlevy,“ řekl.
Na novou podobu stavebního zákona pak podle něj musí navázat reforma územního plánování a po dokončení legislativy také digitalizace stavebního řízení.
Velkou roli podle místopředsedy ANO bude hrát Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ), který má v současnosti za úkol povolovat stavby velkých dopravních a energetických infrastrukturních prvků, jako jsou například dálnice, železnice nebo velké elektrárny. Některé bytové domy by se totiž přesunuly pod strategické projekty státu a následně by je mohl DESÚ povolovat ve zrychleném procesu.
Bydlení jako veřejný zájem
O změně stavebního zákona budoucí vládní koalice mluvila také ve svém programovém prohlášení. Podle toho vznikající kabinet plánuje stanovit bydlení jako veřejný zájem, podpořit mladé rodiny zvýhodněnou půjčkou na pořízení bydlení či zrevidovat zákon o podpoře bydlení. Rovněž chce omezit některé energetické normy a ekologické požadavky na výstavbu.
Na výstavbu služebních a firemních bytů pro zaměstnance plánuje připravit systém zvýhodněných daňových odpisů. Vzniknout podle ní mají státní garance pro družstva a investiční pobídky pro investice na družstevní bydlení. Na výstavbě by se měl více podílet soukromý sektor. Ten by kromě jiného spolupracoval také na vzniku nových kolejí pro studenty.
Někteří experti mají návrh za problematický
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) dříve uvedla, že změnu stavebního zákona, kterou plánuje vláda ANO, SPD a Motoristů, považuje za problematickou a spíše nereálnou. Legislativa schválená současnou končící vládou se totiž již propsala do desítek dalších zákonů, vyhlášek a předpisů.
V návrhu programového prohlášení vznikající vlády ekonomové a analytici vnímají pozitivně snahu o zrychlení stavebního řízení. Naopak problematické by podle nich mohlo být zřízení zvýhodněných půjček na bydlení pro mladé rodiny. Ty by totiž na trhu s nedostatečnou nabídkou bytů mohly vést ke zdražování nemovitostí.
Česká komora architektů pak vítá důraz na úspory energií, dostupné bydlení či rozvoj zejména železniční dopravy. Chybí podle nich ale komplexní řešení, která by pomohla k rozvoji kvalitní architektury a veřejného prostoru.
