V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy imigračním agentem


8. 1. 2026Aktualizovánopřed 59 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

V americkém městě Minneapolis druhým dnem pokračují protesty vyvolané zastřelením místní ženy agentem Úřadu pro migraci a cla (ICE). Policie podle CNN proti demonstrantům shromážděným před sídlem federálních úřadů nasadila slzný plyn a několik lidí zadržela. Ve městě z bezpečnostních důvodů zůstaly uzavřené některé školy a guvernér státu Minnesota vyzval k zachování klidu.

„Běžte domů, nacisti,“ znělo jedno z hesel, které provolávali lidé shromáždění v mrazivém počasí na zasněžené ulici před federální budovou. Na některých plakátech se objevil i nápis „gestapo“ odkazující na nacistickou politickou policii považovanou za nástroj teroru v hitlerovském Německu v letech 1933–1945.

Lidé volali po tom, aby ICE okamžitě opustil město, v jehož oblasti nasadilo ministerstvo vnitřní bezpečnosti podle šéfky resortu Kristi Noemové při vůbec největší protiimigrační akci na dva tisíce lidí.

Demonstrantům se v přístupu k federální budově snažilo zabránit několik desítek policejních těžkooděnců. Ve snaze vytlačit protestující z blízkosti budovy podle CNN policisté použili slzný plyn a několik lidí zadrželi.

Místní samosprávu i obyvatele rozhořčila středeční smrt 37leté obyvatelky Minneapolisu Renee Nicole Goodové, která se podle zveřejněných videozáznamů pokoušela ujet, když ji kontrolovala skupina agentů ICE. Jeden z nich na ujíždějící řidičku vystřelil a zabil ji.

Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně
Členové ICE a policisté na místě střelby v Minneapolisu (7. ledna 2026)

Federální vláda mluví o „sebeobraně“ proti „terorismu“, místní úřady to odmítají

Resort vnitřní bezpečnosti tvrdí, že agent ICE střílel v sebeobraně. Podle ministryně Noemové šlo ze strany Goodové o „čin domácího terorismu“ namířený proti zástupcům ICE. Řidička se je podle Noemové snažila přejet a narazila do nich autem.

Také americký prezident Donald Trump na sociálních sítích zveřejnil tvrzení, že video z incidentu ukazuje ženu, jak „násilně, úmyslně a brutálně přejela policistu ICE, který ji zřejmě zastřelil v sebeobraně“, a dodal, že řidička byla dle něj „velmi neukázněná“.

Starosta Minneapolisu Jacob Frey ale tato tvrzení rázně odmítl a uvedl, že agent bezohledně zneužil svou moc, neboť videozáznam podle něj přímo odporuje vládním vyjádřením. Frey požaduje, aby agenti ICE okamžitě opustili město i celou Minnesotu.

Demokratický guvernér Minnesoty Tim Walz také odmítl verzi federální vlády a vinu za střelbu svalil na Trumpovu administrativu. „To, co vidíme, jsou důsledky vládnutí, jehož cílem je generovat strach, titulky v médiích a konflikty,“ řekl Walz s tím, že „tato bezohlednost stála někoho život“.

8 minut
Amerikanista Jakub Lepš (TOP 09) k zásahu ICE v Minneapolisu
Zdroj: ČT24

Reuters: Zveřejněné záběry vládní verzi zpochybňují

Také agentura Reuters uvedla, že ověřená videa zachycující střelbu „vyvolávají pochybnosti o vládní verzi“. Jedno z videí podle ní ukazuje vozidlo SUV značky Honda, které částečně blokuje silnici. Klip zabírá řidiče, který popojede o pár centimetrů vpřed a následně zastaví, aby nechal projet jiné auto.

Řidič se staženým oknem pak „zřejmě gestem naznačí blížícímu se pick-upu, aby také jel vpřed“. Místo toho pick-up zastaví, dva agenti vystoupí a pěšky se k vozidlu přiblíží. Když jeden z nich nařídí řidiči vystoupit z SUV a chytne se kliky dveří, vozidlo krátce couvne a třetí agent přijde k přední části vozu ze strany spolujezdce.

Řidič poté vyjede vpřed a zatočí kola doprava. To je dle Reuters snaha vyjet po ulici pryč od policistů. Agent před autem vytáhne zbraň, ustoupí a vystřelí, přičemž levý přední nárazník se mu přiblíží k nohám.

Vystřelí tři rány, z nichž alespoň jedna je vypálena poté, co přední nárazník vozu již kolem něj projel. Z videa dle Reuters nebylo jasné, zda vůz zasáhl policistu, který během celého incidentu zůstal stát na místě. Po výstřelech vůz zrychlí a vjede do zaparkovaných vozů a sloupu veřejného osvětlení.

9 minut
Zpravodajka ČT Katarína Sedláčková k dění v Minneapolisu
Zdroj: ČT24

Podle amerikanisty Jakuba lepše (TOP 09) z New York University of Prague není zřejmé, proč se agenti ICE pokoušeli řidičku zastavit.

„Ten důvod, proč po ní šli – kromě toho, že její auto v nějaké míře blokovalo ulici – proč agenti, kteří mají vyhledávat nelegální migranty, šli po americké občance, která, zdá se, nemá žádnou kriminální historii, je zatím nejasný. Možná tam něco bylo, možná ne – to zatím nevíme,“ uvedl Lepš.

Razie proti Somálcům

Imigrační razie v Minnesotě cílí především na přistěhovalce ze Somálska. Stát je domovem největší somálské diaspory na světě. Žije zde přibližně osmdesát tisíc lidí somálského původu, přičemž drtivá většina z nich jsou američtí občané nebo obyvatelé s povolením k trvalému pobytu.

„V Minneapolisu a v Minnesotě je velký odpor vůči aktivitám, které tam už nějakou dobu provádějí agenti úřadu pro imigraci,“ podotkla zpravodajka ČT v USA Katarína Sedláčková. „Donald Trump v tuto chvíli řekl, že tyto aktivity budou pokračovat, že je potřeba proti somálským gangům dále zasahovat a že je třeba je vyhnat z USA,“ dodala.

Výběr redakce

Venezuela oznámila propouštění vězňů

Venezuela oznámila propouštění vězňů

19:06Aktualizovánopřed 12 mminutami
Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

01:05Aktualizovánopřed 17 mminutami
V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy imigračním agentem

V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy imigračním agentem

18:15Aktualizovánopřed 59 mminutami
Libanonská armáda uvedla, že dokončila první fázi odzbrojení Hizballáhu

Libanonská armáda uvedla, že dokončila první fázi odzbrojení Hizballáhu

15:36Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace

Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace

03:26Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Pavel s Macinkou se obviňují z faulů

Pavel s Macinkou se obviňují z faulů

14:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

11:05Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Dodávky elektřiny v Záporožské oblasti se podařilo obnovit

Dodávky elektřiny v Záporožské oblasti se podařilo obnovit

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Venezuela oznámila propouštění vězňů

Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez oznámil, že vládní úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů. Označil to za jednostranné mírové gesto, napsal deník El País. Mezi vězněnými zahraničními občany ve Venezuele je i Čech Jan Darmovzal. Rodríguez, který je bratrem prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové, neuvedl ani konkrétní počet vězňů, které se úřady chystají propustit, ani jména.
19:06Aktualizovánopřed 12 mminutami

Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

Americký prezident Donald Trump vydal příkaz k tomu, aby USA opustily 66 mezinárodních organizací, které podle jeho administrativy „neslouží americkým zájmům“. Bílý dům bez dalších podrobností uvedl, že jde o 35 organizací nespadajících pod OSN a 31 agentur OSN. Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že Trumpova kroku lituje.
01:05Aktualizovánopřed 17 mminutami

V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy imigračním agentem

V americkém městě Minneapolis druhým dnem pokračují protesty vyvolané zastřelením místní ženy agentem Úřadu pro migraci a cla (ICE). Policie podle CNN proti demonstrantům shromážděným před sídlem federálních úřadů nasadila slzný plyn a několik lidí zadržela. Ve městě z bezpečnostních důvodů zůstaly uzavřené některé školy a guvernér státu Minnesota vyzval k zachování klidu.
18:15Aktualizovánopřed 59 mminutami

Uživatelé zneužívají AI na sociální síti X, aby lidi na fotkách zbavili oblečení

Platformu X zaplavily v posledních dnech fotografie lidí, ze kterých uživatelé odstranili oblečení pomocí modelu umělé inteligence (AI) Grok. I děti a nezletilí patří mezi poškozené touto praktikou. Podmínky sociální sítě X sice formálně zakazují takové jednání, Grok však ale vyhovuje požadavku na vytvoření takového obsahu. Grok už loni umožnil vytvářet fotografie známých osobností s rasistickým podtextem nebo v kompromitujících situacích. Společnost xAI miliardáře Elona Muska, provozující X a Grok, už oznámila, že zakročí.
před 1 hhodinou

Lula vetoval návrh, který by mohl zkrátit trest Bolsonarovi

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva vetoval návrh zákona, který by mohl vést ke zkrácení trestu pro jeho předchůdce Jaira Bolsonara. Ten byl loni odsouzen k 27 letům vězení za pokus o státní puč. Součástí plánu bylo podle obžaloby i zabití Luly. Prezidentovo veto může parlament ještě přehlasovat.
před 2 hhodinami

Rusko si s Francií vyměnilo odsouzeného Francouze za zatčeného Rusa

Rusko osvobodilo francouzského výzkumníka Laurenta Vinatiera, který si odpykával v zemi trest tří let vězení za porušení ruského zákona o zahraničních agentech a hrozil mu další soud po obvinění ze špionáže, a vyměnilo jej s Francií za zadrženého ruského basketbalistu Daniila Kasatkina.
16:20Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Trumpovo okolí kvůli Venezuele otáčí. Tvrdé jádro se ale cítí zrazeno, míní amerikanista

Americký prezident Donald Trump v kampani sliboval, že postaví Spojené státy „na první místo“. Vidina toho, že prezident se bude věnovat domácímu dění, rezonovala mezi jeho stoupenci. Čelní představitelé hnutí MAGA po operaci ve Venezuele, odstranění autoritáře Nicoláse Madura a slovech o americkém „řízení“ latinskoamerické země otočili. Útok odsoudili především ti, kteří se s Trumpem už dříve dostali do otevřeného sporu. Průzkumy naznačují, že voliči z tvrdého jádra jsou skeptičtější.
před 2 hhodinami

Libanonská armáda uvedla, že dokončila první fázi odzbrojení Hizballáhu

Libanonská armáda oznámila, že dokončila první fázi plánu na odzbrojení nestátních ozbrojených skupin v zemi. Cílem je především odzbrojení teroristického hnutí Hizballáh, které Izrael podezřívá ze snahy obnovit vojenskou činnost, i dalších milic a zároveň zajištění státního monopolu na držení zbraní. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil vývoj za povzbudivý, ale nedostatečný. Izraelský útok zabil ve čtvrtek na jihu Libanonu člověka.
15:36Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...