V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy imigračním agentem

V americkém městě Minneapolis druhým dnem pokračují protesty vyvolané zastřelením místní ženy agentem Úřadu pro migraci a cla (ICE). Policie podle CNN proti demonstrantům shromážděným před sídlem federálních úřadů nasadila slzný plyn a několik lidí zadržela. Ve městě z bezpečnostních důvodů zůstaly uzavřené některé školy a guvernér státu Minnesota vyzval k zachování klidu.
„Běžte domů, nacisti,“ znělo jedno z hesel, které provolávali lidé shromáždění v mrazivém počasí na zasněžené ulici před federální budovou. Na některých plakátech se objevil i nápis „gestapo“ odkazující na nacistickou politickou policii považovanou za nástroj teroru v hitlerovském Německu v letech 1933–1945.
Lidé volali po tom, aby ICE okamžitě opustil město, v jehož oblasti nasadilo ministerstvo vnitřní bezpečnosti podle šéfky resortu Kristi Noemové při vůbec největší protiimigrační akci na dva tisíce lidí.
Demonstrantům se v přístupu k federální budově snažilo zabránit několik desítek policejních těžkooděnců. Ve snaze vytlačit protestující z blízkosti budovy podle CNN policisté použili slzný plyn a několik lidí zadrželi.
Místní samosprávu i obyvatele rozhořčila středeční smrt 37leté obyvatelky Minneapolisu Renee Nicole Goodové, která se podle zveřejněných videozáznamů pokoušela ujet, když ji kontrolovala skupina agentů ICE. Jeden z nich na ujíždějící řidičku vystřelil a zabil ji.
Federální vláda mluví o „sebeobraně“ proti „terorismu“, místní úřady to odmítají
Resort vnitřní bezpečnosti tvrdí, že agent ICE střílel v sebeobraně. Podle ministryně Noemové šlo ze strany Goodové o „čin domácího terorismu“ namířený proti zástupcům ICE. Řidička se je podle Noemové snažila přejet a narazila do nich autem.
Také americký prezident Donald Trump na sociálních sítích zveřejnil tvrzení, že video z incidentu ukazuje ženu, jak „násilně, úmyslně a brutálně přejela policistu ICE, který ji zřejmě zastřelil v sebeobraně“, a dodal, že řidička byla dle něj „velmi neukázněná“.
Starosta Minneapolisu Jacob Frey ale tato tvrzení rázně odmítl a uvedl, že agent bezohledně zneužil svou moc, neboť videozáznam podle něj přímo odporuje vládním vyjádřením. Frey požaduje, aby agenti ICE okamžitě opustili město i celou Minnesotu.
Demokratický guvernér Minnesoty Tim Walz také odmítl verzi federální vlády a vinu za střelbu svalil na Trumpovu administrativu. „To, co vidíme, jsou důsledky vládnutí, jehož cílem je generovat strach, titulky v médiích a konflikty,“ řekl Walz s tím, že „tato bezohlednost stála někoho život“.
Reuters: Zveřejněné záběry vládní verzi zpochybňují
Také agentura Reuters uvedla, že ověřená videa zachycující střelbu „vyvolávají pochybnosti o vládní verzi“. Jedno z videí podle ní ukazuje vozidlo SUV značky Honda, které částečně blokuje silnici. Klip zabírá řidiče, který popojede o pár centimetrů vpřed a následně zastaví, aby nechal projet jiné auto.
Řidič se staženým oknem pak „zřejmě gestem naznačí blížícímu se pick-upu, aby také jel vpřed“. Místo toho pick-up zastaví, dva agenti vystoupí a pěšky se k vozidlu přiblíží. Když jeden z nich nařídí řidiči vystoupit z SUV a chytne se kliky dveří, vozidlo krátce couvne a třetí agent přijde k přední části vozu ze strany spolujezdce.
Řidič poté vyjede vpřed a zatočí kola doprava. To je dle Reuters snaha vyjet po ulici pryč od policistů. Agent před autem vytáhne zbraň, ustoupí a vystřelí, přičemž levý přední nárazník se mu přiblíží k nohám.
Vystřelí tři rány, z nichž alespoň jedna je vypálena poté, co přední nárazník vozu již kolem něj projel. Z videa dle Reuters nebylo jasné, zda vůz zasáhl policistu, který během celého incidentu zůstal stát na místě. Po výstřelech vůz zrychlí a vjede do zaparkovaných vozů a sloupu veřejného osvětlení.
Podle amerikanisty Jakuba lepše (TOP 09) z New York University of Prague není zřejmé, proč se agenti ICE pokoušeli řidičku zastavit.
„Ten důvod, proč po ní šli – kromě toho, že její auto v nějaké míře blokovalo ulici – proč agenti, kteří mají vyhledávat nelegální migranty, šli po americké občance, která, zdá se, nemá žádnou kriminální historii, je zatím nejasný. Možná tam něco bylo, možná ne – to zatím nevíme,“ uvedl Lepš.
Razie proti Somálcům
Imigrační razie v Minnesotě cílí především na přistěhovalce ze Somálska. Stát je domovem největší somálské diaspory na světě. Žije zde přibližně osmdesát tisíc lidí somálského původu, přičemž drtivá většina z nich jsou američtí občané nebo obyvatelé s povolením k trvalému pobytu.
„V Minneapolisu a v Minnesotě je velký odpor vůči aktivitám, které tam už nějakou dobu provádějí agenti úřadu pro imigraci,“ podotkla zpravodajka ČT v USA Katarína Sedláčková. „Donald Trump v tuto chvíli řekl, že tyto aktivity budou pokračovat, že je potřeba proti somálským gangům dále zasahovat a že je třeba je vyhnat z USA,“ dodala.