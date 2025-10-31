EET zohlední malé živnostníky a příležitostné výdělky, nastínila pro MfD Schillerová


Nová verze elektronické evidence tržeb (EET) má zohlednit malé živnostníky a příležitostné výdělky. Zavést ji plánuje možná vláda ANO, SPD a Motoristů, platit by měla od ledna 2027. V rozhovoru pro Mladou frontu DNES (MfD) to uvedla místopředsedkyně ANO Alena Schillerová, která má ve vznikajícím kabinetu řídit ministerstvo financí. Zmínila také otázku vrácení takzvaného školkovného či výraznější valorizaci důchodů.

„V návrhu programového prohlášení vlády, který zveřejníme v pondělí, budeme mít větu, že zohledníme malé živnostníky nebo příležitostné výdělky. Nějakou takovou větu tam budeme mít a budeme na tom vzájemně pracovat,“ uvedla Schillerová v rozhovoru. Zásadní debata podle ní přijde nad legislativním textem zákona.

„Já ale budu usilovat o to, aby skutečně ta výjimka byla co nejmenší. Rozumím argumentům, že půjde o někoho, kdo si skutečně příležitostně něco přivydělá nebo prodá nějaké své produkty. V tomto rozsahu budeme debatovat,“ dodala.

EET fungovala jen několik let. Kvůli koronaviru byla pozastavena, pak zrušena
Elektronická evidence tržeb

EET slouží dle Schillerové jako „nástroj k potlačování šedé ekonomiky“, ze které je podle místopředsedkyně ANO možné získat více než třicet miliard korun. Jako nástroj pro omezování daňových úniků zejména u daně z přidané hodnoty ji zavedla vláda SOCDEM (tehdejší ČSSD) a ANO v roce 2016. Evidence tržeb však byla od jara 2020 kvůli pandemii covidu-19 přerušena do konce roku 2022 a stala se fakticky dobrovolnou. Od ledna 2023 ji pak nynější vláda Petra Fialy (ODS) zrušila.

Nová vláda bude chtít podle Schillerové také podpořit gastronomický sektor, kterého se významně dotklo zvyšování daní. „My ho naopak budeme chtít podpořit tím, že snížíme DPH na nealkoholické nápoje podávané jako součást stravovací služby. Současně chceme osvobodit spropitné od daní a sociálního a zdravotního pojištění,“ dodala.

Školkovné a valorizace důchodů

Takzvané školkovné, původní podoba slevy na druhého z manželů i daňová sleva pro pracující studenty má být součástí novely zákona o dani z příjmů, kterou by chtěl budoucí kabinet prosadit s účinností od 1. ledna 2027.

Stejný termín předpokládá Schillerová i u zavedení podle ní spravedlivější valorizace důchodů. Peníze na tyto zvýšené výdaje chce vláda získat účinnějším bojem s šedou ekonomikou, snižováním provozních výdajů státu i nastartováním ekonomiky.











