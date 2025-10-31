Vznikající vládní koalice poslala na Hrad programové prohlášení

Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů poslala v pátek dopoledne na Hrad návrh programového prohlášení vlády, informoval mluvčí ANO Martin Vodička. Hnutí plánovalo dokument poslat elektronicky. Koaliční smlouvu podepíšou a program vlády představí lídři stran v pondělí hodinu před začátkem ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny.
Hlavními strategickými záměry program určuje přijatelné ceny energií pro domácnosti i podniky, dostupné zdravotnictví, dostupnost bydlení a funkční sociální systém včetně spravedlivých penzí. Dalším bodem je bezpečnost země.
„Z konkrétních kroků obsahuje například zastropování důchodového věku na 65 letech nebo nulovou DPH z léků na předpis,“ dodal moderátor Jakub Pacner. ČT má dokument vládního programu k dispozici.
Následujícím krokem bude předložení návrhu personálního obsazení vlády. Předseda ANO Andrej Babiš, kterého prezident Petr Pavel pověřil jednáním o složení vlády, doufá, že jeho kabinet vznikne nejpozději do poloviny prosince.